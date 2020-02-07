BofA: закон о предустановке российских приложений повысит капитализацию «Яндекса» примерно на $1,4 млрд
Материал редакции
К 2024 году «Яндекс» займёт 60% всего рынка поиска, считают аналитики.
Закон о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей в России может повысить капитализацию «Яндекса» на $1,4 млрд, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт фирмы.
Новый закон поможет интернет-компании нарастить долю на рынке поиска и обогнать Google на устройствах как на операционной системе Android, так и на iOS, считают аналитики.
Сейчас доля «Яндекса» на рынке поисковиков на смартфонах в России составляет 41,5% на iOS и 55% на Android. Аналитики прогнозируют рост до 56% и 57% соответственно к 2024 году. А с учётом доли в 69% на компьютерах к 2024 году «Яндекс» займёт 60% всего рынка.
Аналитики BofA переоценили другие подразделения «Яндекса», несвязанные с поиском, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. «С их точки зрения доля поиска в стоимости бизнеса компании составляет две трети, а с моей точки зрения — пока что все 80%. Она будет оставаться столь же высокой, потому что во всех непоисковых направлениях "Яндекс" работает на высококонкурентных рынках, где его шансы повторить успех поиска и захватить рынок близятся к нулю», — заявил Делицын.
В BofA оценили одну акцию «Яндекса» в $60. К 9:29 мск акции компании на бирже NASDAQ подешевели на 0,10% и торговались по $48,2 за штуку.
Закон о предустановке российских приложений вступает в силу с 1 июля 2020 года.Производители электроники перед продажей в России должны будут устанавливать на свои устройства приложения, список которых определит правительство.
Denis Puchkov
Очень интересно будет посмотреть на действия компании Apple, которая ещё ни разу за всю историю не давала возможность предустанавливать сторонний софт.
Александр ЛесинDenis
Россия для Apple маленький процент рынка, чтобы идти на уступки и разбираться. Но да, интересно посмотреть.
Hiun KimDenis
Боюсь ошибиться, но разве Фэйсбук и твитер не про это?
Shift rusHiun
Нет
BlackrockDenis
Продавец в М-видео после продажи будет устанавливать приложухи))
Артём А.Denis
Она еще ни разу не производила смартфоны с юсб тайп ц - вот на это смотреть интереснее
Олег БарбасовDenis
Гордо уйти из России)0
Денис ДемидовОлег
Зачем? Будут проводить бесконечные беседы, иногда платить мизерный штраф и продолжать работать. Facebook персональные данные в РФ уже который год переносит, его даже не пытаются блокировать как линкид и телеграмм. Все дело в размере, если ты большой как facebook, youtube или apple, то проблема соблюдения законодательства РФ - это проблема РКН.
денькяDenis
ну это не правда, до ios6 там были google maps вместо apple maps
Павелденькя
Приложение было разработано совместно с Apple (или вообще самой компанией), насколько я знаю, как и YouTube.
денькяПавел
Тем не менее Google Maps, Youtube это сторонние продукты.
Я думаю тот же Яндекс вполне согласится на то что бы Apple сама адаптировала приложение и встроила его в iOS. С законом это согласуется. Т.е. я к тому что опыт у Apple работать предустановки в iOS сторонних сервисов есть, в т.ч. от конкурентов.
Павелденькя
Если Яндекс даст Эпл доступ к неким API и данным, а последняя сама разработает приложения, то тогда кейс будет аналогичный. Но Эпл и так использует данные Яндекса в своих картах и их поиск в Safari в России по умолчанию (если ничего не путаю).
Предустановка же приложений самого Яндекса это уже совсем другой случай, и такого Эпл действительно никогда не практиковала.
денькяПавел
В старых версиях ios были предустановленные YouTube и Maps (внутри были Google Maps с копирайтами). Кто разрабатывал эти аппки я хз)
Для пользователя это все равно предустановка. Например, если я куплю айфон а там будет предустановленные Сбербанк, Госуслуги и Яндекс - то какая мне разница кто это разрабатывал? Сами компании или apple используя api.
Anton Liparinденькя
Свое приложение, поставляемое для всех регионов и встроенное в ОС.
Konstantin KaninDenis
https://roem.ru/06-11-2019/280694/ios-third-apps-preinstalled/
Max Kraynov
А кто может объяснить, как Yandex NV может быть российской компанией?
Andrey KulakovMax
Если данные передаются российскому майору - значит и компания российская
Павел Скиннер
У каждого принимаемого в настоящее время закона есть свой бенефициар.
Павел
А разве iOS при настройке с нуля в России не выбирает по умолчанию поиск Яндекса? Как и macOS, впрочем.
Saucedo Puetz
Может и повысит но 99% людей сразу будут этих шпионов удалять
Pavel Zhirnov
В последнее время Яндекс со своей поисковой выдачей ничего кроме раздражения не вызывает. Сайт находится на 1 месте по определённому запросу, но по факту сначала идёт 4 объявления, потом я. карты, я. услуги, я. маркет, я.хуйпоймичто, и где-то потом уже первая ссылка SEO. Всякое желание нести хоть какие-то деньги яндексу отпадает. Уж лучше Google.