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Финансы
Лиана Липанова
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BofA: закон о предустановке российских приложений повысит капитализацию «Яндекса» примерно на $1,4 млрд Материал редакции

К 2024 году «Яндекс» займёт 60% всего рынка поиска, считают аналитики.

  • Закон о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей в России может повысить капитализацию «Яндекса» на $1,4 млрд, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт фирмы.
  • Новый закон поможет интернет-компании нарастить долю на рынке поиска и обогнать Google на устройствах как на операционной системе Android, так и на iOS, считают аналитики.
  • Сейчас доля «Яндекса» на рынке поисковиков на смартфонах в России составляет 41,5% на iOS и 55% на Android. Аналитики прогнозируют рост до 56% и 57% соответственно к 2024 году. А с учётом доли в 69% на компьютерах к 2024 году «Яндекс» займёт 60% всего рынка.
  • Аналитики BofA переоценили другие подразделения «Яндекса», несвязанные с поиском, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. «С их точки зрения доля поиска в стоимости бизнеса компании составляет две трети, а с моей точки зрения — пока что все 80%. Она будет оставаться столь же высокой, потому что во всех непоисковых направлениях "Яндекс" работает на высококонкурентных рынках, где его шансы повторить успех поиска и захватить рынок близятся к нулю», — заявил Делицын.
  • В BofA оценили одну акцию «Яндекса» в $60. К 9:29 мск акции компании на бирже NASDAQ подешевели на 0,10% и торговались по $48,2 за штуку.
  • Закон о предустановке российских приложений вступает в силу с 1 июля 2020 года.Производители электроники перед продажей в России должны будут устанавливать на свои устройства приложения, список которых определит правительство.
«Яндекс» найдет долю
Закон о предустановке оценили в $1,4 млрд
www.kommersant.ru

#новость #яндекс

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21 комментарий
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Denis Puchkov

13

Очень интересно будет посмотреть на действия компании Apple, которая ещё ни разу за всю историю не давала возможность предустанавливать сторонний софт.

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Александр Лесин

Denis
5

Россия для Apple маленький процент рынка, чтобы идти на уступки и разбираться. Но да, интересно посмотреть.

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Hiun Kim

Denis
3

Боюсь ошибиться, но разве Фэйсбук и твитер не про это?

Ответить

Shift rus

Hiun
0

Нет

Ответить

Blackrock

Denis
3

Продавец в М-видео после продажи будет устанавливать приложухи)) 

Ответить

Артём А.

Denis
1

Она еще ни разу не производила смартфоны с юсб тайп ц - вот на это смотреть интереснее

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Олег Барбасов

Denis
0

Гордо уйти из России)0

Ответить

Денис Демидов

Олег
0

Зачем? Будут проводить бесконечные беседы, иногда платить мизерный штраф и продолжать работать. Facebook персональные данные в РФ уже который год переносит, его даже не пытаются блокировать как линкид и телеграмм. Все дело в размере, если ты большой как facebook, youtube или apple, то проблема соблюдения законодательства РФ - это проблема РКН.

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денькя

Denis
0

ну это не правда, до ios6 там были google maps вместо apple maps

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Павел

денькя
0

Приложение было разработано совместно с Apple (или вообще самой компанией), насколько я знаю, как и YouTube.

Ответить

денькя

Павел
0

Тем не менее Google Maps, Youtube это сторонние продукты.

Я думаю тот же Яндекс вполне согласится на то что бы Apple сама адаптировала приложение и встроила его в iOS. С законом это согласуется. Т.е. я к тому что опыт у Apple работать предустановки в iOS сторонних сервисов есть, в т.ч. от конкурентов.

Ответить

Павел

денькя
0

Если Яндекс даст Эпл доступ к неким API и данным, а последняя сама разработает приложения, то тогда кейс будет аналогичный. Но Эпл и так использует данные Яндекса в своих картах и их поиск в Safari в России по умолчанию (если ничего не путаю).

Предустановка же приложений самого Яндекса это уже совсем другой случай, и такого Эпл действительно никогда не практиковала.

Ответить

денькя

Павел
0

В старых версиях ios были предустановленные YouTube и Maps (внутри были Google Maps с копирайтами). Кто разрабатывал эти аппки я хз)

Для пользователя это все равно предустановка. Например, если я куплю айфон а там будет предустановленные Сбербанк, Госуслуги и Яндекс - то какая мне разница кто это разрабатывал? Сами компании или apple используя api.

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Anton Liparin

денькя
0

Свое приложение, поставляемое для всех регионов и встроенное в ОС.

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Konstantin Kanin

Denis
0

https://roem.ru/06-11-2019/280694/ios-third-apps-preinstalled/

Сторонние сервисы, которые Apple…
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Max Kraynov

0

А кто может объяснить, как Yandex NV может быть российской компанией?

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Andrey Kulakov

Max
0

Если данные передаются российскому майору - значит и компания российская

Ответить

Павел Скиннер

0

У каждого принимаемого в настоящее время закона есть свой бенефициар.

Ответить

Павел

0

А разве iOS при настройке с нуля в России не выбирает по умолчанию поиск Яндекса? Как и macOS, впрочем.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Может и повысит но 99% людей сразу будут этих шпионов удалять

Ответить

Pavel Zhirnov

0

В последнее время Яндекс со своей поисковой выдачей ничего кроме раздражения не вызывает. Сайт находится на 1 месте по определённому запросу, но по факту сначала идёт 4 объявления, потом я. карты, я. услуги, я. маркет, я.хуйпоймичто, и где-то потом уже первая ссылка SEO. Всякое желание нести хоть какие-то деньги яндексу отпадает. Уж лучше Google.

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