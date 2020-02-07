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Финансы
Лиана Липанова
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Uber в 2019 году получила убыток в $8,5 млрд против прибыли $997 млн в 2018 году Материал редакции

Но компания считает, что выйдет на прибыль раньше, чем планировала.

  • Чистый убыток Uber в 2019 году достиг $8,51 млрд, говорится в отчёте Uber. Выручка за год выросла на 26% и составила $14,147 млрд.
  • В 2018 году компания получила прибыль размером $997 млн. Тогда Uber потратила на компенсацию акционерам $172 млн.
  • При этом убыток за четвёртый квартал 2019 года оказался меньше, чем ожидали аналитики, утверждает CNBC без уточнения прогноза. На фоне публикации отчётности акции компании после закрытия торгов росли на уровне 5% и на максимуме стоили $40,66 за штуку.
  • Кроме того, гендиректор компании Дара Хосровшахи заявил, что Uber переносит план по рентабельности по EBITDA на четвёртый квартал 2020 года, хотя планировала достичь этого результата только в 2021 году.
  • По его словам, в будущем Uber планирует сократить расходы и попытается повысить спрос на поездки на автомобилях премиум-класса, пишет Reuters. Кроме того, компания хочет ускорить рост своего бизнеса по доставке продуктов Uber Eats.
Uber shares spike as company says it will reach…
Uber's revenue accelerated in the fourth quarter, and losses were smaller than expected.
www.cnbc.com

#новость #uber

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6 комментариев
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Maxim Petrukhin

4

Мне кажется, самые терпеливые люди на свете - акционеры Uber. 

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Мурад Магеррамов

Maxim
0

и Tesla 

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Денис Семенов

0

Мы проебываем по девять миллиардов в год, проигрываем конкурентам важные рынки, постоянно сражаемся с нападками политиков и профсоюзов, но в следующем году мы увеличим прибыль на 100% и озолотим вас. 

Вот серьезно, хочу быть диванным экспертом. Убер не похож на бизнес, это странная религия. И если выбирать, я бы взял Макса, с полетами на Марс. А не заурядный сервис такси.

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Лёха Литвинов

0

Интересно, когда Убер уже окончательно развалится и что будет дальше? Может быть, это будет первым шагом к кризису. 

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Владислав Владимирович

0

Это правда, что в 2018 прибыль была? 

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Владислав Владимирович

Владислав
0

"Прибыль Uber в 2018 году составила $997 млн благодаря продаже активов в России и Южной Азии, однако операционный убыток составил $3,03 млрд. "

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