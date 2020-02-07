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Компания не стала оспаривать штраф.
Генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством DGCCRF оштрафовал Apple на €25 млн ($27 млн). Компания не предупредила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iPhone будут работать медленнее, заявили власти Франции.
Apple не стала оспаривать штраф и согласилась выпустить заявление о ситуации на своём сайте в течение месяца. Прокуратура Парижа начала расследование 5 января 2018 года после жалоб пользователей. Речь идёт об обновлениях, которые вышли в 2017 году — iOS 10.2.1 и 11.2, пишет Apple Insider.
Они замедляют работу моделей со старыми аккумуляторами в определённых условиях, например, на холоде, говорится в заявлении директората. Речь идёт об iPhone 6, SE и 7. Из-за этого владельцам смартфонов пришлось покупать новые устройства или менять батареи, утверждают французские власти.
В декабре 2017 года Apple призналась в замедлении скорости работы старых iPhone. Компания занижает частоту процессоров для защиты смартфона от произвольных выключений. Это привело к «десяткам» судебных исков. Компания извинилась и снизила стоимость замены аккумулятора в 2018 году с $79 до $29. Сейчас заменить батареи можно за $69.
Для Эппл это примерно как меня бы оштрафовали на стоимость компота в столовой) Ну хоть не три тыщи рублей и то норм.
Вы явно далеки от юриспруденции и должны знать что за вашим компотом могут придти и другие. 25 млн - это свыше 30к устройств. Для защиты интересов гос. органов думаю достаточно.
25 млн что для Apple, что для Франции - мелочь. Но по носу Apple щелкнули, типа предупреждение.
Суть в соизмеримости наказания. Сумма должна быть обоснована. Она не с потолка берётся. Так или иначе все штрафы привязаны к законодательству.
Надо было на 25 миллиардов
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