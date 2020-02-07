Компания не стала оспаривать штраф.

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Генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством DGCCRF оштрафовал Apple на €25 млн ($27 млн). Компания не предупредила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iPhone будут работать медленнее, заявили власти Франции.

Apple не стала оспаривать штраф и согласилась выпустить заявление о ситуации на своём сайте в течение месяца. Прокуратура Парижа начала расследование 5 января 2018 года после жалоб пользователей. Речь идёт об обновлениях, которые вышли в 2017 году — iOS 10.2.1 и 11.2, пишет Apple Insider.

Они замедляют работу моделей со старыми аккумуляторами в определённых условиях, например, на холоде, говорится в заявлении директората. Речь идёт об iPhone 6, SE и 7. Из-за этого владельцам смартфонов пришлось покупать новые устройства или менять батареи, утверждают французские власти.