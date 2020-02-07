Акции eBay отреагировали падением на 3%.

В закладки

Компания Intercontinental Exchange (ICE), которой принадлежит в том числе Нью-Йоркская фондовая биржа, более не рассматривает идею покупки торговой площадки eBay, говорится на её сайте.

Решение об отказе от изучения возможности стратегического партнёрства с eBay было принято по итогам совещания акционеров после объявления о доходах компании, пояснили в ICE.

4 февраля источники WSJ и FT сообщили о предложении ICE купить eBay за $30 млрд — на 7% дороже, чем она оценивалась на рынке. В тот же день акции ICE упали на 7, 5%, а 5 февраля ещё на 2,5%. Однако 7 февраля компания частично отыграла падение — акции выросли на 2,99%.

Акции eBay, которые после публикации статьи выросли на 8, 9%, после заявления ICE подешевели более чем на 3%. Однако сейчас капитализация компании на $1 млрд выше, чем 4 февраля: $29 млрд.

​Курс акций eBay.

Генеральный директор ICE Джеффри Спрекер заявил, что его компания сочла необходимым прояснить ситуацию с возможной покупкой eBay, о которой написала WSJ. Компания вела переговоры с eBay «в надежде, что в более удачное время их пути пересекутся».