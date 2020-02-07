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Акции eBay отреагировали падением на 3%.
Компания Intercontinental Exchange (ICE), которой принадлежит в том числе Нью-Йоркская фондовая биржа, более не рассматривает идею покупки торговой площадки eBay, говорится на её сайте.
Решение об отказе от изучения возможности стратегического партнёрства с eBay было принято по итогам совещания акционеров после объявления о доходах компании, пояснили в ICE.
4 февраля источники WSJ и FT сообщили о предложении ICE купить eBay за $30 млрд — на 7% дороже, чем она оценивалась на рынке. В тот же день акции ICE упали на 7, 5%, а 5 февраля ещё на 2,5%. Однако 7 февраля компания частично отыграла падение — акции выросли на 2,99%.
Акции eBay, которые после публикации статьи выросли на 8, 9%, после заявления ICE подешевели более чем на 3%. Однако сейчас капитализация компании на $1 млрд выше, чем 4 февраля: $29 млрд.
Генеральный директор ICE Джеффри Спрекер заявил, что его компания сочла необходимым прояснить ситуацию с возможной покупкой eBay, о которой написала WSJ. Компания вела переговоры с eBay «в надежде, что в более удачное время их пути пересекутся».
«Не уверен, что eBay справедливо называть интернет-компанией. Это скорее финансовый рынок для коллекционеров, больше похожий на Нью-Йоркскую биржу, чем на Amazon», — рассказал Спрекер.
Миллиард туда, миллиард сюда. Скоро на триллионы уже все перейдёт, лет через 10
Как тут не вспомнить байку про Натана Ротшильда и Ватерлоо
Или не байку про Яху:
1998 год - Yahoo! отказалась купить Google за миллион долларов.
2002 год – Менеджеры Yahoo! поняли, что они протормозили четыре года назад и предложили владельцам Google продать компанию за 3 миллиарда. Google попросила 5 миллиардов – менеджеры Yahoo! решили, что конкуренты оборзели и от сделки отказались.
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