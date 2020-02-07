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Финансы
Галина Мубаракшина
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Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи отказался от покупки eBay Материал редакции

Акции eBay отреагировали падением на 3%.

4 комментария
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Компания Intercontinental Exchange (ICE), которой принадлежит в том числе Нью-Йоркская фондовая биржа, более не рассматривает идею покупки торговой площадки eBay, говорится на её сайте.

Решение об отказе от изучения возможности стратегического партнёрства с eBay было принято по итогам совещания акционеров после объявления о доходах компании, пояснили в ICE.

4 февраля источники WSJ и FT сообщили о предложении ICE купить eBay за $30 млрд — на 7% дороже, чем она оценивалась на рынке. В тот же день акции ICE упали на 7, 5%, а 5 февраля ещё на 2,5%. Однако 7 февраля компания частично отыграла падение — акции выросли на 2,99%.

Акции eBay, которые после публикации статьи выросли на 8, 9%, после заявления ICE подешевели более чем на 3%. Однако сейчас капитализация компании на $1 млрд выше, чем 4 февраля: $29 млрд.

​Курс акций eBay.

Генеральный директор ICE Джеффри Спрекер заявил, что его компания сочла необходимым прояснить ситуацию с возможной покупкой eBay, о которой написала WSJ. Компания вела переговоры с eBay «в надежде, что в более удачное время их пути пересекутся».

«Не уверен, что eBay справедливо называть интернет-компанией. Это скорее финансовый рынок для коллекционеров, больше похожий на Нью-Йоркскую биржу, чем на Amazon», — рассказал Спрекер.

#новость #ebay

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4 комментария
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Roman Platonov

2

Миллиард туда, миллиард сюда. Скоро на триллионы уже все перейдёт, лет через 10

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Andre Macareno

1

Как тут не вспомнить байку про Натана Ротшильда и Ватерлоо

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Федя Родион

Andre
0

Или не байку про Яху:

1998 год - Yahoo! отказалась купить Google за миллион долларов.

2002 год – Менеджеры Yahoo! поняли, что они протормозили четыре года назад и предложили владельцам Google продать компанию за 3 миллиарда. Google попросила 5 миллиардов – менеджеры Yahoo! решили, что конкуренты оборзели и от сделки отказались.

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Григорий Догонин

0

ишь какой

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