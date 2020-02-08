Стартап планирует развивать сервис на зарубежных рынках, что не отвечает приоритетам банка.

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«Альфа-банк» вышел из компании CardsMobile, которая разрабатывает приложение «Кошелёк». 25% компании выкупил сооснователь CardsMobile Кирилл Горыня через кипрскую «Виафокус Лимитед», пишет «Коммерсантъ».

Сумму и условия сделки стороны не раскрывают. Инвестиционный менеджер фонда Finsight Ventures Павел Гурьянов считает, что оценка CardsMobile начинается от $20 млн (1,26 млрд рублей по текущему курсу), а 25% могли стоить не менее 315 млн рублей.

CardsMobile планирует развивать проект на зарубежных рынках, это не отвечает приоритетам «Альфа-банка», объяснил его представитель. Сейчас компания набирает команду для запуска за пределами России сервисов, похожих на «Кошелёк».

Компания CardsMobile основана в 2012 году создателем i-Free Кириллом Горыней и Филиппом Шубиным. Приложение «Кошелёк» позволяет загружать в смартфон дисконтные и банковские карты и использовать их для бесконтактной покупки. По собственным данным компании, в «Кошельке» зарегистрировано 10 млн пользователей, они добавили в приложение 170 млн карт.

На начальном этапе инвестором проекта стал корпоративный венчурный фонд группы i-Free, напоминает «Коммерсантъ». В 2016 году CardsMobile привлекла $2,5 млн от ИТ-холдинга «Ланит». «Альфа-банк» приобрёл 25% CardsMobile весной 2018 года.