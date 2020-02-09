Компания собирает номера как Lego и сдаёт их от $200 в сутки.

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Бывший глава Uber Трэвис Каланик стал одним из инвесторов стартапа Habitas, который строит отели с использованием 3D-печати. Компания привлекла $20 млн, пишет Financial Times.

Каланик инвестировал в Habitas через свой фонд 10100 Fund. В стартап также инвестировали гендиректор онлайн-супермаркета Ocado Тим Штайнер, сооснователь Tinder Джастин Матин, индийский миллиардер Див Турахия, венчурный капиталист Шервин Пишевар и ещё несколько ИТ-инвесторов.

Habitas печатает конструкции для типовых отельных номеров на 3D-принтере, затем доставляет их на место размещения и собирает. «Мы собираем их как Lego», — рассказал сооснователь Habitas Оливер Рипли. По его словам, компания может производить по 100 номеров в месяц, а полноценный отель построить за шесть-девять месяцев.

Компания уже протестировала гостиницы с использованием 3D-печати в мексиканском городе Тулум. Номера стоят от $200 до $400. Рипли сравнивает пребывание в их отелях с отдыхом в сети курортов Club Med. По его словам, гостиницы Habitas ориентированы на туристов-миллениалов, для которых важны впечатления.

​Отель Habitas в Тулуме



Habitas планирует открыть восемь отелей к концу 2020 года, один из них должен открыться в феврале в Намибии. Компанию интересуют рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Азии.