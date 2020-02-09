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Финансы
Альберт Хабибрахимов
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Стартап Habitas привлёк $20 млн от Трэвиса Каланика и других на строительство отелей с помощью 3D-принтера Материал редакции

Компания собирает номера как Lego и сдаёт их от $200 в сутки.

4 комментария
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Бывший глава Uber Трэвис Каланик стал одним из инвесторов стартапа Habitas, который строит отели с использованием 3D-печати. Компания привлекла $20 млн, пишет Financial Times.

Каланик инвестировал в Habitas через свой фонд 10100 Fund. В стартап также инвестировали гендиректор онлайн-супермаркета Ocado Тим Штайнер, сооснователь Tinder Джастин Матин, индийский миллиардер Див Турахия, венчурный капиталист Шервин Пишевар и ещё несколько ИТ-инвесторов.

Habitas печатает конструкции для типовых отельных номеров на 3D-принтере, затем доставляет их на место размещения и собирает. «Мы собираем их как Lego», — рассказал сооснователь Habitas Оливер Рипли. По его словам, компания может производить по 100 номеров в месяц, а полноценный отель построить за шесть-девять месяцев.

Компания уже протестировала гостиницы с использованием 3D-печати в мексиканском городе Тулум. Номера стоят от $200 до $400. Рипли сравнивает пребывание в их отелях с отдыхом в сети курортов Club Med. По его словам, гостиницы Habitas ориентированы на туристов-миллениалов, для которых важны впечатления.

​Отель Habitas в Тулуме

Habitas планирует открыть восемь отелей к концу 2020 года, один из них должен открыться в феврале в Намибии. Компанию интересуют рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Азии.

Окупить инвестиции в строительство стартап намерен за два года — это гораздо быстрее, чем при строительстве большинства традиционных отелей, отметил Рипли. В будущем Habitas может заняться строительством социального жилья или продажей франшизы на открытие своих отелей.

#новость #инвестиции #habitas

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4 комментария
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Ware Wow

3

по 100 номеров в месяц, а полноценный отель построить за шесть-девять месяцев

Ну не знаю, китайцы за 8 дней построили больницу 25 тыс. кв. м

на 1300 коек.

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pit chernoff

1

Из какого неэкологичного материала печатает их принтер - они скромно умалчивают. Уж точно не из древесины. Натравить бы на них Грету...

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Dmitry Voronov

0

Круто)

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Денис Пихаров

0

Судя по влогу, всё, что они напечатали — это перегородка в палатке между кроватью и уборной (видно фактуру колбасок, которыми печатают)

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