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больше миллиона раз
Компания собирает номера как Lego и сдаёт их от $200 в сутки.
Бывший глава Uber Трэвис Каланик стал одним из инвесторов стартапа Habitas, который строит отели с использованием 3D-печати. Компания привлекла $20 млн, пишет Financial Times.
Каланик инвестировал в Habitas через свой фонд 10100 Fund. В стартап также инвестировали гендиректор онлайн-супермаркета Ocado Тим Штайнер, сооснователь Tinder Джастин Матин, индийский миллиардер Див Турахия, венчурный капиталист Шервин Пишевар и ещё несколько ИТ-инвесторов.
Habitas печатает конструкции для типовых отельных номеров на 3D-принтере, затем доставляет их на место размещения и собирает. «Мы собираем их как Lego», — рассказал сооснователь Habitas Оливер Рипли. По его словам, компания может производить по 100 номеров в месяц, а полноценный отель построить за шесть-девять месяцев.
Компания уже протестировала гостиницы с использованием 3D-печати в мексиканском городе Тулум. Номера стоят от $200 до $400. Рипли сравнивает пребывание в их отелях с отдыхом в сети курортов Club Med. По его словам, гостиницы Habitas ориентированы на туристов-миллениалов, для которых важны впечатления.
Habitas планирует открыть восемь отелей к концу 2020 года, один из них должен открыться в феврале в Намибии. Компанию интересуют рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Азии.
Окупить инвестиции в строительство стартап намерен за два года — это гораздо быстрее, чем при строительстве большинства традиционных отелей, отметил Рипли. В будущем Habitas может заняться строительством социального жилья или продажей франшизы на открытие своих отелей.
по 100 номеров в месяц, а полноценный отель построить за шесть-девять месяцев
Ну не знаю, китайцы за 8 дней построили больницу 25 тыс. кв. м
на 1300 коек.
Из какого неэкологичного материала печатает их принтер - они скромно умалчивают. Уж точно не из древесины. Натравить бы на них Грету...
Судя по влогу, всё, что они напечатали — это перегородка в палатке между кроватью и уборной (видно фактуру колбасок, которыми печатают)
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