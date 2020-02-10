Платёжные агрегаторы предложили магазинам подключиться к системе платежей ЦБ без банков
Материал редакции
Сейчас для подключения к СБП нужно иметь расчётный счёт в банке-участнике системы.
Платёжный сервис PayMaster в ближайшее время подключит пять тысяч касс двух крупных сетей магазинов к Системе быстрых платежей Центробанка для оплаты через QR-код. Подключиться к СБП можно будет без банков-участников системы, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Андрея Смирнова.
Сейчас для подключения к СБП нужно иметь расчётный счёт в банке, который является участником системы, объясняет Смирнов. К системе подключено 34 банка и четыре сервиса, но платежи через QR-код принимают только восемь кредитных организаций, пишет издание.
PayMaster может настроить оплату через QR-код вне зависимости от того, в каком банке открыт счёт, уточнили в компании. В том числе оплату через СБП смогут настроить клиенты «Сбербанка», который ещё не подключился к системе, объяснили в PayMaster.
Подключить к СБП через PayMaster можно будет и кассу физического магазина, и интернет-магазин, уточняет издание.
Кроме PayMaster в 2020 года начать принимать QR-платежи через СБП планируют Robokassa, RBK Money и Platron. Сервис «Яндекс.Касса» срок подключения к системе не раскрыл.
Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет подключённым к ней банкам переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
Igor Zemko
если ещё онлайн-касса не нужна будет...
Denis KiselevIgor
Это было бы очень логичным при безналичной оплате: только нужно будет справочник товаров и услуг завести - чтобы знать за что именно платёж производится. И напрямую в ФНС от платёжной системы слать данные.
wnskdboyDenis
У Сбербанка система QR платежей как раз это предполагает.
Егор Корницкий
Интересно, а для самозанятых будет работать?
Dmitry Egorov
Тот случай, когда ЦБ, видимо, устал уговаривать банки подключиться к СБП, поэтому в вообще выпилил их из этого бизнеса. Привет зелёному банку
Андрей Филимонов
Со всех углов про эту систему быстрых платежей трезвонят, а платежи по QR не принять. Только Сбер за 1,5% комиссии делает, но это не цб-шная штука