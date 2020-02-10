Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
945

Платёжные агрегаторы предложили магазинам подключиться к системе платежей ЦБ без банков Материал редакции

Сейчас для подключения к СБП нужно иметь расчётный счёт в банке-участнике системы.

  • Платёжный сервис PayMaster в ближайшее время подключит пять тысяч касс двух крупных сетей магазинов к Системе быстрых платежей Центробанка для оплаты через QR-код. Подключиться к СБП можно будет без банков-участников системы, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Андрея Смирнова.
  • Сейчас для подключения к СБП нужно иметь расчётный счёт в банке, который является участником системы, объясняет Смирнов. К системе подключено 34 банка и четыре сервиса, но платежи через QR-код принимают только восемь кредитных организаций, пишет издание.
  • PayMaster может настроить оплату через QR-код вне зависимости от того, в каком банке открыт счёт, уточнили в компании. В том числе оплату через СБП смогут настроить клиенты «Сбербанка», который ещё не подключился к системе, объяснили в PayMaster.
  • Подключить к СБП через PayMaster можно будет и кассу физического магазина, и интернет-магазин, уточняет издание.
  • Кроме PayMaster в 2020 года начать принимать QR-платежи через СБП планируют Robokassa, RBK Money и Platron. Сервис «Яндекс.Касса» срок подключения к системе не раскрыл.
  • Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет подключённым к ней банкам переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
Первые итоги работы системы быстрых платежей: в…
Из-за этого банк оштрафовали на сумму до 10 млн рублей.
vc.ru

#новость #цб #сбп

Финансы
Подписан
Отписаться
Как манипулировать финансовой отчётностью — на примере Uber
6 февраля Uber опубликовал результаты компании за чётвертый квартал и подвёл итоги года. Чистый убыток в $8,5 млрд — не самая интересная новость. Изучая отчётность, я обнаружил неприкрытую манипуляцию данными, и сейчас я вам это докажу.
2
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0431","\u0441\u0431\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 106118, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Feb 2020 09:15:23 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Финансы
Главные венчурные (и не только) итоги 2019 года
2019 год принёс немало неожиданностей. Глобальный финансовый кризис так и не наступил. И теперь уже почти половина…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106118, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106118\/get","add":"\/comments\/106118\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106118"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Igor Zemko

1

если ещё онлайн-касса не нужна будет...

Ответить

Denis Kiselev

Igor
1

Это было бы очень логичным при безналичной оплате: только нужно будет справочник товаров и услуг завести - чтобы знать за что именно платёж производится. И напрямую в ФНС от платёжной системы слать данные.

Ответить

wnskdboy

Denis
0

У Сбербанка система QR платежей как раз это предполагает.

Ответить

Егор Корницкий

1

Интересно, а для самозанятых будет работать?

Ответить

Dmitry Egorov

0

Тот случай, когда ЦБ, видимо, устал уговаривать банки подключиться к СБП, поэтому в вообще выпилил их из этого бизнеса. Привет зелёному банку

Ответить

Андрей Филимонов

0

Со всех углов про эту систему быстрых платежей трезвонят, а платежи по QR не принять. Только Сбер за 1,5% комиссии делает, но это не цб-шная штука

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Currency.com
Подписан
Отписаться
Критика: биткоин — лопнувший пузырь, на нём уже не заработать
Атакуем и заступаемся за криптовалюты.
4
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: баня под управлением «Алисы», «катапульта» для запуска ракет и заблокированный телевизор Samsung
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Орта
Подписан
Отписаться
Почему крупному бизнесу не стоит недооценивать идеи молодых активистов?
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Marow from Neverland
за день
они построили склад на 1300 коек, называйте вещи своими именами
Стартап Habitas привлёк $20 млн от Трэвиса Каланика и других на строительство отелей с помощью 3D-принтера
Артем Воронков
за неделю
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Dennis Gerasimov

Как провалить стартап

Leo Uvarov

Живой эксперимент: Google…

Алексис Второй

Как провалить стартап

Владислав…

Как провалить стартап

Gutal1n

Концепт: держатель для…

Serj Koss

Концепт: держатель для…

Юрий Белоножкин

Концепт: держатель для…

Viacheslav Karpizin

“Тинькофф” игнорит заявки на…

Ilife

Как потерять клиента, пытаясь…

Точка-Печати…

Особенности работы с сервисом…

Ware Wow

Как манипулировать финансовой…

Андрей Комлыченко

Как провалить стартап

Ринат Карлин

Датский мебельный ритейлер Jysk…

Diplomat-Consulting

Новые правила выдачи шенгенских…

Nadya Rumak

Сколько стоит открыть швейный…

Макс Рэнд

Как провалить стартап

Tricolor support

Samsung заблокировала мой…

Макс Рэнд

Как провалить стартап

Nikita Nevolin

Концепт: держатель для…

Kseniya Nikiforova

УФАС оштрафовало «дочку…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }