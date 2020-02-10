Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
2138

«Ведомости»: ритейлер Metro начал поиск новых источников доходов в России Материал редакции

Например, для этого компания может застроить свои участки офисами, говорят источники.

  • Сеть магазинов Metro Cash & Carry объявила закрытый тендер на разработку концепции по повышению ликвидности активов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх топ-менеджеров консалтинговых компаний, которые планируют принять участие в тендере.
  • Так компания хочет повысить эффективность использования недвижимости и построить на своих участках жильё, офисы или гостиницы, пишет газета со ссылкой на источники.
  • В российском подразделении Metro опровергли проведение тендера и планы по застройке территорий. По словам представителя компании, офисы и жильё — непрофильный для Metro бизнес.
  • Выручка Metro в России снижается уже несколько лет, рассказал партнёр Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, нынешний формат торговли Metro не работает, и модель заработка необходимо менять. В 2018-2019 финансовом году продажи Metro в России упали на 5,4% до €2,7 млрд, пишет издание.

#новость #metro

Финансы
Подписан
Отписаться
Как манипулировать финансовой отчётностью — на примере Uber
6 февраля Uber опубликовал результаты компании за чётвертый квартал и подвёл итоги года. Чистый убыток в $8,5 млрд — не самая интересная новость. Изучая отчётность, я обнаружил неприкрытую манипуляцию данными, и сейчас я вам это докажу.
4
1
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","metro"], "comments": 43, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 106126, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Feb 2020 10:33:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Финансы
Как найти инвестора для открытия бизнеса
Эта статья будет полезна тем, кто начинает свой путь в бизнесе и задается вопросом, где и как искать средства на…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106126, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106126\/get","add":"\/comments\/106126\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106126"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Paul An

20

Все мы немного ритейлер Metro

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Paul
1

Я/Мы Метро?

Ответить

Artur Safaryan

9

Им надо всерьёз подумать на счёт позиционирования бренда, формата взаимодействия с клиентом и ценовой политики. Отстают даже от нишевых компаний. Давно перестали ассоциироваться с чем-то выгонным, на уровень выше.
Потребности у рынка немного изменились.

Ответить

Yuri Ahmedov

4

Как минимум отказаться от политики "мы работаем только с ИП и юриками". 

Ответить

Alexandr Simonov

Yuri
3

Так вроде все уже, выдают карты через тот же кошелёк всем подряд

Ответить

Daniil Levi

Alexandr
1

В чем, в принципе смысл карт? Для Метро, для Зельгроса? Даже если их дают всем подряд, это все равно какой-то барьер. Понятно, что магазин может оперировать статистикой по карте: типа вот чувак покупает то и се. Но как они эти данные монетизируют?

p.s. раньше, насколько я знаю, в Метро карты давали только ИП и компаниям. И это было вроде как "членство в клубе", т.к. было дешевле оптом. Но если сейчас уже не дешевле, зачем карты?

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
0

Налёт элитарности не нужно убирать. Некоторые до сих пор верят, что там дешевле. ))

Ответить

Daniil Levi

Sergei
1

А ты вступил в элитный клуб "выручайка"? =)

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
0

Карточку мне подарил банк. Полосатому по акции корм покупаю. На большее этот магазин не годится. Хотя не... покупал дистиллированную воду, которая там была дешевле Леруа. Плюс ко всему по пути до моей загородной резиденции, где делал отопление.

Ответить

GREAKLY

Yuri
0

+1

Ответить

Corban Dallas

Yuri
0

Давно Вы у них были в гостях. Уже второй год как открывают карты "физикам".

Ответить

Sergey Osipov

0

Очень редко туда катаюсь, евроспар не особо хуже для обычного покупателя. И много по городу. Цены в метро вроде не особо ниже, а ассортимент их нужен ресторанам и единицам обычных людей. 

Ответить

Andrey Kulakov

Sergey
10

Мне нравится, то что Метро - магазин для интровертов)

Ответить

Sergey Osipov

Andrey
6

Вот это кстати плюс, народа минимум всегда.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

26 декабря час выходил из магазина.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

Цены в метро только на отдельные позиции ниже, а так в среднем также как в Пяторочке у дома или в Ашане (максимум 50 копеек - рубль). А вот акции - да, бывают приятнее по ценам. Полосатому там по акции корм покупаю сразу на два месяца. 

Ответить

Saucedo Puetz

3

Цены снижать не пробовали?

Ответить

Владимир Толстиков

Saucedo
1

Цены реально выше, чем во многих других сетях, я хз где у них было дёшево, может лет 10 назад + ещё эти карты дурацкие

Ответить

Сергей Иванов

1

Метро- очень люблю , там цены немного дороже Ашан, Карусель итд, но комфортно и удобно, широкие пролеты между полками,отличная выкладка товара, нормальные тележки не скрипят, не тянут в разные стороны, много работающих кассиров , нет очередей и отличная парковка на много машиномест.
Если снизят цены , то думаю проблема будет решена, или как в Глобусе дополнительно сделать кухню горячий цех, продовать готовую еду на вынос.

Ответить

Alexandr Simonov

Сергей
1

Смешно даже, оптовый магазин дороже ашана, карусели и т.д.

Ответить

Эльдар Муртазин

Alexandr
0

Он не оптовый...

Ответить

Sergei Timofeyev

Эльдар
1

Вообще-то он себя так позиционировал и позиционирует. Если брать оптом отдельные позиции, то дешевле.

Ответить

Joseph Denison

Сергей
0

Метро дороже?

Ответить

Сергей Иванов

Joseph
1

Ну цены в Метро по моим ощущениям дороже чем в Ашене или Глобус точно, хотя есть позиции по акции, возми 3шт по цене 2шт, или жёлтые ценники , они как правило дешевле бывают, либо одинаково стоят. Вообщем как-то так).

Ответить

Василий Степанов

Сергей
0

Вы только что выиграли закрытый тендер на разработку концепции по повышению ликвидности активов.

Ответить

Sergey Vlasov

1

Неудобное расположение у магазинов. Без машины с семьей мучение до них добираться. Пары раз хватило.

Ответить

Эльдар Муртазин

Sergey
1

Куда угодно добираться без машины с семьей мучение.

Ответить

Никита Викторов

Sergey
0

Я давно отказался от идеи покупать авто, достаточно такси, и никаких проблем.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Да начали бы с платной парковки!

Ответить

Антон Винокуров

0

Доставка продуктов, изготовление и доставка готовой (или полуготовой) еды - как дополнительный источник прибыли. Очень актуальная ниша в ближайшие годы.

Ответить

Andrey Kulakov

Антон
0

С готовой едой в Метро примерно никак, поэтому такой трюк пришлось бы делать полностью с нуля) Доставка есть через сторонний сервис, даже в последнее время активно рекламируется)

Ответить

Антон Винокуров

Andrey
1

Понимаю, что в Метро с готовой едой никак, поэтому им и нужно это "никак" наладить, чтобы было "хорошо".

Я заказывал несколько раз через Инстамарт (который сотрудничал с Метро и сейчас называется вроде как "Сбермаркет"). Удобно было в первый раз, во второй уже менее удобно, в третий раз совсем неудобно - курьер выгрузил все продукты у подъезда, торопил звонками, заказ сформировали с ошибками в позициях. Через Сбермаркет пока не заказывал.

Ответить

GREAKLY

0

Я уже более трех лет заказываю все из мЕтро через айгудс. Все работает прекрасно. Будет жалко, если они закроются.

Ответить

Рулона Обоева

0

Некоторые позиции в Метро дороже чем в Азбуке Вкуса, действительно очень странно что падает выручка. Уже лет 10 как получить карту Метро стало совсем нетрудно, это обычный большой магазин с претензией на оптовые цены.

Ответить

Sergei Timofeyev

Рулона
0

Вы ценник на бытовую технику ещё там посмотрите. М-Видео нервно корчится от смеха, пытаясь прикурить. От 20 до 50% дороже, чем в том же М-Видео.

Ответить

Alexandr Simonov

0

Если цены не снижать то тактика большой магазин хер знает где от дома уже не катит, либо переезжать в шаговую доступность.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexandr
0

Фасоль - их тема

Ответить

Сергей Иванов

Sergei
0

Да это вроде франшиза Метро

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

В Метро написано, что это их магазин.

Ответить

Daniil Levi

0

Цены, цены и еще раз цены. 
На выходных заехал к армянам на оптовую базу закупиться белорусской тушенкой и маслом. Да, брать надо от коробки. Но цена - на 20-30% ниже самой низкой цены, какую я когда-либо видел по акции в дискаунтерах (в т.ч. в Минске). Так они даже сами оплатили мне платный въезд на базу. Вот тебе и концепция

Ответить

Sergei Timofeyev

Daniil
0

Армяне, тушёнка... есть ли там мясо?

Ответить

Сергей Иванов

0

Да, можно за 300 тр взять франшизу и открыть свой магазин Фасоль , товары будет поставлять Метро весь ассортимент, цены не знаю , на сколько это выгодно.

Ответить

Ruslan Omelchenko

0

конкуренты вырвались вперед, а metro что то запаздывает с развитием

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Currency.com
Подписан
Отписаться
Критика: биткоин — лопнувший пузырь, на нём уже не заработать
Атакуем и заступаемся за криптовалюты.
5
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: баня под управлением «Алисы», «катапульта» для запуска ракет и заблокированный телевизор Samsung
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Орта
Подписан
Отписаться
Почему крупному бизнесу не стоит недооценивать идеи молодых активистов?
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Marow from Neverland
за день
они построили склад на 1300 коек, называйте вещи своими именами
Стартап Habitas привлёк $20 млн от Трэвиса Каланика и других на строительство отелей с помощью 3D-принтера
Артем Воронков
за неделю
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Vitold Sedyshev

Российский ритейлер X5 Retail…

Anna Abramova

S7 отменил рейс, отказал в…

Андрей Ирийский

Платёжные агрегаторы предложили…

Artur Saroyan

Российский ритейлер X5 Retail…

Владислав…

Как провалить стартап

Anatoly Niculin

10 упражнений, которые помогут…

Serge Sokolov

Как провалить стартап

Игорь Пронин

Российский ритейлер X5 Retail…

Олег

Sleepbox — модульный микро-отель

Олег Якушев

Как провалить стартап

Larry Oldman

Российский ритейлер X5 Retail…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Артём Медведев

Шаблоны таблиц для ведения…

Александр Холмяков

Как провалить стартап

Никита Викторов

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Ruslan Omelchenko

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Алексей Савельев

S7 отменил рейс, отказал в…

Николай Лискин

Шаблоны таблиц для ведения…

Артём Медведев

Шаблоны таблиц для ведения…

Николай Лискин

Шаблоны таблиц для ведения…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }