Например, для этого компания может застроить свои участки офисами, говорят источники.
- Сеть магазинов Metro Cash & Carry объявила закрытый тендер на разработку концепции по повышению ликвидности активов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх топ-менеджеров консалтинговых компаний, которые планируют принять участие в тендере.
- Так компания хочет повысить эффективность использования недвижимости и построить на своих участках жильё, офисы или гостиницы, пишет газета со ссылкой на источники.
- В российском подразделении Metro опровергли проведение тендера и планы по застройке территорий. По словам представителя компании, офисы и жильё — непрофильный для Metro бизнес.
- Выручка Metro в России снижается уже несколько лет, рассказал партнёр Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, нынешний формат торговли Metro не работает, и модель заработка необходимо менять. В 2018-2019 финансовом году продажи Metro в России упали на 5,4% до €2,7 млрд, пишет издание.
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Paul An
Все мы немного ритейлер Metro
Vyacheslav AnzhiganovPaul
Я/Мы Метро?
Artur Safaryan
Им надо всерьёз подумать на счёт позиционирования бренда, формата взаимодействия с клиентом и ценовой политики. Отстают даже от нишевых компаний. Давно перестали ассоциироваться с чем-то выгонным, на уровень выше.
Потребности у рынка немного изменились.
Yuri Ahmedov
Как минимум отказаться от политики "мы работаем только с ИП и юриками".
Alexandr SimonovYuri
Так вроде все уже, выдают карты через тот же кошелёк всем подряд
Daniil LeviAlexandr
В чем, в принципе смысл карт? Для Метро, для Зельгроса? Даже если их дают всем подряд, это все равно какой-то барьер. Понятно, что магазин может оперировать статистикой по карте: типа вот чувак покупает то и се. Но как они эти данные монетизируют?
p.s. раньше, насколько я знаю, в Метро карты давали только ИП и компаниям. И это было вроде как "членство в клубе", т.к. было дешевле оптом. Но если сейчас уже не дешевле, зачем карты?
Sergei TimofeyevDaniil
Налёт элитарности не нужно убирать. Некоторые до сих пор верят, что там дешевле. ))
Daniil LeviSergei
А ты вступил в элитный клуб "выручайка"? =)
Sergei TimofeyevDaniil
Карточку мне подарил банк. Полосатому по акции корм покупаю. На большее этот магазин не годится. Хотя не... покупал дистиллированную воду, которая там была дешевле Леруа. Плюс ко всему по пути до моей загородной резиденции, где делал отопление.
GREAKLYYuri
+1
Corban DallasYuri
Давно Вы у них были в гостях. Уже второй год как открывают карты "физикам".
Sergey Osipov
Очень редко туда катаюсь, евроспар не особо хуже для обычного покупателя. И много по городу. Цены в метро вроде не особо ниже, а ассортимент их нужен ресторанам и единицам обычных людей.
Andrey KulakovSergey
Мне нравится, то что Метро - магазин для интровертов)
Sergey OsipovAndrey
Вот это кстати плюс, народа минимум всегда.
Sergei TimofeyevSergey
26 декабря час выходил из магазина.
Sergei TimofeyevSergey
Цены в метро только на отдельные позиции ниже, а так в среднем также как в Пяторочке у дома или в Ашане (максимум 50 копеек - рубль). А вот акции - да, бывают приятнее по ценам. Полосатому там по акции корм покупаю сразу на два месяца.
Saucedo Puetz
Цены снижать не пробовали?
Владимир ТолстиковSaucedo
Цены реально выше, чем во многих других сетях, я хз где у них было дёшево, может лет 10 назад + ещё эти карты дурацкие
Сергей Иванов
Метро- очень люблю , там цены немного дороже Ашан, Карусель итд, но комфортно и удобно, широкие пролеты между полками,отличная выкладка товара, нормальные тележки не скрипят, не тянут в разные стороны, много работающих кассиров , нет очередей и отличная парковка на много машиномест.
Если снизят цены , то думаю проблема будет решена, или как в Глобусе дополнительно сделать кухню горячий цех, продовать готовую еду на вынос.
Alexandr SimonovСергей
Смешно даже, оптовый магазин дороже ашана, карусели и т.д.
Эльдар МуртазинAlexandr
Он не оптовый...
Sergei TimofeyevЭльдар
Вообще-то он себя так позиционировал и позиционирует. Если брать оптом отдельные позиции, то дешевле.
Joseph DenisonСергей
Метро дороже?
Сергей ИвановJoseph
Ну цены в Метро по моим ощущениям дороже чем в Ашене или Глобус точно, хотя есть позиции по акции, возми 3шт по цене 2шт, или жёлтые ценники , они как правило дешевле бывают, либо одинаково стоят. Вообщем как-то так).
Василий СтепановСергей
Вы только что выиграли закрытый тендер на разработку концепции по повышению ликвидности активов.
Sergey Vlasov
Неудобное расположение у магазинов. Без машины с семьей мучение до них добираться. Пары раз хватило.
Эльдар МуртазинSergey
Куда угодно добираться без машины с семьей мучение.
Никита ВикторовSergey
Я давно отказался от идеи покупать авто, достаточно такси, и никаких проблем.
Sergei Timofeyev
Да начали бы с платной парковки!
Антон Винокуров
Доставка продуктов, изготовление и доставка готовой (или полуготовой) еды - как дополнительный источник прибыли. Очень актуальная ниша в ближайшие годы.
Andrey KulakovАнтон
С готовой едой в Метро примерно никак, поэтому такой трюк пришлось бы делать полностью с нуля) Доставка есть через сторонний сервис, даже в последнее время активно рекламируется)
Антон ВинокуровAndrey
Понимаю, что в Метро с готовой едой никак, поэтому им и нужно это "никак" наладить, чтобы было "хорошо".
Я заказывал несколько раз через Инстамарт (который сотрудничал с Метро и сейчас называется вроде как "Сбермаркет"). Удобно было в первый раз, во второй уже менее удобно, в третий раз совсем неудобно - курьер выгрузил все продукты у подъезда, торопил звонками, заказ сформировали с ошибками в позициях. Через Сбермаркет пока не заказывал.
GREAKLY
Я уже более трех лет заказываю все из мЕтро через айгудс. Все работает прекрасно. Будет жалко, если они закроются.
Рулона Обоева
Некоторые позиции в Метро дороже чем в Азбуке Вкуса, действительно очень странно что падает выручка. Уже лет 10 как получить карту Метро стало совсем нетрудно, это обычный большой магазин с претензией на оптовые цены.
Sergei TimofeyevРулона
Вы ценник на бытовую технику ещё там посмотрите. М-Видео нервно корчится от смеха, пытаясь прикурить. От 20 до 50% дороже, чем в том же М-Видео.
Alexandr Simonov
Если цены не снижать то тактика большой магазин хер знает где от дома уже не катит, либо переезжать в шаговую доступность.
Sergei TimofeyevAlexandr
Фасоль - их тема
Сергей ИвановSergei
Да это вроде франшиза Метро
Sergei TimofeyevСергей
В Метро написано, что это их магазин.
Daniil Levi
Цены, цены и еще раз цены.
На выходных заехал к армянам на оптовую базу закупиться белорусской тушенкой и маслом. Да, брать надо от коробки. Но цена - на 20-30% ниже самой низкой цены, какую я когда-либо видел по акции в дискаунтерах (в т.ч. в Минске). Так они даже сами оплатили мне платный въезд на базу. Вот тебе и концепция
Sergei TimofeyevDaniil
Армяне, тушёнка... есть ли там мясо?
Сергей Иванов
Да, можно за 300 тр взять франшизу и открыть свой магазин Фасоль , товары будет поставлять Метро весь ассортимент, цены не знаю , на сколько это выгодно.
Ruslan Omelchenko
конкуренты вырвались вперед, а metro что то запаздывает с развитием