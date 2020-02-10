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Финансы
Лиана Липанова
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Forbes оценил состояние основателя «Комуса» Сергея Бобрикова в $800 млн Материал редакции

Он впервые войдёт в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который составляет издание.

  • В 2020 году основатель сети магазинов канцтоваров «Комус» Сергей Бобриков впервые войдет в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, который журнал опубликует весной. Издание оценило состояние Бобрикова в $800 млн.
  • Бобриков с двумя партнёрами основал «Комус» в 1991 году на базе кооператива для выпуска бухгалтерских бланков. Через год Бобриков выкупил их доли и стал единственным владельцем. Сейчас группа развивает интернет-магазин и розницу, а также владеет собственным производством бумаги, канцтоваров и прочего.
  • Компания не раскрывает финансовые показатели с 2006 года — в 2005 году её оборот вырос на 31% и составил $458 млн, писали «Ведомости». К началу 2010-ых, когда компания занялась онлайн-продажами, оборот вырос до $1,5-2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника компании. Интернет-продажи в тот период приносили 20% общей выручки, говорит источник издания.
  • В группу «Комус» входит более 20 компаний, которыми Бобриков владеет через ООО «ТПГК», уточняет Forbes. По данным издания, в этой компании ему принадлежит 96%, ещё 4% — у Геннадия Ломасова, финансового директора «Комуса».
  • Суммарная выручка всех компаний Бобрикова составляет около 90 млрд рублей, а чистый долг — 6 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Опрошенные изданием эксперты и участники рынка оценили реальную выручку группы в не менее чем 60 млрд рублей. Исходя из этих данных Forbes оценил долю Бобрикова в $800 млн. В «Комусе» отказались от комментариев изданию.
Незаметная империя. Как выходец из донского…
В рейтинге богатейших бизнесменов России новичок — создатель группы «Комус» Сергей Бобриков. Как…
www.forbes.ru

#новость #комус

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5 комментариев
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Дмитрий Кукшинов

0

лично я, никогда не сомневался в Сергее Бобрикове! молодец Сережа, так держать

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Всеволод Волчанский

Дмитрий
2

Я тоже всегда в него верил и поддерживал финансово!

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Дмитрий Кукшинов

Всеволод
1

Как-то, у Сергея в жизни был сложный период и состояние оценивалось в 600 млн долларов, но я твердо знал - таких как Серега, жизнь не ломает 

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Никита Щетинин

0

Сергей молодец.
А мы ждём «приватизацию» Комуса (

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Alex Kuz

0

Серега ваще человечище!

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