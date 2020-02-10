Компания собирает информацию из разных баз данных, позволяет делать прогнозы и рассчитывать доходность инвестиций.

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Американская Cherre привлекла $16 млн в рамках раунда А, сообщили в компании. Ведущим инвестором выступила Intel Capital при участии Navitas Capital, Carthona Capital, Zigg Capital, Dreamit Ventures и Silicon Valley Bank. Оценка стартапа и условия сделки не раскрываются.

Cherre использует технологии искусственного интеллекта для сбора и обработки информации о недвижимости из государственных и частных баз данных, пишет Venture Beat. Благодаря машинному обучению система распознаёт нужные сведения, вносит их в базу и предоставляет по запросу в понятном, легко читаемом формате.

Программное обеспечение Cherre включает четыре компонента. Первые три связаны с управлением данными. Они интегрированы с локальными и облачными хранилищами и позволяют получать информацию о местоположении объекта, транспортной и социальной инфраструктуре, демографии, а затем с помощью API отображать её для пользователя.

Четвёртый инструмент позволяет делать прогноз на рынке недвижимости в режиме реального времени, а также проводить риск-анализ, снижать негативные последствия сделок, рассчитывать доходность инвестиций. Для этого Cherre также привлекает управляющих активами и андеррайтеров.

Основатель компании Л.Д. Сальмансон считает, что Cherre — одна из крупнейших баз данных о недвижимости в мире, пишет Venture Beat. В ней свыше 315 тысяч уникальных наборов данных и свыше 2 млрд единиц информации, относящихся к 177 млн объектов недвижимости и 84 млн компаний.

Стартап обменивается информацией с крупными банками, страховыми компаниями, инвесторами по всему миру, говорится на сайте компании. У Cherre есть данные за последние 10 лет, которые включают более 75 млн предложений о продаже недвижимости на 99% территории США.