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Финансы
Галина Мубаракшина
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Американский ИИ-сервис для анализа недвижимости Cherre привлёк $16 млн от Intel и других Материал редакции

Компания собирает информацию из разных баз данных, позволяет делать прогнозы и рассчитывать доходность инвестиций.

2 комментария
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Американская Cherre привлекла $16 млн в рамках раунда А, сообщили в компании. Ведущим инвестором выступила Intel Capital при участии Navitas Capital, Carthona Capital, Zigg Capital, Dreamit Ventures и Silicon Valley Bank. Оценка стартапа и условия сделки не раскрываются.

Cherre использует технологии искусственного интеллекта для сбора и обработки информации о недвижимости из государственных и частных баз данных, пишет Venture Beat. Благодаря машинному обучению система распознаёт нужные сведения, вносит их в базу и предоставляет по запросу в понятном, легко читаемом формате.

Программное обеспечение Cherre включает четыре компонента. Первые три связаны с управлением данными. Они интегрированы с локальными и облачными хранилищами и позволяют получать информацию о местоположении объекта, транспортной и социальной инфраструктуре, демографии, а затем с помощью API отображать её для пользователя.

Четвёртый инструмент позволяет делать прогноз на рынке недвижимости в режиме реального времени, а также проводить риск-анализ, снижать негативные последствия сделок, рассчитывать доходность инвестиций. Для этого Cherre также привлекает управляющих активами и андеррайтеров.

Основатель компании Л.Д. Сальмансон считает, что Cherre — одна из крупнейших баз данных о недвижимости в мире, пишет Venture Beat. В ней свыше 315 тысяч уникальных наборов данных и свыше 2 млрд единиц информации, относящихся к 177 млн объектов недвижимости и 84 млн компаний.

Стартап обменивается информацией с крупными банками, страховыми компаниями, инвесторами по всему миру, говорится на сайте компании. У Cherre есть данные за последние 10 лет, которые включают более 75 млн предложений о продаже недвижимости на 99% территории США.

В 2018 году компания, которая базируется в Нью-Йорке, уже привлекла $9 млн, пишет Venture Beat. Среди похожих сервисов издание называет стартап Compass, который в сентябре 2018 года привлёк $400 млн от SoftBank и других инвесторов при оценке в $4,4 млрд.

#новость #стартапы #инвестиции

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2 комментария
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Хватит уже простую калькуляцию называть ИИ.

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