Компаниям нужны средства на производство медицинского оборудования и поддержание собственной платёжеспособности.

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Свыше 300 китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и один из крупнейших сервисов Китая по доставке еды Meituan Dianping, обратились за займами в банки, чтобы смягчить негативные последствия от эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в банковской сфере.

Речь идёт о компаниях, которые больше всего пострадали от вспышки нового типа коронавируса либо задействованы в борьбе с эпидемией, уточняет издание. Общая сумма запрашиваемых у банков средств составляет 54,7 млрд юаней ($8,2 млрд).

Xiaomi требуется 5 млрд юаней ($716, 24 млн), чтобы производить и продавать медицинское оборудование, включая маски и термометры. Meituan Dianping необходимо 4 млрд юаней ($572, 99 млн), чтобы частично компенсировать затраты на доставку бесплатного питания медперсоналу в китайском городе Ухань, где началась вспышка.

Транспортной компании Didi Chuxing, «сильно пострадавшей от эпидемии», нужны 50 млн юаней ($7, 16 млн). Qihoo 360, которая специализируется на кибербезопасности, планирует занять 1 млрд юаней ($143,25 млн), чтобы разработать приложение, которое позволит отслеживать распространение вируса.

Стартап Megvii планирует привлечь 100 млн юаней ($14,32 млн) на разработку технологии, которая повышает точность распознавания лиц в масках в толпе.

Данные о компаниях, которым требуется заём, были отправлены в банки финансовым бюро в правительстве Пекина. Ранее китайские чиновники заявили, что бизнес может обратиться к ним за помощью, пишет издание. Скорее всего, компании получат одобрение в сокращённые сроки на льготных условиях, уточняет Reuters со ссылкой на источники, получившие такие списки.