Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1221

Reuters: Xiaomi, Didi и другие китайские компании попросили у банков $8,2 млрд на борьбу с последствиями коронавируса Материал редакции

Компаниям нужны средства на производство медицинского оборудования и поддержание собственной платёжеспособности.

6 комментариев
В закладки

Свыше 300 китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и один из крупнейших сервисов Китая по доставке еды Meituan Dianping, обратились за займами в банки, чтобы смягчить негативные последствия от эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в банковской сфере.

Речь идёт о компаниях, которые больше всего пострадали от вспышки нового типа коронавируса либо задействованы в борьбе с эпидемией, уточняет издание. Общая сумма запрашиваемых у банков средств составляет 54,7 млрд юаней ($8,2 млрд).

Xiaomi требуется 5 млрд юаней ($716, 24 млн), чтобы производить и продавать медицинское оборудование, включая маски и термометры. Meituan Dianping необходимо 4 млрд юаней ($572, 99 млн), чтобы частично компенсировать затраты на доставку бесплатного питания медперсоналу в китайском городе Ухань, где началась вспышка.

Транспортной компании Didi Chuxing, «сильно пострадавшей от эпидемии», нужны 50 млн юаней ($7, 16 млн). Qihoo 360, которая специализируется на кибербезопасности, планирует занять 1 млрд юаней ($143,25 млн), чтобы разработать приложение, которое позволит отслеживать распространение вируса.

Стартап Megvii планирует привлечь 100 млн юаней ($14,32 млн) на разработку технологии, которая повышает точность распознавания лиц в масках в толпе.

Данные о компаниях, которым требуется заём, были отправлены в банки финансовым бюро в правительстве Пекина. Ранее китайские чиновники заявили, что бизнес может обратиться к ним за помощью, пишет издание. Скорее всего, компании получат одобрение в сокращённые сроки на льготных условиях, уточняет Reuters со ссылкой на источники, получившие такие списки.

Meituan Dianping, Didi, Xiaomi и Megvii отказались давать комментарии Reuters. Правительство Пекина не ответило на запрос издания.

#новость #xiaomi #коронавирус

Финансы
Подписан
Отписаться
Как манипулировать финансовой отчётностью — на примере Uber
6 февраля Uber опубликовал результаты компании за чётвертый квартал и подвёл итоги года. Чистый убыток в $8,5 млрд — не самая интересная новость. Изучая отчётность, я обнаружил неприкрытую манипуляцию данными, и сейчас я вам это докажу.
5
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","xiaomi"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 106239, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Feb 2020 18:08:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106239, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106239\/get","add":"\/comments\/106239\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106239"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andre Kisennger

9

график дефицита бюджета Китая по годам, опубликованный Егором Сусиным Суть его весьма очевидна: после кризиса 2008 года Китай поддерживал экономику закачкой ликвидности, причем удержать ситуацию ему так и не удалось - разрыв доходов и расходов бюджета все время рос. Фактически вся экономика Китая работала исключительно в долг, размеры которого в связи с размерами самой экономики выглядят весьма солидно. Долг нефинансового сектора Китая по последним известным данным составляет порядка 35 трлн долларов.

Ясно, что эпидемия вынудит китайские власти наплевать на все параметры и риски, закачивая ликвидность в экономику в любых потребных количествах и масштабах. Первый транш на первых торгах в 240 млрд долларов (1,7 трлн юаней) - это только начало. Расходы бюджета будут только расти, а вот доходы по понятной причине - падать. Разрывы будут еще более впечатляющими в 2020 году даже по сравнению с 2019, и без того неблестящим.

Проблемы Китая накапливались годами, и эпидемия лишь обострила существующие противоречия. Есть железное правило: любая катастрофа обусловлена в первую очередь внутренними причинами. Внешний по отношению к системе фактор, в данном случае эпидемия, может лишь ускорить или замедлить негативные процессы. Но неразрешимость противоречий заложена внутри самой системы.

По-видимому, Китай совершил просчет, пытаясь выйти из кризиса 2008 года через стремительное и несбалансированное расширение внутреннего рынка. При этом логика решения выглядит почти безупречной, но механизмы его воплощения и стали той причиной, по которой сегодня Китай сталкивается с катастрофическими последствиями выбранной им модели развития.

Весьма вероятно, что Китай повторит судьбу Японии, которая до кризиса 1998 года выглядела весьма впечатляюще, однако высокие темпы развития в итоге и привели ее к такому же финалу - несбалансированное развитие закончилось крахом и масштабным долговым кризисом. Японцы, как и китайцы, переуседствовали в кредитном стимулировании своей экономики, рассчитывая на безудержную эксспансию на внешних рынках, которая и должна была покрыть издержки внутреннего роста. Если вспомнить голливудские фильмы тех лет даже из самого кассового ряда - вроде "Крепкого орешка", "Робокопа" и тому подобных, в них японская экспансия в Америку выглядела весьма угрожающе. Но те времена прошли, и место японцев в постапокалиптических картинах будущего прочно заняли китайцы. Теперь, видимо, это место снова становится вакантным.

Ответить

Ware Wow

Andre
1

закончилось крахом и масштабным долговым кризисом

Всем бы такой крах как в Японии ))

Ответить

Rus Zay

0

Стервятники.

Ответить

Oleg Nazaruk

0

Щас китайцы научаться и в следующий раз с любым вирусом справятся за пару дней 

Ответить

Alexandr Simonov

0

Xiaomi решили не мудрить, взять денег на производство масок и термометров. Вся китайская промышленность не смогла справиться с этой задачей

Ответить

Maxim Medvedev

0

Любопытно, какая идея лежит в "приложении для отслеживания распространения этого вируса"? Даже с использованием нейронки это явно не потянет на 143 млн долларов

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Новое требование к СЕО
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
0
KFC
Подписан
Отписаться
Крылышки и ножки: как KFC превратилась из кафе на автозаправке во всемирную сеть ресторанов
История бренда, построенного полковником Харландом Сандерсом, с момента основания до наших дней
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Честная история про наведение порядка в облачном хозяйстве
Как переезд на Яндекс.Облако помог компании Teachbase.ru поднять продажи, снизить затраты на поддержание инфраструктуры…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Timur
за день
А что не так? У него же не 1 миллиард. Имеет право потратить часть и на себя. 
Билл Гейтс стал первым заказчиком суперъяхты на водородном топливе стоимостью $644 млн
Артем Воронков
за неделю
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Елена Агапова

Betting Insider: «Тинькофф…

Сергей Артёменко

Мошенники предлагают фальшивую…

Anton Reut

Билл Гейтс стал первым…

Anton Reut

Билл Гейтс стал первым…

Alexandre Svergoun

Билл Гейтс стал первым…

Владимир Сон

Построил миллионный бизнес в…

Alexey Fedorov

Коммерческий директор ввел…

Sergei Timofeyev

Билл Гейтс стал первым…

Nick Sidorov

Betting Insider: «Тинькофф…

Konstantin K

Бывший техдиректор Ozon…

Илья Тарханов

Коммерческий директор ввел…

Russian Bear

«Яндекс» начал показывать…

Вася Пражкин

Коммерческий директор ввел…

Кирилл Кузнецов

Как провалить стартап

Konstantin K

Пять понятных шагов, чтобы…

Sam Beckett

Чтобы попасть в McKinsey, я…

Вася Пражкин

«Клавиатуры просто кошмарные…

Илья Тарханов

Коммерческий директор ввел…

Maxim Medvedev

Reuters: Xiaomi, Didi и другие…

Вася Пражкин

Коммерческий директор ввел…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }