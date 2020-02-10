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Компаниям нужны средства на производство медицинского оборудования и поддержание собственной платёжеспособности.
Свыше 300 китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и один из крупнейших сервисов Китая по доставке еды Meituan Dianping, обратились за займами в банки, чтобы смягчить негативные последствия от эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в банковской сфере.
Речь идёт о компаниях, которые больше всего пострадали от вспышки нового типа коронавируса либо задействованы в борьбе с эпидемией, уточняет издание. Общая сумма запрашиваемых у банков средств составляет 54,7 млрд юаней ($8,2 млрд).
Xiaomi требуется 5 млрд юаней ($716, 24 млн), чтобы производить и продавать медицинское оборудование, включая маски и термометры. Meituan Dianping необходимо 4 млрд юаней ($572, 99 млн), чтобы частично компенсировать затраты на доставку бесплатного питания медперсоналу в китайском городе Ухань, где началась вспышка.
Транспортной компании Didi Chuxing, «сильно пострадавшей от эпидемии», нужны 50 млн юаней ($7, 16 млн). Qihoo 360, которая специализируется на кибербезопасности, планирует занять 1 млрд юаней ($143,25 млн), чтобы разработать приложение, которое позволит отслеживать распространение вируса.
Стартап Megvii планирует привлечь 100 млн юаней ($14,32 млн) на разработку технологии, которая повышает точность распознавания лиц в масках в толпе.
Данные о компаниях, которым требуется заём, были отправлены в банки финансовым бюро в правительстве Пекина. Ранее китайские чиновники заявили, что бизнес может обратиться к ним за помощью, пишет издание. Скорее всего, компании получат одобрение в сокращённые сроки на льготных условиях, уточняет Reuters со ссылкой на источники, получившие такие списки.
Meituan Dianping, Didi, Xiaomi и Megvii отказались давать комментарии Reuters. Правительство Пекина не ответило на запрос издания.
график дефицита бюджета Китая по годам, опубликованный Егором Сусиным Суть его весьма очевидна: после кризиса 2008 года Китай поддерживал экономику закачкой ликвидности, причем удержать ситуацию ему так и не удалось - разрыв доходов и расходов бюджета все время рос. Фактически вся экономика Китая работала исключительно в долг, размеры которого в связи с размерами самой экономики выглядят весьма солидно. Долг нефинансового сектора Китая по последним известным данным составляет порядка 35 трлн долларов.
Ясно, что эпидемия вынудит китайские власти наплевать на все параметры и риски, закачивая ликвидность в экономику в любых потребных количествах и масштабах. Первый транш на первых торгах в 240 млрд долларов (1,7 трлн юаней) - это только начало. Расходы бюджета будут только расти, а вот доходы по понятной причине - падать. Разрывы будут еще более впечатляющими в 2020 году даже по сравнению с 2019, и без того неблестящим.
Проблемы Китая накапливались годами, и эпидемия лишь обострила существующие противоречия. Есть железное правило: любая катастрофа обусловлена в первую очередь внутренними причинами. Внешний по отношению к системе фактор, в данном случае эпидемия, может лишь ускорить или замедлить негативные процессы. Но неразрешимость противоречий заложена внутри самой системы.
По-видимому, Китай совершил просчет, пытаясь выйти из кризиса 2008 года через стремительное и несбалансированное расширение внутреннего рынка. При этом логика решения выглядит почти безупречной, но механизмы его воплощения и стали той причиной, по которой сегодня Китай сталкивается с катастрофическими последствиями выбранной им модели развития.
Весьма вероятно, что Китай повторит судьбу Японии, которая до кризиса 1998 года выглядела весьма впечатляюще, однако высокие темпы развития в итоге и привели ее к такому же финалу - несбалансированное развитие закончилось крахом и масштабным долговым кризисом. Японцы, как и китайцы, переуседствовали в кредитном стимулировании своей экономики, рассчитывая на безудержную эксспансию на внешних рынках, которая и должна была покрыть издержки внутреннего роста. Если вспомнить голливудские фильмы тех лет даже из самого кассового ряда - вроде "Крепкого орешка", "Робокопа" и тому подобных, в них японская экспансия в Америку выглядела весьма угрожающе. Но те времена прошли, и место японцев в постапокалиптических картинах будущего прочно заняли китайцы. Теперь, видимо, это место снова становится вакантным.
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