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«Тинькофф Российская Премьер-лига».
Группа «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам. В «Тинькофф» отказались от комментариев для vc.ru.
По данным источника, футбольный чемпионат России будет переименован в «Тинькофф Российская Премьер-лига». В сезоне 2019/20 у РПЛ нет титульного спонсора.
Чемпионат России по футболу существует с 1992 года, за это время у него было четыре титульных спонсора, напоминает Betting Insider. В 1995-1997 годах им был Stimorol, с 1997 по 2000 год — Pepsi, с 2006 до конца 2010 года — «Росгосстрах», а с сезона 2011/12 по 2014/15 — «Согаз».
Президент РПЛ Сергей Прядкин в июле 2019 года говорил, что лига не собирается подписывать соглашения с титульными партнёрами и сосредоточится на генеральных партнёрах. Но при этом чемпионат не против подписать контракт, если появится «суперспонсор».
В сентябре 2019 года о переговорах «Тинькофф» и РПЛ сообщали источники РБК. По их словам, к тому моменту группа более полугода искала способы интегрироваться в футбол: сначала хотела стать банком-партнёром Российского футбольного союза, но уступила этот статус «Газпромбанку». После этого «Тинькофф» обсуждала сотрудничество с РПЛ, но «переговоры застопорились».
Генеральным партнёром РПЛ в сезоне 2019/20 выступает букмекерская компания «Лига ставок», контракт с ней оценивается в 600 млн рублей, отмечает Betting Insider. Также чемпионат спонсируют Nike, телеканал «Матч Премьер» и бренд напитков «Халзан» компании «Очаково».
Приятно видеть, что банк поддерживает футбольную лигу, где играют люди с ограниченными возможностями.
Лига ОлегоФрендов
Будет ли @Олег в основном составе?
Тинькофф Российская Премьер-лига
Как-то ниочень...
Российская Тинькофф Лига?
Российская Олег Лига?
Тинькоффская Олег Лига?
Российская Олег Футбольная Лига (РОФЛ)
Как мне сообщили, в Англии есть Barclays Premier League и это тоже название банка. Так что имеет смысл. Наверное
Российская Премьер Олег) Думаю, это политические амбиции. Там Мишустин вроде за ЦСКА, а Олег еще выше
Тинькофф, помимо российского футбола, ещё главный спонсор КВНа. Видимо, любит юмор
Комментария нужна
Зачем поддерживать мертвую лигу? Или это завуалированный оброк государству? Вы на эти деньги могли бы своим клиентам ништяков отсыпать (вроде копеечных уведомлений за доллар в месяц)
Лучший банк - Совком
Тинькоффсайд
Ну и нормально же.
Мы, как клиенты банка, будем помогать людям с ограниченными возможностями и дальше бить официантов
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