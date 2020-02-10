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Андрей Фролов
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Betting Insider: «Тинькофф» станет спонсором российской футбольной премьер-лиги и поменяет её название Материал редакции

«Тинькофф Российская Премьер-лига».

38 комментариев
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Группа «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам. В «Тинькофф» отказались от комментариев для vc.ru.

По данным источника, футбольный чемпионат России будет переименован в «Тинькофф Российская Премьер-лига». В сезоне 2019/20 у РПЛ нет титульного спонсора.

РПЛ

Чемпионат России по футболу существует с 1992 года, за это время у него было четыре титульных спонсора, напоминает Betting Insider. В 1995-1997 годах им был Stimorol, с 1997 по 2000 год — Pepsi, с 2006 до конца 2010 года — «Росгосстрах», а с сезона 2011/12 по 2014/15 — «Согаз».

Президент РПЛ Сергей Прядкин в июле 2019 года говорил, что лига не собирается подписывать соглашения с титульными партнёрами и сосредоточится на генеральных партнёрах. Но при этом чемпионат не против подписать контракт, если появится «суперспонсор».

В сентябре 2019 года о переговорах «Тинькофф» и РПЛ сообщали источники РБК. По их словам, к тому моменту группа более полугода искала способы интегрироваться в футбол: сначала хотела стать банком-партнёром Российского футбольного союза, но уступила этот статус «Газпромбанку». После этого «Тинькофф» обсуждала сотрудничество с РПЛ, но «переговоры застопорились».

Генеральным партнёром РПЛ в сезоне 2019/20 выступает букмекерская компания «Лига ставок», контракт с ней оценивается в 600 млн рублей, отмечает Betting Insider. Также чемпионат спонсируют Nike, телеканал «Матч Премьер» и бренд напитков «Халзан» компании «Очаково».

#новости #тинькофф #футбол

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38 комментариев
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evilnw

26

Приятно видеть, что банк поддерживает футбольную лигу, где играют люди с ограниченными возможностями.

Ответить

Дмитрий Задорожный

evilnw
9

И неограниченными бюджетами

Ответить

Олег

evilnw
–1

Подтверждаю.

Ответить

Сергей А.

7

Лига ОлегоФрендов

Ответить

Олег

Сергей
–1

Баян.

Ответить

Denis Chorni

Олег
2

Не баян, а классика 

Ответить

Комментарий удален

Сергей А.

Олег
1

Сам баян

Ответить

Sergei Timofeyev

5

Будет ли @Олег в основном составе?

Ответить

Олег

Sergei
–3

Да, будет.

Ответить

Рустам Фатов

Sergei
0

@Олег будет кричать в рубку: судья продажная...

Ответить

Андрей Агеев

0

 Тинькофф Российская Премьер-лига

Как-то ниочень...
Российская Тинькофф Лига?
Российская Олег Лига?
Тинькоффская Олег Лига?

Ответить

ivan krapivin

Андрей
12

Российская Олег Футбольная Лига (РОФЛ)

Ответить

Олег

ivan
3

Выиграет Нальчик

Ответить

Павел Федорук

Олег
0

кто?

Ответить

Олег

Павел
–2

Человечество.

Ответить

Дмитрий

Олег
2

Нальчик - это все человечество или его лучшая часть?

Ответить

Олег

Дмитрий
–2

Первое.

Ответить

Vadim Zaytsev

Андрей
1

Как мне сообщили, в Англии есть Barclays Premier League и это тоже название банка. Так что имеет смысл. Наверное

Ответить

Олег

Vadim
–3

Я в курсе.

Ответить

Vadim Zaytsev

Олег
0

Да я на тебе.

Ответить

Олег

Vadim
–1

И я вас.

Ответить

Дмитрий Задорожный

Андрей
0

Российская Премьер Олег)  Думаю, это политические амбиции. Там Мишустин вроде за ЦСКА, а Олег еще выше

Ответить

Олег

Дмитрий
–2

Кто бы сомневался.

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Тинькофф, помимо российского футбола, ещё главный спонсор КВНа. Видимо, любит юмор

Ответить

Sht_Anton

1

«Российские футболисты выглядят как какие-то обсосы»

Ответить

Андрей Фролов

0

@Олег нужен комментарий 

Ответить

Олег

Андрей
–3

Нужна.

Ответить

Alexander Matveev

Олег
–1

Комментария нужна

Ответить

Олег

Alexander
–7

И мне.

Ответить

BearStrikesBack

Олег
3

Зачем поддерживать мертвую лигу? Или это завуалированный оброк государству? Вы на эти деньги могли бы своим клиентам ништяков отсыпать (вроде копеечных уведомлений за доллар в месяц)

Ответить

Александр Эрик

0

Лучший банк - Совком

Ответить

Олег

Александр
–1

Слышал.

Ответить

Александр Эрик

Олег
0

Ну кто бы сомневался

Ответить

Олег

Александр
–1

Да и не. Кто в этом и не сомневается, что у вас всё в сзади.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Тинькоффсайд

Ответить

Олег

Konstantin_Andr…
–2

Чому?

Ответить

Алексей Лисовицкий

0

Олеголига 

Ответить

Nick Sidorov

0

Ну и нормально же. 
Мы, как клиенты банка, будем помогать людям с ограниченными возможностями и дальше бить официантов 

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