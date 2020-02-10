«Тинькофф Российская Премьер-лига».

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Группа «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам. В «Тинькофф» отказались от комментариев для vc.ru.

По данным источника, футбольный чемпионат России будет переименован в «Тинькофф Российская Премьер-лига». В сезоне 2019/20 у РПЛ нет титульного спонсора.

Чемпионат России по футболу существует с 1992 года, за это время у него было четыре титульных спонсора, напоминает Betting Insider. В 1995-1997 годах им был Stimorol, с 1997 по 2000 год — Pepsi, с 2006 до конца 2010 года — «Росгосстрах», а с сезона 2011/12 по 2014/15 — «Согаз».

Президент РПЛ Сергей Прядкин в июле 2019 года говорил, что лига не собирается подписывать соглашения с титульными партнёрами и сосредоточится на генеральных партнёрах. Но при этом чемпионат не против подписать контракт, если появится «суперспонсор».

В сентябре 2019 года о переговорах «Тинькофф» и РПЛ сообщали источники РБК. По их словам, к тому моменту группа более полугода искала способы интегрироваться в футбол: сначала хотела стать банком-партнёром Российского футбольного союза, но уступила этот статус «Газпромбанку». После этого «Тинькофф» обсуждала сотрудничество с РПЛ, но «переговоры застопорились».