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Финансы
Галина Мубаракшина
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Стартап-ритейлер с товарами «без бренда» Brandless объявил о закрытии спустя два года после запуска Материал редакции

В проект инвестировали Softbank и звёзды NBA.

12 комментариев
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Американский онлайн-ритейлер Brandless готовится к закрытию бизнеса и уволит 70 человек (90% штата). Компания оставит 10 человек, которые помогут выполнить оставшиеся заказы, сообщает CNBC со ссылкой на представителей Brandless.

Бизнес-модель компании оказалась неустойчивой в условиях жёсткой конкуренции на рынке прямых продаж, говорится на сайте компании.

Brandless.com

Brandless была основана в 2016 году в Сан-Франциско. По данным Crunchbase, компания привлекла $292,5 млн инвестиций. В числе инвесторов были игроки NBA Стефен Карри и Ник Янг. Основным источником финансирования стал Softbank, который вложил $240 млн.

Компания продавала собственные косметические средства, товары для дома и органические продукты за $3. Маркетинговая стратегия была выстроена вокруг «отсутствия бренда» и наценки за посредничество между производителем и потребителем. Цены в Brandless в среднем были на 40% ниже, чем у конкурентов, утверждала компания. В 2018 году был открыт первый офлайновый магазин в Калифорнии.

Другие проекты, в которые инвестировал Sofbank, испытывают сложности, отмечает CNBC. В сентябре 2019 года сеть коворкингов WeWork отложила выход на биржу на фоне критики потенциальных инвесторов. В январе 2020 года половину штата уволил создатель робопиццерий Zume. В компании заявили, что намерены развивать другие направления бизнеса.

#новость #softbank #стартап

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12 комментариев
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Dennis Gooddeni

5

Им надо было заходить на нашу аудитории в Инстаграм, там всякую косметику, аля из подвала, скупают в тридорога на УРА 😁

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LolKekNet

4

Бедный Софтбанк

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Sendero

2

Какие же это товары без бренда. Бренд - Brandless, как бы парадоксально ни звучало.

Ответить

Stas Korg

Sendero
0

Это их private label , только все товарные группы

Ответить

David Blinov

1

80 человек потратили $300 миллионов за 3 года, продавая косметику и печенюшки. Это интересно. 

Ответить

Nikolay Skidanov

David
0

Пф, можно и больше, закачивая деньги в рекламу и закупки у поставщиков никак не связанных с менеджментом. 

Ответить

Mr Proper

0

Не выдержал конкуренции с AliExpress?

Ответить

Andrey Chuev

0

Где Softbank там печалька.

Ответить

Михаил Потапов

0

"Другие проекты, в которые инвестировал Sofbank, испытывают сложности"
вот где собака порылась (с)

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Valentin Dombrovsky

0

«Другие проекты, в которые инвестировал Sofbank, испытывают сложности»

Похоже, модель «дай очень много денег и оно как-нибудь заработает» не очень работает. 

Ещё один проинвестированный Софтбанком проект с проблемами — Oyo: https://www.businessinsider.com/softbank-backed-oyo-layoffs-2020-1?r=US&IR=T

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Дмитрий Большаков

0

это что же надо предложить взамен, чтобы звёзды nba вложились в продукцию ноунейм? 

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Saucedo Puetz

0

дешево сердито и все равно загнулись. надо им было в РФ начинать

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