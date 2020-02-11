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В проект инвестировали Softbank и звёзды NBA.
Американский онлайн-ритейлер Brandless готовится к закрытию бизнеса и уволит 70 человек (90% штата). Компания оставит 10 человек, которые помогут выполнить оставшиеся заказы, сообщает CNBC со ссылкой на представителей Brandless.
Бизнес-модель компании оказалась неустойчивой в условиях жёсткой конкуренции на рынке прямых продаж, говорится на сайте компании.
Brandless была основана в 2016 году в Сан-Франциско. По данным Crunchbase, компания привлекла $292,5 млн инвестиций. В числе инвесторов были игроки NBA Стефен Карри и Ник Янг. Основным источником финансирования стал Softbank, который вложил $240 млн.
Компания продавала собственные косметические средства, товары для дома и органические продукты за $3. Маркетинговая стратегия была выстроена вокруг «отсутствия бренда» и наценки за посредничество между производителем и потребителем. Цены в Brandless в среднем были на 40% ниже, чем у конкурентов, утверждала компания. В 2018 году был открыт первый офлайновый магазин в Калифорнии.
Другие проекты, в которые инвестировал Sofbank, испытывают сложности, отмечает CNBC. В сентябре 2019 года сеть коворкингов WeWork отложила выход на биржу на фоне критики потенциальных инвесторов. В январе 2020 года половину штата уволил создатель робопиццерий Zume. В компании заявили, что намерены развивать другие направления бизнеса.
Им надо было заходить на нашу аудитории в Инстаграм, там всякую косметику, аля из подвала, скупают в тридорога на УРА 😁
Какие же это товары без бренда. Бренд - Brandless, как бы парадоксально ни звучало.
80 человек потратили $300 миллионов за 3 года, продавая косметику и печенюшки. Это интересно.
Пф, можно и больше, закачивая деньги в рекламу и закупки у поставщиков никак не связанных с менеджментом.
"Другие проекты, в которые инвестировал Sofbank, испытывают сложности"
вот где собака порылась (с)
«Другие проекты, в которые инвестировал Sofbank, испытывают сложности»
Похоже, модель «дай очень много денег и оно как-нибудь заработает» не очень работает.
Ещё один проинвестированный Софтбанком проект с проблемами — Oyo: https://www.businessinsider.com/softbank-backed-oyo-layoffs-2020-1?r=US&IR=T
это что же надо предложить взамен, чтобы звёзды nba вложились в продукцию ноунейм?
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