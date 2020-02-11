В проект инвестировали Softbank и звёзды NBA.

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Американский онлайн-ритейлер Brandless готовится к закрытию бизнеса и уволит 70 человек (90% штата). Компания оставит 10 человек, которые помогут выполнить оставшиеся заказы, сообщает CNBC со ссылкой на представителей Brandless.

Бизнес-модель компании оказалась неустойчивой в условиях жёсткой конкуренции на рынке прямых продаж, говорится на сайте компании.

Brandless.com

Brandless была основана в 2016 году в Сан-Франциско. По данным Crunchbase, компания привлекла $292,5 млн инвестиций. В числе инвесторов были игроки NBA Стефен Карри и Ник Янг. Основным источником финансирования стал Softbank, который вложил $240 млн.

Компания продавала собственные косметические средства, товары для дома и органические продукты за $3. Маркетинговая стратегия была выстроена вокруг «отсутствия бренда» и наценки за посредничество между производителем и потребителем. Цены в Brandless в среднем были на 40% ниже, чем у конкурентов, утверждала компания. В 2018 году был открыт первый офлайновый магазин в Калифорнии.