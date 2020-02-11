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Финансы
Лиана Липанова
1837

Данные 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит» оказались в открытом доступе Материал редакции

Организация не имеет отношения к «Альфа-банку», а утечка не угрожает его клиентам, сообщили в банке.

16 комментариев
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Данные более чем 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит» оказались в открытом доступе, сообщает РБК со ссылкой на основателя и технического директора компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашота Оганесяна. ООО «Альфа-кредит» не имеет отношения к «Альфа-банку», сообщил vc.ru представитель банка.

У «Альфа-кредит» и «Альфа-банка» нет партнёрских отношений, и утечка данных не угрожает клиентам «Альфа-банка», уточнили в банке.

«Альфа-кредит» является посредником между банками и заёмщиками. Компания занимается сбором заявок на кредит и помогает клиентам выбрать банк и получить заём.

Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании. Информация, оказавшаяся в открытом доступе, включает ФИО клиентов, суммы и вид кредитов, номера телефонов, адреса электронной почты, города и регионы проживания, передаёт РБК.

Данные о клиентах организации содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом. Некоторые компании используют систему для внутренних задач, объясняет издание.

Поисковик проиндексировал данные 31 января 2020 года, а Оганесян обнаружил их 1 февраля и в тот же день сообщил брокеру, передаёт издание. Компания не ответила на запрос РБК, направленный 3 февраля. Через день база была закрыта.

«По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматические оказываются в интернете, а специализированные поисковики их индексируют и находят», — объяснил Оганесян.

Закрыть базу можно за несколько минут, но за четыре дня эти данные мог кто-нибудь скачать, говорит Оганесян. Он отметил, что на продажу данные клиентов «Альфа-кредита» пока не выставлялись.

#новость #утечкиданных

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16 комментариев
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Костя Тупицин

10

Куда слили, где вбивать свои данные чтобы проверить? :)

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Alexander Matveev

Костя
1

Пришлите мне в личку номер карты и CVC. Проверю :)

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andr oid

Костя
0

Уже нигде, вы только что всё подтвердили. 
И каждый кто вас лайкнул тоже 😂

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Александр Сергеевич

5

Я блин не понимаю, как база оказывается без логина и пароля в открытом доступе! Что за шланги работают, что на рабочем месте закачивают базу на сторонний сервис и без элементарного пароля - просто без пароля! Настолько высока халатность или притупляется чувство элементарной чистоплотности.

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Alexander Matveev

Александр
7

MongoDB по-умолчанию ставится без пароля. Пока это будет так, можно каждый день за кофе пролистывать Shodan и выбирать, кого бы слить 🙂

Но вообще да, надо руки отрывать тем, кто такое пускает в прод.

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Egor Glukhov

Alexander
2

Скорее, так будет, пока нет штрафа в 4% от оборота, как в этих ваших европах. :)

Ответить

Alexander Matveev

Egor
1

Не будет такого, ведь могут пострадать «свои».

Ответить

Roman Taranenko

Alexander
1

А законы здесь причем?

Ответить

Alexander

Roman
1

Ладно, лучше не будем)

Ответить

Дмитрий Струков

Alexander
0

Не просто без пароля, она еще по умолчанию и наружу смотрит. Но вроде в новых версиях не так, закрыли эту дыру (или я с эластиком путаю)

Ответить

Sergey Ontime

5

Помогают получить кредит. На автомате подают заявки, вот и вся помощь. Но время немножко экономят, это да.

Ответить

Дмитрий Струков

2

 Через день база была закрыта

Фантастическая скорость реагирования. На такой инцидент скорость реакции должна быть мгновенной.

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Sergey Furtaev

2

Интересно, а с чем связана такая мягкотелость Альфа-Банка по отношению к неправомерному использованию их бренда?
Смотрите, сторонний брокер, никак не связанный с Альфа-Групп использует наименование, "схожее до степени смешения" с их ТЗ. Более того, есть даже продукт такой у Альфа-банка https://alfabank.ru/corporate/credit/alfa-credit/

И всё ОК, претензий нет никаких.

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Антон Лисин

0

Ахаааа задротян бaнк. Все  стабильно.

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Pavel Voronkov

0

Олег танцует 🕺

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Антон Лисин

0

Олег, выходи!

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