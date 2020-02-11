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Организация не имеет отношения к «Альфа-банку», а утечка не угрожает его клиентам, сообщили в банке.
Данные более чем 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит» оказались в открытом доступе, сообщает РБК со ссылкой на основателя и технического директора компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашота Оганесяна. ООО «Альфа-кредит» не имеет отношения к «Альфа-банку», сообщил vc.ru представитель банка.
У «Альфа-кредит» и «Альфа-банка» нет партнёрских отношений, и утечка данных не угрожает клиентам «Альфа-банка», уточнили в банке.
«Альфа-кредит» является посредником между банками и заёмщиками. Компания занимается сбором заявок на кредит и помогает клиентам выбрать банк и получить заём.
Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании. Информация, оказавшаяся в открытом доступе, включает ФИО клиентов, суммы и вид кредитов, номера телефонов, адреса электронной почты, города и регионы проживания, передаёт РБК.
Данные о клиентах организации содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом. Некоторые компании используют систему для внутренних задач, объясняет издание.
Поисковик проиндексировал данные 31 января 2020 года, а Оганесян обнаружил их 1 февраля и в тот же день сообщил брокеру, передаёт издание. Компания не ответила на запрос РБК, направленный 3 февраля. Через день база была закрыта.
«По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматические оказываются в интернете, а специализированные поисковики их индексируют и находят», — объяснил Оганесян.
Закрыть базу можно за несколько минут, но за четыре дня эти данные мог кто-нибудь скачать, говорит Оганесян. Он отметил, что на продажу данные клиентов «Альфа-кредита» пока не выставлялись.
Куда слили, где вбивать свои данные чтобы проверить? :)
Я блин не понимаю, как база оказывается без логина и пароля в открытом доступе! Что за шланги работают, что на рабочем месте закачивают базу на сторонний сервис и без элементарного пароля - просто без пароля! Настолько высока халатность или притупляется чувство элементарной чистоплотности.
MongoDB по-умолчанию ставится без пароля. Пока это будет так, можно каждый день за кофе пролистывать Shodan и выбирать, кого бы слить 🙂
Но вообще да, надо руки отрывать тем, кто такое пускает в прод.
Скорее, так будет, пока нет штрафа в 4% от оборота, как в этих ваших европах. :)
Не будет такого, ведь могут пострадать «свои».
А законы здесь причем?
Не просто без пароля, она еще по умолчанию и наружу смотрит. Но вроде в новых версиях не так, закрыли эту дыру (или я с эластиком путаю)
Помогают получить кредит. На автомате подают заявки, вот и вся помощь. Но время немножко экономят, это да.
Через день база была закрыта
Фантастическая скорость реагирования. На такой инцидент скорость реакции должна быть мгновенной.
Интересно, а с чем связана такая мягкотелость Альфа-Банка по отношению к неправомерному использованию их бренда?
Смотрите, сторонний брокер, никак не связанный с Альфа-Групп использует наименование, "схожее до степени смешения" с их ТЗ. Более того, есть даже продукт такой у Альфа-банка https://alfabank.ru/corporate/credit/alfa-credit/
И всё ОК, претензий нет никаких.
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