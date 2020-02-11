Регулятору принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка».

В закладки

Министерство финансов России и ЦБ разработали законопроект о продаже доли регулятора в «Сбербанке» правительству, сообщает Минфин.

Регулятору принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка». ЦБ продаст долю по рыночной стоимости акций. К 16:20 мск акции банка на Московской бирже выросли на 2,47%, до 258,5 рублей за штуку.

Из-за совмещения Центробанком роли регулятора и акционера «Сбербанка» возникает конфликт интересов, говорится в заявлении. Выкуп акций банка правительством решит эту проблему, заключили в Минфине.