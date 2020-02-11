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Регулятору принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка».
Министерство финансов России и ЦБ разработали законопроект о продаже доли регулятора в «Сбербанке» правительству, сообщает Минфин.
Регулятору принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка». ЦБ продаст долю по рыночной стоимости акций. К 16:20 мск акции банка на Московской бирже выросли на 2,47%, до 258,5 рублей за штуку.
Из-за совмещения Центробанком роли регулятора и акционера «Сбербанка» возникает конфликт интересов, говорится в заявлении. Выкуп акций банка правительством решит эту проблему, заключили в Минфине.
Правительство планирует выкупить долю ЦБ за счёт средств Фонда национального благосостояния. «Инвестиции ФНБ в акции ПАО "Сбербанк России" соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения», — заявили в министерстве. Покупка акций «Сбербанка» выгоднее, чем вложения средств ФНБ в гособлигации, объяснили в министерстве.
невероятная новость! а правительство - это имеется в виду какое-то юрлицо или группа физлиц?
Зальют деньги в ЦБ, а тот их потом пустит на санацию очередного проблемного банка принадлежащего очередному уважаемому человеку.
Есть и плюс: раньше ЦБ проводил санирование за счет печати необеспеченного рубля (триллионы в год печатал), теперь за счет нефтегазовых доходов. Курс должен быть чуть стабильнее, в смысле меньше падать будет, но это не точно, может дуплетом жахнут.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506
да что вы, конфликт интересов они увидели спустя 20 лет
Раньше ЦБ его сподручнее купить было, достаточно было просто напечатать денег - ЦБ ловче всех способен залезть в карман любому россиянину пользующимся рублем, тогда как у правительства денег просто не было, ни нефтебаксов, ни налогов (в 90-ые их никто не платил)
Сколько лет всё работало - не было конфликта интересов. А если у правительства он тоже возникнет?
Продадут уважаемым людям типа Усманова или Фридмана, на фоне очередных санкций, чтобы цену можно было чутка уронить.
При этом выдадут этим гражданам беспроцентный кредит на сто лет))))
Мы наблюдаем конфликт интересов Минфина и ЦБ
Глав ЦБ и Минфина назначает один и тот же человек, значит конфликт интересов точно не главное.
А деньги, то оказывается есть.
Профицит бюджета огромный - чиновьё не успевает деньги тратить. Буквально.
Пару лет держу и докупаю Сбер.
Греф наращивает прибыль и делится ей с акционерами.
3 трлн рублей это тьфу... Интересно как это будет после) останутся три (сбер, ВТБ, Россельхоз) или их объединят? А кто будет главным?
Главным будет Путин #нострадамус
А почему не ты?
Потому что старый он уже, ушел бы еще в 2008 остался бы в истории России, а так становится вторым брежневым, которым ворье прикрывается.
Не, околополитические беседы - не мой берег. Они пользы не приносят
У меня шутки не смешные и лицо честное. Мне нельзя в верхушку власти
Правительство планирует выкупить долю ЦБ за счёт средств Фонда национального благосостояния.
А что бы не приватизировать.
а ЦБ не гос-ву принадлежит? получается гос-во у самого себя выкупит сбер (который тоже гос банк)?!)) или я чего то не знаю?))
О, вы много чего не знаете о ЦБ. Да и, похоже, о деньгах вообще.
Эта (эти) организация(и), начиная от ФРС и далее по списку имеют дико интересный статус.
ну тут самый ужасный вариант - ЦБ принадлежит ФРС)))
Судя по тому, как эмиссия рубля осуществляется - не без того, не без того.
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