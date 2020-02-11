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Финансы
Лиана Липанова
1984

Центробанк продаст правительству долю в «Сбербанке» по рыночной стоимости Материал редакции

Регулятору принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка».

29 комментариев
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Министерство финансов России и ЦБ разработали законопроект о продаже доли регулятора в «Сбербанке» правительству, сообщает Минфин.

Регулятору принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка». ЦБ продаст долю по рыночной стоимости акций. К 16:20 мск акции банка на Московской бирже выросли на 2,47%, до 258,5 рублей за штуку.

Из-за совмещения Центробанком роли регулятора и акционера «Сбербанка» возникает конфликт интересов, говорится в заявлении. Выкуп акций банка правительством решит эту проблему, заключили в Минфине.

Правительство планирует выкупить долю ЦБ за счёт средств Фонда национального благосостояния. «Инвестиции ФНБ в акции ПАО "Сбербанк России" соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения», — заявили в министерстве. Покупка акций «Сбербанка» выгоднее, чем вложения средств ФНБ в гособлигации, объяснили в министерстве.

#новость #сбербанк #центробанк

Финансы
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29 комментариев
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Юрий Другач

9
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Dmitry Ryzhov

5

невероятная новость!  а правительство - это имеется в виду какое-то юрлицо или группа физлиц?

Ответить

Roman Trifonov

Dmitry
0

Минфин является юридическим лицом. 

Ответить

Roman Platonov

4

Какие у нас там есть песни про обналичку?)

Ответить

Денис Демидов

1

Зальют деньги в ЦБ, а тот их потом пустит на санацию очередного проблемного банка принадлежащего очередному уважаемому человеку. 

Есть и плюс: раньше ЦБ проводил санирование за счет печати необеспеченного рубля (триллионы в год печатал), теперь за счет нефтегазовых доходов. Курс должен быть чуть стабильнее, в смысле меньше падать будет, но это не точно, может дуплетом жахнут. 
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506

ЦБ напечатал для спасения банков 6 триллионов…
Общий объем денежной эмиссии со стороны ЦБ на поддержку проблемных банков за последние 4 года…
www.finanz.ru
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Григорий Догонин

2

да что вы, конфликт интересов они увидели спустя 20 лет

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Денис Демидов

Григорий
0

Раньше ЦБ его сподручнее купить было, достаточно было просто напечатать денег  - ЦБ ловче всех способен залезть в карман любому россиянину пользующимся рублем, тогда как у правительства денег просто не было, ни нефтебаксов, ни налогов (в 90-ые их никто не платил)

Ответить

Sergey Furtaev

2

Сколько лет всё работало - не было конфликта интересов. А если у правительства он тоже возникнет?

Ответить

Денис Демидов

Sergey
0

Продадут уважаемым людям типа Усманова или Фридмана, на фоне очередных санкций, чтобы цену можно было чутка уронить.
При этом выдадут этим гражданам беспроцентный кредит на сто лет))))

Ответить

Антон Антонов

Sergey
0

Мы наблюдаем конфликт интересов Минфина и ЦБ

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

Глав ЦБ и Минфина назначает один и тот же человек, значит конфликт интересов точно не главное.

Ответить

Антон Лисин

1

А деньги, то оказывается есть.

Ответить

Михаэль Дамуцци

Антон
1

Профицит бюджета огромный - чиновьё не успевает деньги тратить. Буквально.

Ответить

Алексей Михальский

1

К чему бы это...

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Пару лет держу и докупаю Сбер.
Греф наращивает прибыль и делится ей с акционерами. 

Ответить

Алексей Савельев

Serge
2

Останется ли Греф в перспектив, вот вопрос

Ответить

евгений аношин

0

3 трлн рублей это тьфу... Интересно как это будет после) останутся три (сбер, ВТБ, Россельхоз) или их объединят? А кто будет главным?

Ответить

Александр Белов

евгений
1

Главным будет Путин #нострадамус

Ответить

Аккаунт Рабочий

Александр
0

А почему не ты?

Ответить

Денис Демидов

Аккаунт
1

Потому что старый он уже, ушел бы еще в 2008 остался бы в истории России, а так становится вторым брежневым, которым ворье прикрывается.

Ответить

Аккаунт Рабочий

Денис
0

Не, околополитические беседы - не мой берег. Они пользы не приносят

Ответить

Александр Белов

Аккаунт
0

У меня шутки не смешные и лицо честное. Мне нельзя в верхушку власти

Ответить

Аккаунт Рабочий

Александр
0

Ну это потеря всех потерь, сам порассуди

Ответить

евгений аношин

Александр
0

Путину в рубли? Даже в 2002 это было не смешно

Ответить

Антон Антонов

0

Правительство планирует выкупить долю ЦБ за счёт средств Фонда национального благосостояния.

А что бы не приватизировать.

Ответить

тима махотлов

0

а ЦБ не гос-ву принадлежит? получается гос-во у самого себя выкупит сбер (который тоже гос банк)?!)) или я чего то не знаю?))

Ответить

Михаэль Дамуцци

тима
0

О, вы много чего не знаете о ЦБ. Да и, похоже, о деньгах вообще.

Эта (эти) организация(и), начиная от ФРС и далее по списку имеют дико интересный статус.

Ответить

тима махотлов

Михаэль
0

ну тут самый ужасный вариант - ЦБ принадлежит ФРС)))

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Михаэль Дамуцци

тима
0

Судя по тому, как эмиссия рубля осуществляется - не без того, не без того.

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