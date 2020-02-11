Стартапы будут оплачивать программу сами или с помощью региональных центров поддержки экспорта.

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустил 20 акселератор. В нём будут участвовать 18 стартапов из шести городов: Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саратова, Смоленска и Краснодара, сообщила пресс-служба ФРИИ.

Компании смогут поучаствовать в двух очных программах. Первая, Go Global, посвящена продажам ИТ-продуктов на зарубежных рынках и продлится 3‑6 месяцев. Она включает образовательную часть и работу с участниками команды.

Программу софинансируют стартапы и региональные центры поддержки экспорта, уточнили vc.ru во ФРИИ. Стоимость программы представитель ФРИИ указывать отказался.

Участники программы Go Global:

CosmoApp (Москва) – онлайн-сервис для выбора косметики с учетом особенностей кожи.

Soundeon (Москва) — торговая площадка для покупки и продажи роялти от прав на музыкальные произведения.



Arkid digital (Нижний Новгород) — сервис для создания и управления корпоративными спортивными командами.



Digitalk (Нижний Новгород) — система для разработки, использования и аналитики сценариев телефонных разговоров в CRM-системах.



VR-ОБЖ (Нижний Новгород) — платформа для обучения школьников действиям в опасных ситуациях с помощью технологий виртуальной реальности.



Аксиома (Нижний Новгород) — платформа для упрощения регулярных платежей в детских садах, школах и других образовательных учреждениях.



Аллока (Нижний Новгород) — платформа, которая позволяет отслеживать эффективность рекламы.



Платформа строительных сервисов (Нижний Новгород) — для оценки и контроля данных о ходе строительства для застройщиков, подрядчиков, инвесторов и контролеров.



Скородум (Нижний Новгород) — сеть центров развития интеллектуальных и творческих способностей у детей.



Sliza (Саратов) — инструмент автоматизации продаж в соцсетях с помощью товарных витрин и создания заказов из комментариев.



CNV Analytics (Саратов) — сервис для сбора и анализа внутренних данных о компании для управления бизнесом.



Solution (Смоленск) — онлайн-сервис заказа бытовых услуг для владельцев жилой недвижимости за рубежом.



Workface (Смоленск) — сервис для создания интернет-магазинов и ведения сделок для бизнеса.



Оператор в области медицинского туризма (Смоленск) — сервис для лечения иностранных пациентов в России.



Вторая программа, «Мастерская старта продаж», поможет стартапам запустить продажи через 2,5 месяца. Она предусматривает проверку спроса, поиск клиентов, выбор направления развития бизнеса. Обучение полностью оплачивает компания-участник, стоимость программы во ФРИИ также не раскрывают.

Участники программы «Мастерская старта продаж»:

ГидЭдвайзер (Москва) — онлайн-сервис бронирования экскурсий и услуг активного отдыха.

MyGenetics (Новосибирск, Москва) — разработка и проведение ДНК-тестов. В итогах теста даны рекомендации по образу жизни, питанию и спорту.

АТМ.Меркурий (Краснодар) — программное обеспечение для работы с электронными ветеринарными сертификатами в федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

E‑Champs (Москва) — сервис для организации соревнований и календарь спортивных мероприятий.