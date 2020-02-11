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Финансы
Галина Мубаракшина
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ФРИИ запустил 20 акселератор: в него вошли сервис для проведения ДНК-тестов, заказа бытовых услуг за рубежом и другие Материал редакции

Стартапы будут оплачивать программу сами или с помощью региональных центров поддержки экспорта.

2 комментария
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустил 20 акселератор. В нём будут участвовать 18 стартапов из шести городов: Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Саратова, Смоленска и Краснодара, сообщила пресс-служба ФРИИ.

Компании смогут поучаствовать в двух очных программах. Первая, Go Global, посвящена продажам ИТ-продуктов на зарубежных рынках и продлится 3‑6 месяцев. Она включает образовательную часть и работу с участниками команды.

Программу софинансируют стартапы и региональные центры поддержки экспорта, уточнили vc.ru во ФРИИ. Стоимость программы представитель ФРИИ указывать отказался.

Участники программы Go Global:

  • CosmoApp (Москва) – онлайн-сервис для выбора косметики с учетом особенностей кожи.
  • Soundeon (Москва) — торговая площадка для покупки и продажи роялти от прав на музыкальные произведения.
  • Arkid digital (Нижний Новгород) — сервис для создания и управления корпоративными спортивными командами.
  • Digitalk (Нижний Новгород) — система для разработки, использования и аналитики сценариев телефонных разговоров в CRM-системах.
  • VR-ОБЖ (Нижний Новгород) — платформа для обучения школьников действиям в опасных ситуациях с помощью технологий виртуальной реальности.
  • Аксиома (Нижний Новгород) — платформа для упрощения регулярных платежей в детских садах, школах и других образовательных учреждениях.
  • Аллока (Нижний Новгород) — платформа, которая позволяет отслеживать эффективность рекламы.
  • Платформа строительных сервисов (Нижний Новгород) — для оценки и контроля данных о ходе строительства для застройщиков, подрядчиков, инвесторов и контролеров.
  • Скородум (Нижний Новгород) — сеть центров развития интеллектуальных и творческих способностей у детей.
  • Sliza (Саратов) — инструмент автоматизации продаж в соцсетях с помощью товарных витрин и создания заказов из комментариев.
  • CNV Analytics (Саратов) — сервис для сбора и анализа внутренних данных о компании для управления бизнесом.
  • Solution (Смоленск) — онлайн-сервис заказа бытовых услуг для владельцев жилой недвижимости за рубежом.
  • Workface (Смоленск) — сервис для создания интернет-магазинов и ведения сделок для бизнеса.
  • Оператор в области медицинского туризма (Смоленск) — сервис для лечения иностранных пациентов в России.

Вторая программа, «Мастерская старта продаж», поможет стартапам запустить продажи через 2,5 месяца. Она предусматривает проверку спроса, поиск клиентов, выбор направления развития бизнеса. Обучение полностью оплачивает компания-участник, стоимость программы во ФРИИ также не раскрывают.

Участники программы «Мастерская старта продаж»:

  • ГидЭдвайзер (Москва) — онлайн-сервис бронирования экскурсий и услуг активного отдыха.

  • MyGenetics (Новосибирск, Москва) — разработка и проведение ДНК-тестов. В итогах теста даны рекомендации по образу жизни, питанию и спорту.

  • АТМ.Меркурий (Краснодар) — программное обеспечение для работы с электронными ветеринарными сертификатами в федеральной государственной информационной системе «Меркурий».
  • E‑Champs (Москва) — сервис для организации соревнований и календарь спортивных мероприятий.

В акселераторах до 2019 года ФРИИ финансировал стартапы в обмен на небольшую долю в проекте. В 2019 году фонд сосредоточился на проектах из своего портфеля.

#стартапы #фрии

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2 комментария
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Valera Rybakoff

0

ФРИИ запустил 20 акселератор:

У вас наверно опечатка. Пробел в URL encoding имеет код: %20

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Андрей Фролов

Valera
0

двадцатый уже акселератор, нет ошибки

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