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Татьяна Боброва
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SoundCloud привлекла $75 млн на разработку новых продуктов от владельца стримингового сервиса Pandora Материал редакции

Оценка музыкального сервиса не раскрывается, но в 2017 году компания оценивалась в $500 млн.

  • Музыкальный сервис SoundCloud привлёк $75 млн от американской радиокомпании SiriusXM, которой с 2018 года принадлежит стриминговый сервис Pandora. Компания планирует потратить деньги на разработку новых продуктов и услуг.
  • В обмен SiriusXM получит миноритарную долю SoundCloud и два места в совете директоров. Оценка и другие подробности сделки не раскрываются. Сделка прошла на фоне успешного рекламного партнёрства, которое SoundCloud и Pandora заключили в 2019 году, отметили в компании.
  • Основанный в Берлине в 2007 году сервис SoundCloud позволяет музыкантам распространять свои произведения. По данным Crunchbase, последний раз компания привлекала инвестиции в 2017 году — тогда сервис получил $169,5 млн на фоне финансовых проблем. TechCrunch со ссылкой на PitchBook уточняет, что оценка компании составляла $500 млн.
Music streaming pioneer SoundCloud raises $75M…
SoundCloud, the music streaming company that has at times been described as the “YouTube of audio…
techcrunch.com

#новость #инвестиции #soundcloud

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