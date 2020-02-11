SoundCloud привлекла $75 млн на разработку новых продуктов от владельца стримингового сервиса Pandora
Материал редакции
Оценка музыкального сервиса не раскрывается, но в 2017 году компания оценивалась в $500 млн.
Музыкальный сервис SoundCloud привлёк $75 млн от американской радиокомпании SiriusXM, которой с 2018 года принадлежит стриминговый сервис Pandora. Компания планирует потратить деньги на разработку новых продуктов и услуг.
В обмен SiriusXM получит миноритарную долю SoundCloud и два места в совете директоров. Оценка и другие подробности сделки не раскрываются. Сделка прошла на фоне успешного рекламного партнёрства, которое SoundCloud и Pandora заключили в 2019 году, отметили в компании.
Основанный в Берлине в 2007 году сервис SoundCloud позволяет музыкантам распространять свои произведения. По данным Crunchbase, последний раз компания привлекала инвестиции в 2017 году — тогда сервис получил $169,5 млн на фоне финансовых проблем. TechCrunch со ссылкой на PitchBook уточняет, что оценка компании составляла $500 млн.