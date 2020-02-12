Такие финансовые показатели могут повлиять на IPO, запланированное на 2020 год, указывает издание.
Сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb закончил девять месяцев 2019 года с убытком из-за резкого роста расходов, рассказали близкие к компании источники The Wall Street Journal. По словам одного из собеседников, Airbnb получила убыток в $322 млн.
Такие финансовые показатели могут повлиять на цену размещения и сроки IPO, которое запланировано на 2020 год, указывает издание. Инвесторы начали подозрительно относиться к убыточным компаниям, у которых нет чёткого понимания, как выйти на прибыль, отмечает газета.
На сроки IPO также могут повлиять последствия от вспышки нового типа коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года, говорит источник. По его словам, из-за эпидемии Airbnb сократила операции в Китае на 80% год к году. Китай — важный растущий рынок для сервиса, и компания может дождаться стабилизации ситуации для проведения IPO.
В сентябре 2019 года Airbnb рассказала, что по итогам второго квартала трёхмесячная выручка во второй раз за историю компании превысила $1 млрд. Источник WSJ говорит, что в третьем квартале стартап получил $1,65 млрд выручки — на $400 млн больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за квартал сократилась до $266 млн (в третьем квартале 2018 года — $377 млн), добавил собеседник.
Paul Denisevich
Ну получила и получила.
ЯжПрограммистPaul
На vc нужно сделать бота который эту х будет под каждой новостью писать автоматически первым комментом.