Эти данные нужны для исследований, а не для расследований нарушений антимонопольных законов, объяснил председатель FTC Джозеф Саймон
- Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала от Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft отчитаться о покупках ИТ-стартапов стоимостью менее $94 млн с начала 2010 до конца 2019 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
- Также компании должны отчитаться о рисках при передаче персональных данных в результате сделки и об обеспечении занятости сотрудников купленных стартапов, говорится в документах комиссии. С помощью этих данных FTC планирует проанализировать возможные случаи нарушения конкуренции в технологическом секторе.
- Отчёты компаний нужны регулятору для исследований, а не для расследований нарушений антимонопольных законов, объяснил журналистам председатель FTC Джозеф Саймон. «Эта инициатива позволит комиссии более внимательно изучить сделки в этом важном секторе выяснить, получают ли власти информацию о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции», — заявил Саймон.
- По закону о слияниях и поглощениях компании отчитываются перед FTC и министерством юстиции о сделках, сумма которых превышает $94 млн.
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