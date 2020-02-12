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Лиана Липанова
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Власти США обязали Alphabet, Amazon, Apple и других отчитаться о покупках стартапов стоимостью менее $94 млн Материал редакции

Эти данные нужны для исследований, а не для расследований нарушений антимонопольных законов, объяснил председатель FTC Джозеф Саймон

  • Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала от Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft отчитаться о покупках ИТ-стартапов стоимостью менее $94 млн с начала 2010 до конца 2019 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
  • Также компании должны отчитаться о рисках при передаче персональных данных в результате сделки и об обеспечении занятости сотрудников купленных стартапов, говорится в документах комиссии. С помощью этих данных FTC планирует проанализировать возможные случаи нарушения конкуренции в технологическом секторе.
  • Отчёты компаний нужны регулятору для исследований, а не для расследований нарушений антимонопольных законов, объяснил журналистам председатель FTC Джозеф Саймон. «Эта инициатива позволит комиссии более внимательно изучить сделки в этом важном секторе выяснить, получают ли власти информацию о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции», — заявил Саймон.
  • По закону о слияниях и поглощениях компании отчитываются перед FTC и министерством юстиции о сделках, сумма которых превышает $94 млн.

#новость #ftc

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