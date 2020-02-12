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Финансы
Лиана Липанова
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Банки предложили лишить КТС права выносить решения по погашению долгов работодателей перед работниками Материал редакции

Участники рынка предлагают оставить решение таких споров в компетенции трудовых инспекторов или суда.

  • Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать индивидуальные споры работников и работодателей по задержкам зарплаты и другим выплатам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на АРБ.
  • Соответствующие поправки банки предлагают внести в ст. 385 Трудового кодекса. В ассоциации предложили оставить решение таких споров в компетенции трудовых инспекторов или суда.
  • КТС может вынести решение по спорам между работниками и работодателями. Документ носит исполнительный характер и предъявляется напрямую в банк. Кредитные организации обязаны переводить или снимать деньги на основе решения комиссии.
  • Удостоверения КТС оформляются в простой письменной форме и их можно фальсифицировать, объясняют в АРБ. Банки не могут проверить достоверность сведений, указывают участники рынка. Это приводит к «использованию данного бесспорного инструмента списания денежных средств со счета в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».
  • Банки начали бороться со схемами обналичивания после конфликта с выводом 5,3 млн рублей со счетов «Тинькофф банка». В октябре 2019 года блогер Михаил Жуховицкий заявил о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке».
  • Он утверждал, что банк перевёл деньги неизвестным людям, которые показали поддельное решение КТС. В банки заявили, что клиент сам интересовался возможностью такого вывода денег и подтверждал перевод.
  • В декабре 2019 года Минтруд отклонил предложение АРБ ликвидировать КТС. В министерстве ответили, что это угрожает правам работников — отмена КТС лишит сотрудников одного из двух способов защиты трудовых прав.

#новость #тинькоффктс #банки

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2 комментария
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Saucedo Puetz

1

Только вроде вопрос с выплатами зарплат сдвинулся с мертвой точки-ан опять палки в колеса

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Andrey Petrosyan

1

Блин.
Изза одного двух случаев сразу закон пилить. Пидрилы.
Зато как микрофиники страну нагибали сколько лет, это не к спеху еле еле их зажимать стали.
Оцеживают комара, а верблюда поглащают.
Ещё и коллекторов защищать стали от народного гнева.

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