Сумма сделки составит 132 млрд рублей, а компания станет единственным владельцем.

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«Ростелеком» заключил с банком ВТБ и консорциумом инвесторов соглашение о покупке 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд «Tele2»), сообщили vc.ru в компании.

10% Tele2 инвесторы обменяют на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находятся на балансе ООО «Мобител» (дочерней компании «Ростелекома»). Сумма договора — 24 млрд рублей.

27,5% «Ростелеком» купит у ВТБ на деньги, полученные в результате допэмисии. Сумма сделки составит 66 млрд рублей. Основным покупателем акций в рамках допэмиссии должен стать сам ВТБ.



17,5% «Ростелеком» приобретёт на собственные средства за 42 млрд рублей.



Расчёты и переход права собственности в рамках сделки предполагается завершить в течение месяца, уточнили в «Ростелекоме».

Сейчас 55% в «Т2 РТК Холдинг» владеет Tele2 Russia Holding AB, среди собственников которой ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).