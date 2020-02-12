Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1303

«Ростелеком» заключил соглашение о покупке 55% Tele2 у ВТБ и партнёров банка Материал редакции

Сумма сделки составит 132 млрд рублей, а компания станет единственным владельцем.

5 комментариев
В закладки

«Ростелеком» заключил с банком ВТБ и консорциумом инвесторов соглашение о покупке 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд «Tele2»), сообщили vc.ru в компании.

  • 10% Tele2 инвесторы обменяют на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находятся на балансе ООО «Мобител» (дочерней компании «Ростелекома»). Сумма договора — 24 млрд рублей.
  • 27,5% «Ростелеком» купит у ВТБ на деньги, полученные в результате допэмисии. Сумма сделки составит 66 млрд рублей. Основным покупателем акций в рамках допэмиссии должен стать сам ВТБ.
  • 17,5% «Ростелеком» приобретёт на собственные средства за 42 млрд рублей.

Расчёты и переход права собственности в рамках сделки предполагается завершить в течение месяца, уточнили в «Ростелекоме».

Сейчас 55% в «Т2 РТК Холдинг» владеет Tele2 Russia Holding AB, среди собственников которой ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).

«Ростелекому» уже принадлежат 45% акций Tele2. Новое соглашение означает консолидацию 100% долей Tele2 у телеком-оператора. После сделки компания останется самостоятельным юрлицом, сохранит бренд и топ-менеджмент.

#новость #ростелеком #tele2

Финансы
Подписан
Отписаться
Платёжный сервис ePayments сообщил пользователям о заморозке аккаунтов по требованию регулятора Великобритании
Компания сотрудничает с FCA, а средствам клиентов ничего не угрожает, заверили в ePayments.
2
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tele2"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 106636, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 Feb 2020 13:07:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106636, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106636\/get","add":"\/comments\/106636\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106636"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Artemy

1

Надеюсь, MVNO Ростелекома никуда не уйдёт. Самые дешевые прямые номера — у них!

Ответить

Кирилл Баскус

Artemy
6

Самый тупой личный кабинет тоже у них!

Ответить

Антон Лисин

1

Тяжко им. Из России деньги не вывезти, так внутри страны все скупать начали.

Ответить

Ivano Digital

Антон
1

Такие инвесторы напоминают Собаку на Сене. Накупили всякой фигни, она у них тухнет, ни сами не пользуются, ни другим развиться не дают.

Ответить

Денис Колокольцев

0

интересно на какой срок у них право использовать торговую марку Т2?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Как эмодзи помогают бизнесу и пользователям понять друг друга
Примеры Taco Bell, Domino's Pizza, а также эмодзи пельменя.
0
QIWI
Подписан
Отписаться
QIWI Кошелек: что мы сделали за 2019 год
В прошлом году мы поработали над нашим QIWI Кошельком, чтобы сделать его еще удобней и расширить возможности пользовате…
0
eBay
Подписан
Отписаться
Голодные дизайнеры: как цифровые кебабы пиарщиков запутали
Сталкиваясь с новой задачей, мы часто советуемся со специалистами, а они начинают объяснять все непонятными словами. Пе…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Кравцов
за день
А если с ним поехать в другую страну, он работать будет?
Samsung представила смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Сослан Сакшин
за неделю
Мэил как всегда в своем ублюдском репертуаре)
Mail.ru Group начнёт показывать рекламу поверх изображений в интернете
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Сергей Комаров

Ozon существенно увеличил сроки…

Ilya Lapenkov

Как мы запускали сервис «Буду…

Abo Truk

Как мы запускали сервис «Буду…

Анастас Пиксель

Увеличиваем трафик и продажи…

Ксения Кузнецова

Как скачать защищенное видео с…

Андрей Маркин

«Раскрепощение 18…

John Doe

«Раскрепощение 18…

Mika Rasulov

Сервис доставки готовой еды…

Alexander Burtsev

Как мы запускали сервис «Буду…

Михаил Романеев

Сервис доставки готовой еды…

Dmitry Vedenko

Учителям зарплату как…

Ильдаp Хафизoв

IKEA: бесплатная библиотека…

Кирилл Кузнецов

Сервис доставки готовой еды…

Александр Суворов

«Яндекс» добавил в «Навигатор…

Вадим Чиняев

Сервис доставки готовой еды…

Yuri Istomin

ФСБ потребовала у российских…

Злой Полушубок

Samsung представила Galaxy Z…

Антон

Как мы запускали сервис «Буду…

Георгий Шилов

Как я ушел из своих проектов в…

Iaroslav Romanov

Как мы запускали сервис «Буду…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }