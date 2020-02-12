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Сумма сделки составит 132 млрд рублей, а компания станет единственным владельцем.
«Ростелеком» заключил с банком ВТБ и консорциумом инвесторов соглашение о покупке 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд «Tele2»), сообщили vc.ru в компании.
Расчёты и переход права собственности в рамках сделки предполагается завершить в течение месяца, уточнили в «Ростелекоме».
Сейчас 55% в «Т2 РТК Холдинг» владеет Tele2 Russia Holding AB, среди собственников которой ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).
«Ростелекому» уже принадлежат 45% акций Tele2. Новое соглашение означает консолидацию 100% долей Tele2 у телеком-оператора. После сделки компания останется самостоятельным юрлицом, сохранит бренд и топ-менеджмент.
Надеюсь, MVNO Ростелекома никуда не уйдёт. Самые дешевые прямые номера — у них!
Тяжко им. Из России деньги не вывезти, так внутри страны все скупать начали.
Такие инвесторы напоминают Собаку на Сене. Накупили всякой фигни, она у них тухнет, ни сами не пользуются, ни другим развиться не дают.
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