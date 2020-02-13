Контракт рассчитан на три сезона.

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«Тинькофф» заплатит 375 млн рублей за смену названия Российской Премьер-лиги (РПЛ) и рекламу на матчах с весны 2020 года. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал Ivanov со ссылкой на письмо, которое получили все клубы РПЛ.

Согласно документу, «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ на сезоны 2019-2020 (с 20 тура), 2020-2021 и 2021-2022 годов. Также банк получит право на использование официального названия и логотипа в маркетинговых целях, а также неисключительную лицензию на производство сувениров.

Рекламу «Тинькофф» покажут во время трансляции матчей. Титульное название и прямая реклама компании будет нанесена на арку выхода команд, стойки под мяч, панель под флеш-интервью, стенд для микст зоны, «задник» пресс-конференции и другие зоны.

Название банка и его логотип появится во всех разделах официального сайта РПЛ и в соцсетях лиги. На каждый матч «Тинькофф» получит по пять VIP-билетов, по 10 билетов улучшенной категории и по три автопропуска.

Футбольные клубы лиги будут обязаны разместить шеврон 10х10 см на правом рукаве формы каждой команды. Начиная с сезона 2020-2021 годов, логотип банка будет размещаться на официальных программках, билетах и другой печатной продукции футбольных клубов.

75 млн рублей из суммы контракта направят на приобретение рекламного инвентаря у «Матч ТВ», говорится в документе. «Стоимость контракта 375 млн рублей за полный сезон срок 28 февраля 2020 года-31 мая 2022 года», — указано в контракте.