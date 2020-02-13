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Контракт рассчитан на три сезона.
«Тинькофф» заплатит 375 млн рублей за смену названия Российской Премьер-лиги (РПЛ) и рекламу на матчах с весны 2020 года. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал Ivanov со ссылкой на письмо, которое получили все клубы РПЛ.
Согласно документу, «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ на сезоны 2019-2020 (с 20 тура), 2020-2021 и 2021-2022 годов. Также банк получит право на использование официального названия и логотипа в маркетинговых целях, а также неисключительную лицензию на производство сувениров.
Рекламу «Тинькофф» покажут во время трансляции матчей. Титульное название и прямая реклама компании будет нанесена на арку выхода команд, стойки под мяч, панель под флеш-интервью, стенд для микст зоны, «задник» пресс-конференции и другие зоны.
Название банка и его логотип появится во всех разделах официального сайта РПЛ и в соцсетях лиги. На каждый матч «Тинькофф» получит по пять VIP-билетов, по 10 билетов улучшенной категории и по три автопропуска.
Футбольные клубы лиги будут обязаны разместить шеврон 10х10 см на правом рукаве формы каждой команды. Начиная с сезона 2020-2021 годов, логотип банка будет размещаться на официальных программках, билетах и другой печатной продукции футбольных клубов.
75 млн рублей из суммы контракта направят на приобретение рекламного инвентаря у «Матч ТВ», говорится в документе. «Стоимость контракта 375 млн рублей за полный сезон срок 28 февраля 2020 года-31 мая 2022 года», — указано в контракте.
10 февраля 2020 года издание Betting Insider со ссылкой на источник сообщило о том, что «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской Премьер-лиги. В сезоне 2019/20 у лиги нет титульного спонсора.
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