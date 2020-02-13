Российские продавцы и импортёры электроники предложили вдвое снизить «налог на болванки»
Материал редакции
Речь идёт о компенсации в пользу авторов музыки и фильмов от продавцов устройств, позволяющих делиться контентом и не платить за это правообладателям.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Минэкономразвития письмо с просьбой снизить «налог на болванки» с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на РАТЭК.
«Налог на болванки» ввели в 2010 году. Это компенсация в пользу авторов музыки и фильмов от продавцов всех устройств, которые позволяют копировать и распространять аудио- и видеофайлы и не платить за это правообладателям.
По словам представителя ассоциации, рентабельность бизнеса некоторых дистрибуторов составляет не более 2-3%, поэтому 1% налога для таких компаний критичен. Кроме того, пользователи всё чаще смотрят фильмы и слушают музыку на стриминговых сервисах, поэтому «сбор больше не отвечает духу времени», отметили в РАТЭК.
«Это миллионы долларов в год из прибыли нашей компании. Под оплату попадают самые массовые товары — смартфоны, ноутбуки, жесткие диски. Так что мы всецело поддерживаем инициативу РАТЭК», — заявил директор по закупкам и развитию бизнеса «Марвел-дистрибуции» Павел Сурин.
Платежи с продавцов техники собирает Российский союз правообладателей, возглавляемый режиссёром Никитой Михалковым. В 2018 году некоммерческая организация собрала 4,4 млрд рублей: 2,8 млрд рублей получили правообладатели, ещё 874 млн рублей — фонды поддержки культуры, остальное союз потратил на свою деятельность.
Замгендиректора РСП Сергей Филиппов заявил, что размеры платежей «скорее даже щадящие» и не оказывают существенного влияния на компании. Однако Филиппов отметил, что со временем может меняться перечень оборудования, с которого взимается «налог на болванку».
Mike Kosulin
Михалкову нужно больше денег, а они тут снизить предлагают
Roman Platonov
«В 2018 году некоммерческая организация собрала 4,4 млрд рублей: 2,8 млрд рублей получили правообладатели, ещё 874 млн рублей — фонды поддержки культуры, остальное союз потратил на свою деятельность.» - не плохо так на «поддержание» некоммерческой организации)
tom muntyanRoman
Ага, 726 миллионов только на поддержание деятельности).
Konstantin_Andreevich
Не отбирайте душистый хмель у мохнатого шмеля.
Enzo
пользователи всё чаще смотрят фильмы и слушают музыку на стриминговых сервисах
Ну все, теперь "налог на болванки" будут провайдеры платить. Назовут "налог на торренты".
Saucedo Puetz
Товарищъ, верь, придет она,
На флешки прежняя цена
И на винчестер будет скидка
Когда помрет звездюк Никитка
Serge Sokolov
Особо восхищяет что возглавляет Союз Правообладателей человек, который мало того что снял фильм "12 разгневанных мужчин" каким он у нас быть не может, ну нет у нас столько присяжных, то есть совершенный ремейк американской картины, но еще и ухитрился снять так, что бы не заплатить. (Американцы когда покупают права на сюжет всегда платят)
Василий СтепановSerge
Это было сделалано на правах первого и последнего в нашей стране оскароносца
Аркадий АлексеевичSerge
И человек который получил оскар
Вася ПражкинSerge
По Вашему, так все остальные российские фильмы снимаются про нашу реальность? Это ж кино, художественный вымысел. Вымысел у нас везде - в кино, книгах, законах..
Николай Лискин
Крестьяне бунтуют, князь Михалков негодует. Ага, зрелища им подавай задарма
Nick Sidorov
Да чего уж там мелочиться.
Надо не с болванок налог брать, а сразу с воды и электричества, чтобы наверняка.
Приходит квиток от электриков, а там
- старые показания
- новые показания
- оплатить Шмелю