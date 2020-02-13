Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
901

Российские продавцы и импортёры электроники предложили вдвое снизить «налог на болванки» Материал редакции

Речь идёт о компенсации в пользу авторов музыки и фильмов от продавцов устройств, позволяющих делиться контентом и не платить за это правообладателям.

  • Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Минэкономразвития письмо с просьбой снизить «налог на болванки» с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на РАТЭК.
  • «Налог на болванки» ввели в 2010 году. Это компенсация в пользу авторов музыки и фильмов от продавцов всех устройств, которые позволяют копировать и распространять аудио- и видеофайлы и не платить за это правообладателям.
  • По словам представителя ассоциации, рентабельность бизнеса некоторых дистрибуторов составляет не более 2-3%, поэтому 1% налога для таких компаний критичен. Кроме того, пользователи всё чаще смотрят фильмы и слушают музыку на стриминговых сервисах, поэтому «сбор больше не отвечает духу времени», отметили в РАТЭК.
  • «Это миллионы долларов в год из прибыли нашей компании. Под оплату попадают самые массовые товары — смартфоны, ноутбуки, жесткие диски. Так что мы всецело поддерживаем инициативу РАТЭК», — заявил директор по закупкам и развитию бизнеса «Марвел-дистрибуции» Павел Сурин.
  • Платежи с продавцов техники собирает Российский союз правообладателей, возглавляемый режиссёром Никитой Михалковым. В 2018 году некоммерческая организация собрала 4,4 млрд рублей: 2,8 млрд рублей получили правообладатели, ещё 874 млн рублей — фонды поддержки культуры, остальное союз потратил на свою деятельность.
  • Замгендиректора РСП Сергей Филиппов заявил, что размеры платежей «скорее даже щадящие» и не оказывают существенного влияния на компании. Однако Филиппов отметил, что со временем может меняться перечень оборудования, с которого взимается «налог на болванку».
Производители и импортеры электроники попросили…
В 2018 году этот налог принес 4,4 млрд рублей РСП, возглавляемому Никитой Михалковым
www.vedomosti.ru

#новость

Финансы
Подписан
Отписаться
Банки предложили лишить КТС права выносить решения по погашению долгов работодателей перед работниками
Участники рынка предлагают оставить решение таких споров в компетенции трудовых инспекторов или суда.
5
3
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 106833, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Feb 2020 12:32:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Начните карьеру в Data Science
Обучение с поддержкой наставника
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106833, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106833\/get","add":"\/comments\/106833\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106833"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mike Kosulin

13

Михалкову нужно больше денег, а они тут снизить предлагают

Ответить

Roman Platonov

7

«В 2018 году некоммерческая организация собрала 4,4 млрд рублей: 2,8 млрд рублей получили правообладатели, ещё 874 млн рублей — фонды поддержки культуры, остальное союз потратил на свою деятельность.» - не плохо так на «поддержание» некоммерческой организации)

Ответить

tom muntyan

Roman
3

Ага,  726 миллионов только на поддержание деятельности). 

Ответить

Konstantin_Andreevich

7

Не отбирайте душистый хмель у мохнатого шмеля.

Ответить

Enzo

1

пользователи всё чаще смотрят фильмы и слушают музыку на стриминговых сервисах

Ну все, теперь "налог на болванки" будут провайдеры платить. Назовут "налог на торренты".

Ответить

Saucedo Puetz

1

Товарищъ, верь, придет она,
На флешки прежняя цена 
И на винчестер будет скидка
Когда помрет звездюк Никитка

Ответить

Serge Sokolov

0

Особо восхищяет что возглавляет Союз Правообладателей человек, который мало того что снял фильм "12 разгневанных мужчин" каким он у нас быть не может, ну нет у нас столько присяжных, то есть совершенный ремейк американской картины, но еще и ухитрился снять так, что бы не заплатить. (Американцы когда покупают права на сюжет всегда платят)

Ответить

Василий Степанов

Serge
0

Это было сделалано на правах первого и последнего в нашей стране оскароносца

Ответить

Аркадий Алексеевич

Serge
0

И человек который получил оскар

Ответить

Вася Пражкин

Serge
0

По Вашему, так все остальные российские фильмы снимаются про нашу реальность? Это ж кино, художественный вымысел. Вымысел у нас везде - в кино, книгах, законах..

Ответить

Николай Лискин

0

Крестьяне бунтуют, князь Михалков негодует. Ага, зрелища им подавай задарма 

Ответить

Nick Sidorov

0

Да чего уж там мелочиться. 
Надо не с болванок налог брать, а сразу с воды и электричества, чтобы наверняка. 
Приходит квиток от электриков, а там
- старые показания
- новые показания
- оплатить Шмелю

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Чистый маркетинг
Подписан
Отписаться
Увеличить конверсию с 0,65 до 4,72 % и спасти заказчика от разорения: опыт агентства «Чистый маркетинг»
Основатели агентства «Чистый маркетинг» Олег Николаев и Михаил Смирнов рассказали, как помогли производственной компани…
2
Орта
Подписан
Отписаться
Не бойтесь говорить с клиентами о защите данных
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
1
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Подготовка личного или бизнес аккаунта в Инстаграм к продвижению и само продвижение: 10 советов
Если вам кажется, что создать и продвигать страницу в Инстаграм сегодня — не актуально, то вам только кажется. В этой с…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Pavel Ivanov
за день
Очень грамотный PR от SkyEng :) эмоциональный отклик у статьи будет высоким – это уже сейчас понятно. Теперь можно кидать в меня минусы: типа, парень молодец, статья вдохновляет, PR-команда SkyEng ни при чём – и всё…
Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу с работой в ИТ
Алексей Кравцов
за неделю
А если с ним поехать в другую страну, он работать будет?
Samsung представила смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Igor Zapletnev

The Deep — арены виртуальной…

Make Luv

«Подход как к консультантам в…

Blackrock

Как зарегистрировать…

Alexander…

Мне 14 лет, и я совмещаю учёбу…

Максим Самигулин

Детские ошибки HR во взрослом…

Pavel Osadchuk

Запись в подсайте Вопросы

Антон Иванов

Что делать, если пришло письмо…

Max Raskolnikov

Какие документы нужны для сайта

David Zaripov

Правда о банковских депозитах

Reddock

Что делать, если пришло письмо…

Nick Sidorov

Ритейлер техники DNS открыл…

Николай Лискин

Как зарегистрировать…

Ирина & Евгения

2D_moscow: производство мебели…

Roman Trifonov

Детские ошибки HR во взрослом…

Александр Харитонов

Источник: «Тинькофф» заплатит…

Saucedo Puetz

Российские продавцы и импортёры…

Артём Дубчук

Сравнительный обзор сервисов…

Вася Пражкин

Российские продавцы и импортёры…

Дима Афанасьев

Минимальный кейс: продаем…

Anton Ivanov

Facebook отложила запуск…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }