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Финансы
Лиана Липанова
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Сервис Headspace привлёк $93 млн на исследования пользы медитаций для здоровья Материал редакции

Среди партнёров исследований — Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Стэнфорд.

9 комментариев
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Разработчик приложения для медитации Headspace привлёк $93 млн на клинические исследования, которые помогут научно обосновать пользу медитаций, сообщает TechCrunch. $40 млн из них компания получила в качестве займа, остальное — инвестиции.

Среди инвесторов раунда С — Waverly Capital, Times Bridge, The Chernin Group, Spectrum Equity и Advancit Capital, а также Pacific Western Bank. Условия сделки и оценка компании не раскрываются. Всего с момента основания в 2010 году Headspace привлекла $168,2 млн, следует из данных Crunchbase.

Привлечённые деньги Headspace также направит на изучение новых рынков, пишет издание. Headspace проводит около 70 клинических исследований вместе с партнёрами из Университета Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфордского университета.

Приложение Headspace скачали более 62 млн раз в 190 странах, пишет издание. У сервиса более 2 млн платных подписчиков и более 600 корпоративных клиентов. Помимо версии на английском языке у приложения есть немецкая и французская версии.

#новость #headspace

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9 комментариев
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Денис Семенов

9

Медитация - полезна.  Скриньте коммент, итог исследования будет таким. 

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Вася Пражкин

Денис
15

Спасибо, Денис! 
Напишите данные Вашей карты, куда отправить $93 млн. Для подтверждения отправки приложите фото обратной стороны карты.

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Игорь Рачук

Вася
0

... выключите свой телефон и медитируйте следующие полтора часа!

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

2

Круто :) пользу сервиса доказывать уже на существующем сервисе :)

Ответить

Syzygy

0

С одной стороны - дело вроде как полезное, исследовать человеческий организм и воздействие на него. С другой - ожидаешь от 2020 года больших инноваций, чем приложение для медитаций.
SpaceX в своё время начинался со 100 миллионов.

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Вася Пражкин

Syzygy
4

На самом деле ввиду высокого уровня стресса в больших городах польза от медитаций может быть весьма весомой в экономическом плане как для пользователей, так и для страны.

Ответить

Игорь Рачук

Вася
1

*Коллектора ломятся в дверь*
А ты такой медитируешь... успокаиваешься...

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Ivano Digital

0

Интересно, что деньги привлекли на исследование, а не в бизнес

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Ivano Digital

0

Просслеживается заинтересованность в определенных результатах исследования. Доказано, лучше быть спокойным, чем нервным :-)

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