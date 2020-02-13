Среди партнёров исследований — Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Стэнфорд.

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Разработчик приложения для медитации Headspace привлёк $93 млн на клинические исследования, которые помогут научно обосновать пользу медитаций, сообщает TechCrunch. $40 млн из них компания получила в качестве займа, остальное — инвестиции.

Среди инвесторов раунда С — Waverly Capital, Times Bridge, The Chernin Group, Spectrum Equity и Advancit Capital, а также Pacific Western Bank. Условия сделки и оценка компании не раскрываются. Всего с момента основания в 2010 году Headspace привлекла $168,2 млн, следует из данных Crunchbase.

Привлечённые деньги Headspace также направит на изучение новых рынков, пишет издание. Headspace проводит около 70 клинических исследований вместе с партнёрами из Университета Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфордского университета.