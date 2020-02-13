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Среди партнёров исследований — Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Стэнфорд.
Разработчик приложения для медитации Headspace привлёк $93 млн на клинические исследования, которые помогут научно обосновать пользу медитаций, сообщает TechCrunch. $40 млн из них компания получила в качестве займа, остальное — инвестиции.
Среди инвесторов раунда С — Waverly Capital, Times Bridge, The Chernin Group, Spectrum Equity и Advancit Capital, а также Pacific Western Bank. Условия сделки и оценка компании не раскрываются. Всего с момента основания в 2010 году Headspace привлекла $168,2 млн, следует из данных Crunchbase.
Привлечённые деньги Headspace также направит на изучение новых рынков, пишет издание. Headspace проводит около 70 клинических исследований вместе с партнёрами из Университета Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфордского университета.
Приложение Headspace скачали более 62 млн раз в 190 странах, пишет издание. У сервиса более 2 млн платных подписчиков и более 600 корпоративных клиентов. Помимо версии на английском языке у приложения есть немецкая и французская версии.
Медитация - полезна. Скриньте коммент, итог исследования будет таким.
Спасибо, Денис!
Напишите данные Вашей карты, куда отправить $93 млн. Для подтверждения отправки приложите фото обратной стороны карты.
Круто :) пользу сервиса доказывать уже на существующем сервисе :)
С одной стороны - дело вроде как полезное, исследовать человеческий организм и воздействие на него. С другой - ожидаешь от 2020 года больших инноваций, чем приложение для медитаций.
SpaceX в своё время начинался со 100 миллионов.
На самом деле ввиду высокого уровня стресса в больших городах польза от медитаций может быть весьма весомой в экономическом плане как для пользователей, так и для страны.
*Коллектора ломятся в дверь*
А ты такой медитируешь... успокаиваешься...
Просслеживается заинтересованность в определенных результатах исследования. Доказано, лучше быть спокойным, чем нервным :-)
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