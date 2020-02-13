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Финансы
Галина Мубаракшина
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ВТБ решил перевести до 1 млн клиентов с пластиковых банковских карт на биоразлагаемые Материал редакции

За их использование банк намерен давать повышенный кэшбэк или бонусы.

30 комментариев
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Банк ВТБ планирует за год перевести до 1 млн своих клиентов с пластиковых карт на карты из биоразлагаемого материала полилактида. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ВТБ.

Полилактид легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду, рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Срок службы и стоимость такой карты сопоставимы с пластиковым аналогом, подчеркнул он.

По истечении срока годности карту из полилактида можно будет сжечь, измельчить или уничтожить любым другим способом, который не нарушает экологических норм, а также правил финансовой безопасности банка, пояснили vc.ru в пресс-службе ВТБ.

Обычные карты в ВТБ тоже останутся. Клиентам будут предлагать материал на выбор. Тем, кто возьмёт карту из полилактида, банк планирует давать бонусы или повышенный кэшбэк. Вместе с «зелёной» картой клиент получит электронную памятку с адресами точек раздельного сбора мусора и описанием экологических привычек.

Конкретную дату выпуска новых карт в пресс-службе банка vc.ru не назвали, уточнив, что это произойдёт в ближайшее время.

#новость #втб

Финансы
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30 комментариев
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Сергей Михайленко

6

По истечении срока годности карту из полилактида можно будет сжечь, измельчить или уничтожить любым другим способом

Уже было — флешмоб блоггеров с ножницами и картой Тинькова 😄
А если серьезно — если бы миллион клиентов покупали хотя бы на 1 штуку меньше пластиковых одноразовых (однодневных) пакетов в магазинах, был бы куда больший толк, чем от карты, срок службы которой несколько лет

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Hecatecoin

Сергей
0

Деньги нужно тратить не на такие флешмобы ... а раздавать как бы многоразовые пакеты ....Чтобы люди не брали одноразовые в магазине ...

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Алексей Попков

Hecatecoin
7

Есть идея лучше: банки же получают чеки передающиеся с касс супермаркетов в ОФД, так вот если в этих чеках в течении месяца нет позиции"пакет", то можешь взять ипотеку под 2% годовых,  как только появится эта позиция, то сравняется со ставкой ЦБ. Это - мотивация, а не вот эти вот карты все.

Ответить

NotFop

Алексей
2

Хорошая идея 👍

Ответить

Alexey Remizov

Алексей
1

пакет за наличные буду брать, мы же в России

Ответить

Сергей Михайленко

Alexey
0

А если пакеты вообще запретят в супермаркетах, то на входе будет останавливать мужчина в плаще, и распахивая его, спрашивать "Слюшай, брат, пакэт нэ нужен?"

Ответить

Name

Hecatecoin
3

не имеет смысла раздавать многоразовые пакеты людям, которые не мотивированы носить их постоянно с собой. А тот, кто мотивирован, купит такой пакет сам.

Ответить

Александр Алёхин

Name
0

В первую очередь сами магазины замотивированны продавать пакеты

Ответить

Александр Алёхин

Hecatecoin
0

В СССР это называлось - авоська!

Ответить

Hecatecoin

Александр
0

Удобная штука, но как бы ячейки у нее слегка большие. 

Ответить

Name

Сергей
2

С бахилами бы тоже проблему решить.

Ответить

Dmitriy R

Сергей
0

Предлагаю презервативы запретить .....экология в плюс, рождаемость в плюс, и т д.

Ответить

Антон Лисин

5

Извините, ваши деньги разложились.

Ответить

Alexandr Simonov

3

Когда все уже платят с телефона, можно просто виртуалки выпускать.

Ответить

Syzygy

Alexandr
0

А ещё за МКАДом жизни нет.

Ответить

Name

Syzygy
4

за МКАДОМ что-то есть, но это не жизнь. Видимо.

Ответить

Sht_Anton

Alexandr
0

Глупо так говорить, как минимум, это эгоистично

Ответить

Alexandr Simonov

Sht_Anton
0

Кто не понял, тот поймет?

Ответить

Sht_Anton

Alexandr
1

Это понимать должен даже ребенок в нормальном обществе. Потому что, помимо здоровых и "прогрессивных" миллениалов, в обществе живут еще люди с ограниченными возможностями по зрению, по моторике движения, люди преклонного возраста. Всем им сложно оперативно пользоваться смартфоном, намного сложнее, чем просто взять карту и приложить к терминалу или заплатить кэшем 

Ответить

Евгений Васильков

4

Какой-то дешевый пиар. Если свойства карты сопоставимы с пластиковыми, зачем "предлагать" клиенту выбор? Достаточно просто перестать выдавать пластиковые карты и всё. Полагаю, кто-то следующий это сообразит и пропиарится по следам ВТБ.

Ответить

Make Luv

4

Популизм.

Ответить

Злой Полушубок

2

Карты у ВТБ так себе, но зато биоразлагаемые.

Ответить

Антон Лисин

Злой
0

Да и банк так себе.  Удивили условия, что если на зарплатную карту не поступают деньги, то снимают 250 рублей ежемесячно.

Ответить

Рулона Обоева

2

А старые куда?  Выкинуть раньше срока?

Ответить

Mik Foxi

1

Любой маразм ради био тренда. Не проще ли просто при перевыпусках карты - принимать в зачет старые карты клиента. А дальше уже центролизованно все миллионы своих карт переплавлять банку в новые и ничего не надо выкидывать.

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m0xfff

1

Почему-то вспомнил кабели apple.  Как-бы не вышло, что карта начнёт развалваться до конца срока действия.

Ответить

John Tinko

0

а зачем ВТБ когда есть Тинькофф?

Ответить

Александр Алёхин

0

Лучше эти деньги потратить на проект перевода всех на электронные карты т.е. те, которые только в телефоне, без физического выпуска.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Клиенты, к слову, тоже биоразлагаемые. Что разложится раньше: клиенты или их карты?

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Ivano Digital

0

Извините, ваша карточка расложилась

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