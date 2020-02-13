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За их использование банк намерен давать повышенный кэшбэк или бонусы.
Банк ВТБ планирует за год перевести до 1 млн своих клиентов с пластиковых карт на карты из биоразлагаемого материала полилактида. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ВТБ.
Полилактид легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду, рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Срок службы и стоимость такой карты сопоставимы с пластиковым аналогом, подчеркнул он.
По истечении срока годности карту из полилактида можно будет сжечь, измельчить или уничтожить любым другим способом, который не нарушает экологических норм, а также правил финансовой безопасности банка, пояснили vc.ru в пресс-службе ВТБ.
Обычные карты в ВТБ тоже останутся. Клиентам будут предлагать материал на выбор. Тем, кто возьмёт карту из полилактида, банк планирует давать бонусы или повышенный кэшбэк. Вместе с «зелёной» картой клиент получит электронную памятку с адресами точек раздельного сбора мусора и описанием экологических привычек.
Конкретную дату выпуска новых карт в пресс-службе банка vc.ru не назвали, уточнив, что это произойдёт в ближайшее время.
По истечении срока годности карту из полилактида можно будет сжечь, измельчить или уничтожить любым другим способом
Уже было — флешмоб блоггеров с ножницами и картой Тинькова 😄
А если серьезно — если бы миллион клиентов покупали хотя бы на 1 штуку меньше пластиковых одноразовых (однодневных) пакетов в магазинах, был бы куда больший толк, чем от карты, срок службы которой несколько лет
Деньги нужно тратить не на такие флешмобы ... а раздавать как бы многоразовые пакеты ....Чтобы люди не брали одноразовые в магазине ...
Есть идея лучше: банки же получают чеки передающиеся с касс супермаркетов в ОФД, так вот если в этих чеках в течении месяца нет позиции"пакет", то можешь взять ипотеку под 2% годовых, как только появится эта позиция, то сравняется со ставкой ЦБ. Это - мотивация, а не вот эти вот карты все.
пакет за наличные буду брать, мы же в России
А если пакеты вообще запретят в супермаркетах, то на входе будет останавливать мужчина в плаще, и распахивая его, спрашивать "Слюшай, брат, пакэт нэ нужен?"
не имеет смысла раздавать многоразовые пакеты людям, которые не мотивированы носить их постоянно с собой. А тот, кто мотивирован, купит такой пакет сам.
В СССР это называлось - авоська!
Когда все уже платят с телефона, можно просто виртуалки выпускать.
Кто не понял, тот поймет?
Это понимать должен даже ребенок в нормальном обществе. Потому что, помимо здоровых и "прогрессивных" миллениалов, в обществе живут еще люди с ограниченными возможностями по зрению, по моторике движения, люди преклонного возраста. Всем им сложно оперативно пользоваться смартфоном, намного сложнее, чем просто взять карту и приложить к терминалу или заплатить кэшем
Какой-то дешевый пиар. Если свойства карты сопоставимы с пластиковыми, зачем "предлагать" клиенту выбор? Достаточно просто перестать выдавать пластиковые карты и всё. Полагаю, кто-то следующий это сообразит и пропиарится по следам ВТБ.
Карты у ВТБ так себе, но зато биоразлагаемые.
Да и банк так себе. Удивили условия, что если на зарплатную карту не поступают деньги, то снимают 250 рублей ежемесячно.
Любой маразм ради био тренда. Не проще ли просто при перевыпусках карты - принимать в зачет старые карты клиента. А дальше уже центролизованно все миллионы своих карт переплавлять банку в новые и ничего не надо выкидывать.
Почему-то вспомнил кабели apple. Как-бы не вышло, что карта начнёт развалваться до конца срока действия.
Лучше эти деньги потратить на проект перевода всех на электронные карты т.е. те, которые только в телефоне, без физического выпуска.
Клиенты, к слову, тоже биоразлагаемые. Что разложится раньше: клиенты или их карты?
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