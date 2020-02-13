За их использование банк намерен давать повышенный кэшбэк или бонусы.

В закладки

Банк ВТБ планирует за год перевести до 1 млн своих клиентов с пластиковых карт на карты из биоразлагаемого материала полилактида. Об этом vc.ru сообщили в пресс-службе ВТБ.

Полилактид легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду, рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Срок службы и стоимость такой карты сопоставимы с пластиковым аналогом, подчеркнул он.

По истечении срока годности карту из полилактида можно будет сжечь, измельчить или уничтожить любым другим способом, который не нарушает экологических норм, а также правил финансовой безопасности банка, пояснили vc.ru в пресс-службе ВТБ.

Обычные карты в ВТБ тоже останутся. Клиентам будут предлагать материал на выбор. Тем, кто возьмёт карту из полилактида, банк планирует давать бонусы или повышенный кэшбэк. Вместе с «зелёной» картой клиент получит электронную памятку с адресами точек раздельного сбора мусора и описанием экологических привычек.