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Финансы
Татьяна Боброва
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ЦБ вернёт нулевую комиссию за переводы между физлицами в своей Системе быстрых платежей до 2022 года Материал редакции

С 2020 года банки платят регулятору за такие переводы до 3 рублей за операцию.

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Центробанк вернёт для банков бесплатные тарифы за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, пишет РБК.

Она пояснила, что ЦБ получил несколько запросов о продлении бесплатных тарифов, которые действовали в 2019 году. С 2020 года банки платят регулятору за такие переводы комиссию от 5 копеек за операции до 125 рублей до 3 рублей за операции свыше 6 тысяч рублей.

Комиссию платят поровну банки отправителя и получателя. Чтобы компенсировать расходы, часть банков начала устанавливать комиссии для клиентов за переводы в СБП.

Совет директоров ЦБ планирует закрепить решение об отсрочке введения комиссий за переводы в СБП во втором квартале 2020 года. Регулятор планирует дать время банкам до конца 2022 года, указывает издание.

Скоробогатова отметила, что в будущем регулятор может распространить эту практику на p2p-платежи (между физлицами). «Это означает, что банки ничего не будут платить ЦБ за такие типы платежей. И это означает, что мы ожидаем от банков, что они не будут задирать комиссию для клиента», — отметила она.

Система быстрых платежей ЦБ заработала в начале 2019 года. Система позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами банков-участников системы. С сентября россияне также могут оплачивать в некоторых магазинах товары с помощью QR-кодов.

Все системно значимые банки России должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года. «Сбербанк», который развивает собственную систему денежных переводов, единственный этого не сделал. По словам главы компании Германа Грефа, банк планирует подключиться к СБП к концу марта 2020 года.

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#новость #цб #сбп

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