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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Такси и сервисы по доставке еды принесли компании 22% всей выручки.
Консолидированная выручка «Яндекса» по итогам 2019 года выросла на 39% и достигла 175,4 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Показатели «Яндекс.Маркета» в отчёте не учитывались — в апреле 2018 года «Яндекс» продал долю в сервисе «Сбербанку».
Скорректированная чистая прибыль составила 23,5 млрд рублей при росте на 6%. Компания ожидает роста выручки на 22-26% (до 214-221 млрд рублей) по итогам 2020 года, говорится в отчёте.
Суммарная выручка сегмента «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление разработки беспилотных автомобилей) выросла на 98% по сравнению с 2018 годом — с 19,2 млрд рублей до 38 млрд рублей. Это около 22% от общей выручки «Яндекса».
Реклама остаётся самым крупным источником доходов «Яндекса»: в 2019 году общая выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 18% и составила около 121,7 млрд рублей. 96,3 млрд рублей из них приходится на рекламу на собственных площадках «Яндекса», остальное — на рекламную сеть.
Общая поисковая доля «Яндекса» России в четвёртом квартале 2019 года составила 57,5% против 56,5%. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 54,3% — в 2018 году было 49,5%, по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар». Общее количество поисковых запросов в четвёртом квартале 2019 года выросло на 7% год к году.
Надо выходить в новые страны, есть действительно хорошие продукты
Гениально. Пользуясь случаем, хотел бы спросить Вашего совета, как поднять экономику России и выиграть чемпионат Европы по Футболу в этом году.
Поднять экономику можно домкратом. А выграть Евро это вообще просто- достаточно не пускать туда никого кроме сборной России и Никарагуа
С одной стороны да, с другой стороны на это нужны дополнительные ресурсы и требуется другая орг структура. Готов ли к этому бизнес Яндекса?
А вот потерять текущие позиции из-за распыления в разные стороны - это всегда запросто. Мне кажется гораздо важнее в этом году провести успешное IPO Яндекс Такси.
Нет таких продуктов, Яндекс локальная, а не глобальная компания, и в этом и сила, и слабость.
Так вышли же в Турции. Набрали свои законные 12% доли поиска.
Больше никому он там не нужон этот яндекс ваш.
А здесь — на правах монополиста и некогда передовой IT компании превратился в денежный пылесос.
После статьи о блокировке кошелька в Яндекс.Деньги и возврате средств в течение двух месяцев (а может и не вернут), эта статья наводит на плохие мысли))
почему прибыл так сильно убыл
я кореной немец ) с ошибками говорю по русский, я сам при помощи телефона учил язык )
И акции пошли вниз, как так то?)))
потому что прибыль упала по сравнению с прошлым годом, а для акционеров прибыль важнее выручки
Не по этому. Падают акции всегда по причине того, что missed expectations. Иногда по манипуляциям.
когда чистая прибыль на 75% ниже прошлогодней, это еще какие missed expectations (если я правильно понимаю этот рынок вообще)
Яндекс всё больше проедает (за деньги) свой чистый бренд в мути ЯндексТакси и других непрофильных бизнесах.
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