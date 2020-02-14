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Финансы
Лиана Липанова
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«Яндекс» отчитался о росте выручки на 39% в 2019 году — до 175,4 млрд рублей Материал редакции

Такси и сервисы по доставке еды принесли компании 22% всей выручки.

21 комментарий
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Консолидированная выручка «Яндекса» по итогам 2019 года выросла на 39% и достигла 175,4 млрд рублей, говорится в финансовой отчётности компании. Показатели «Яндекс.Маркета» в отчёте не учитывались — в апреле 2018 года «Яндекс» продал долю в сервисе «Сбербанку».

Скорректированная чистая прибыль составила 23,5 млрд рублей при росте на 6%. Компания ожидает роста выручки на 22-26% (до 214-221 млрд рублей) по итогам 2020 года, говорится в отчёте.

Суммарная выручка сегмента «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление разработки беспилотных автомобилей) выросла на 98% по сравнению с 2018 годом — с 19,2 млрд рублей до 38 млрд рублей. Это около 22% от общей выручки «Яндекса».

  • Медиасервисы («КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы — «Яндекс.Плюс»): выручка за 2019 год — 3,9 млрд рублей (+103%).
  • Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»): выручка за 2019 год — 5,4 млрд рублей (+45%).
  • Экспериментальное направление («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геосервисы и «Яндекс.Образование»): выручка за 2019 год — 15,1 млрд рублей (+168%).
  • «Яндекс.Музыка»: количество подписчиков сервиса достигло 3,1 млн на конец декабря 2019 года.
  • 1,5 млрд рублей «Яндекс» заработал за счёт устройств с голосовым помощником «Алисой». Среди них — собственные устройства компании «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также партнёрские колонки Elari SmartBeat, Irbis A, Dexp Smartbox и другие.
  • В четвёртом квартале 2019 года количество поездок в «Яндексе.Такси» увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Реклама остаётся самым крупным источником доходов «Яндекса»: в 2019 году общая выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 18% и составила около 121,7 млрд рублей. 96,3 млрд рублей из них приходится на рекламу на собственных площадках «Яндекса», остальное — на рекламную сеть.

Общая поисковая доля «Яндекса» России в четвёртом квартале 2019 года составила 57,5% против 56,5%. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 54,3% — в 2018 году было 49,5%, по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар». Общее количество поисковых запросов в четвёртом квартале 2019 года выросло на 7% год к году.

#новость #яндекс

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21 комментарий
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Yury Kotov

7

Надо выходить в новые страны, есть действительно хорошие продукты

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Вася Пражкин

Yury
6

Гениально. Пользуясь случаем, хотел бы спросить Вашего совета, как поднять экономику России и выиграть чемпионат Европы по Футболу в этом году.

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Павел Андрейчук

Вася
0

Поднять экономику можно домкратом. А выграть Евро это вообще просто- достаточно  не пускать туда никого кроме сборной России и Никарагуа

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Егор Пчелинцев

Павел
0

такой вариант по Евро не гарантирует результат)

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LETS DO SMTH

Yury
1

С одной стороны да, с другой стороны на это нужны дополнительные ресурсы и требуется другая орг структура. Готов ли к этому бизнес Яндекса?

А вот потерять текущие позиции из-за распыления в разные стороны - это всегда запросто. Мне кажется гораздо важнее в этом году провести успешное IPO Яндекс Такси.

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Николай Кузнецов

Yury
1

Нет таких продуктов, Яндекс локальная, а не глобальная компания, и в этом и сила, и слабость. 

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Ivano Digital

Yury
–12

В Европе регулятор требовательный, такую лажу гнать не позволит.

Ответить

Евгений Смирнов

Yury
–1

Так вышли же в Турции. Набрали свои законные 12% доли поиска. 
Больше никому он там не нужон этот яндекс ваш.
А здесь — на правах монополиста и некогда передовой IT компании превратился в денежный пылесос.

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Алексей Коптелов

–4

После статьи о блокировке кошелька в Яндекс.Деньги и возврате средств в течение двух месяцев (а может и не вернут), эта статья наводит на плохие мысли)) 

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Sergei Timofeyev

Алексей
1

Яндекс.Деньги - только бренд. Это Сбер

Ответить

Denis Kiselev

Алексей
1

Эмм. .. нет))

Ответить

Jakob Eichler

0

Почему прибыл так силно упал?
https://yandex.gcs-web.com/static-files/05095560-87ab-4769-9d99-596a93fc0df8

https://yandex.gcs-web.com/static-files/05095560…
https://yandex.gcs-web.com/static-files/05095560-87ab-4769-9d99-596a93fc0df8
yandex.gcs-web.com
Ответить

Иван Гессе

Jakob
2

почему прибыл так сильно убыл

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Jakob Eichler

Иван
0

я кореной немец ) с ошибками говорю по русский, я сам при помощи телефона учил язык )

Ответить

Anton Shtin

0

И акции пошли вниз, как так то?)))

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Pavel Ovchinnikov

Anton
0

потому что прибыль упала по сравнению с прошлым годом, а для акционеров прибыль важнее выручки 

Ответить

Вася Пражкин

Pavel
0

Не по этому. Падают акции всегда по причине того, что missed expectations. Иногда по манипуляциям.

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Pavel Ovchinnikov

Вася
4

когда чистая прибыль на 75% ниже прошлогодней, это еще какие missed expectations (если я правильно понимаю этот рынок вообще)

Ответить

Eugene Danilov

0

Крутаны

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Sergei Timofeyev

0

Сбер купит Яндекс, Правительство купит Сбер.

Ответить

Николай Кузнецов

0

Яндекс всё больше проедает (за деньги) свой чистый бренд в мути ЯндексТакси и других непрофильных бизнесах. 

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