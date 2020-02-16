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Финансы
Татьяна Боброва
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The Telegraph: оценка финтех-стартапа Revolut составила $6 млрд в ходе последнего раунда финансирования Материал редакции

Последний раз компания привлекала инвестиции в 2018 году при оценке в $1,7 млрд.

  • Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut привлекла $500 млн путём продажи новых акций, пишет The Telegraph. По данным издания, в ходе раунда оценка стартапа составила $6 млрд.
  • Ведущим инвестором раунда издание называет фонд Technology Crossover Ventures, который мог вложить около $150 млн. Японский SoftBank также был заинтересован в инвестициях, но переговоры прекратились, пишет газета.
  • Revolut должна официально объявить результаты раунда до 23 февраля 2020 года, указывает издание. В самой компании заявили, что не комментируют спекуляции.
  • Последний раз Revolut привлекала инвестиции весной 2018 года, отмечает The Telegraph. Тогда стартап привлёк $250 млн от DST Global Юрия Мильнера и других при оценке в $1,7 млрд.
Revolut valued at $6bn after latest fundraising
Online bank Revolut has more than tripled its valuation to $6bn (&pound;4.
www.telegraph.co.uk

#новость #инвестиции #revolut

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16 комментариев
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Ivano Digital

1

Капитализация выше чем у Тинькофф

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Alex Petrov

Ivano
6

Есть нюанс,  Тинькофф публичная компания и  его капа объективна.

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Ivano Digital

Alex
0

И в том и другом случае, хрен просто так выйдешь, так что пофигу :-)

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Alex Petrov

Ivano
1

В случае публичной компании выйти проще,  но выходить дольше, а в случаи Revolut  можно или выйти сразу, найдя одного покупателя, либо вообще не выйти,  так как оценка делается только на основе последнего финансирования и совсем непонятно такая сейчас цена или уже ниже , существенно ниже.

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Ivano Digital

Alex
1

Не проще. Там спекулятивная оценка. Как только Олежек начнет значимо выходить, может все посыпаться.

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Alex Petrov

Ivano
1

"Там спекулятивная оценка."
Это игра слов, цена такая какая есть,  выход акционера это проработанная и давно известная процедура, и всегда найдутся дома которые за мзду оформят в лучшем виде, опять же никто не заставляет выходить через биржу, просто публичные цены это хороший твердый базис для переговорной позиции, которой нет в случаи непубличной компании особенно стартапа.

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Ivano Digital

Alex
0

Везде плюсы-минусы. Но сегодня оценка Revolut $6B

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Roman Moskovskiy

Alex
0

Ага, и у Теслы тоже

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Денис Середов

Ivano
3

Капитализация да уже выше стала чем у дяди Оледи ) но пока есть одно небольшое но. Револьты до сих пор убыточны ... 

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Alex Petrov

Денис
2

И кстати на Тинькоффа еще и  дисконт российский ( из-за особенностей нашей полит. системы) действует,  так бы цена бумаг ( как и всех российских активов) была выше, в случаи Тинькоффа в разы.

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Ivano Digital

Alex
0

Была бы, да кабы. Необанков в мире завались, Тинькофф бы никто даже не заметил. У него же нет уникальных сервисов, как у Revolut

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Ivano Digital

Денис
0

Представляешь, во сколько бы их оценили, если бы они еще и прибыльными были :-)

Ответить

Денис Середов

Ivano
1

Если бы пристальными были то наверное х5 )

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Вася Пражкин

Ivano
0

Капитализацию некорректно сравнивать с оценкой при инвестициях.

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Roman Trifonov

1
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Alexey Tykhonov

0

Стоимость проекта объявляется после закрытия раунда. Почему после, кто определил эту стоимость? Как это работает?

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