The Telegraph: оценка финтех-стартапа Revolut составила $6 млрд в ходе последнего раунда финансирования
Материал редакции
Последний раз компания привлекала инвестиции в 2018 году при оценке в $1,7 млрд.
Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut привлекла $500 млн путём продажи новых акций, пишет The Telegraph. По данным издания, в ходе раунда оценка стартапа составила $6 млрд.
Ведущим инвестором раунда издание называет фонд Technology Crossover Ventures, который мог вложить около $150 млн. Японский SoftBank также был заинтересован в инвестициях, но переговоры прекратились, пишет газета.
Revolut должна официально объявить результаты раунда до 23 февраля 2020 года, указывает издание. В самой компании заявили, что не комментируют спекуляции.
Последний раз Revolut привлекала инвестиции весной 2018 года, отмечает The Telegraph. Тогда стартап привлёк $250 млн от DST Global Юрия Мильнера и других при оценке в $1,7 млрд.
Ivano Digital
Капитализация выше чем у Тинькофф
Alex PetrovIvano
Есть нюанс, Тинькофф публичная компания и его капа объективна.
Ivano DigitalAlex
И в том и другом случае, хрен просто так выйдешь, так что пофигу :-)
Alex PetrovIvano
В случае публичной компании выйти проще, но выходить дольше, а в случаи Revolut можно или выйти сразу, найдя одного покупателя, либо вообще не выйти, так как оценка делается только на основе последнего финансирования и совсем непонятно такая сейчас цена или уже ниже , существенно ниже.
Ivano DigitalAlex
Не проще. Там спекулятивная оценка. Как только Олежек начнет значимо выходить, может все посыпаться.
Alex PetrovIvano
"Там спекулятивная оценка."
Это игра слов, цена такая какая есть, выход акционера это проработанная и давно известная процедура, и всегда найдутся дома которые за мзду оформят в лучшем виде, опять же никто не заставляет выходить через биржу, просто публичные цены это хороший твердый базис для переговорной позиции, которой нет в случаи непубличной компании особенно стартапа.
Ivano DigitalAlex
Везде плюсы-минусы. Но сегодня оценка Revolut $6B
Roman MoskovskiyAlex
Ага, и у Теслы тоже
Денис СередовIvano
Капитализация да уже выше стала чем у дяди Оледи ) но пока есть одно небольшое но. Револьты до сих пор убыточны ...
Alex PetrovДенис
И кстати на Тинькоффа еще и дисконт российский ( из-за особенностей нашей полит. системы) действует, так бы цена бумаг ( как и всех российских активов) была выше, в случаи Тинькоффа в разы.
Ivano DigitalAlex
Была бы, да кабы. Необанков в мире завались, Тинькофф бы никто даже не заметил. У него же нет уникальных сервисов, как у Revolut
Ivano DigitalДенис
Представляешь, во сколько бы их оценили, если бы они еще и прибыльными были :-)
Денис СередовIvano
Если бы пристальными были то наверное х5 )
Вася ПражкинIvano
Капитализацию некорректно сравнивать с оценкой при инвестициях.
Roman Trifonov
Alexey Tykhonov
Стоимость проекта объявляется после закрытия раунда. Почему после, кто определил эту стоимость? Как это работает?