«Коммерсантъ»: международная рекламная группа Dentsu Aegis Network задумалась о покупке российского агентства MGCom
Материал редакции
Эксперт оценивает стоимость MGCom на уровне 3,5-5 млрд рублей.
Dentsu Aegis Network Russia (входит в международную рекламную группу Dentsu Aegis Network, принадлежащую японской Dentsu) ведёт переговоры о покупке российского агентства MGCom, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рекламном рынке.
В Dentsu и MGCom от комментариев отказались. Dentsu хочет объединить MGCom с собственным агентством iProspect, говорят источники.
Переговоры находятся ««в затянутой финальной стадии», заявил один из собеседников издания. Dentsu заинтересована и другими проектами, а MGCom получает предложения о покупке и от других компаний, пишет издание.
MGCom может стоить 3,5-5 млрд рублей, оценил инвестиционный директор iTech Capital Антон Залесов. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «ЭмДжиКом» за 2018 год выросла на 34% и достигла 8,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 275,5 млн рублей. Выручка iProspect в 2018 году составила 5,3 млрд рублей, чистая прибыль — 96,9 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
С ноября 2018 года по март 2019 года материнская компания MGCom — «Ченчеле Лимитед» — купила три агентства E-Promo, Smart Media и Artics Internet Solutions, напоминает издание. После слияния MGCom и iProspect на рынке появится «явный лидер в сфере performance-маркетинга», заявил один из собеседников издания.