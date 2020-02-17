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Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: международная рекламная группа Dentsu Aegis Network задумалась о покупке российского агентства MGCom Материал редакции

Эксперт оценивает стоимость MGCom на уровне 3,5-5 млрд рублей.

  • Dentsu Aegis Network Russia (входит в международную рекламную группу Dentsu Aegis Network, принадлежащую японской Dentsu) ведёт переговоры о покупке российского агентства MGCom, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рекламном рынке.
  • В Dentsu и MGCom от комментариев отказались. Dentsu хочет объединить MGCom с собственным агентством iProspect, говорят источники.
  • Переговоры находятся ««в затянутой финальной стадии», заявил один из собеседников издания. Dentsu заинтересована и другими проектами, а MGCom получает предложения о покупке и от других компаний, пишет издание.
  • MGCom может стоить 3,5-5 млрд рублей, оценил инвестиционный директор iTech Capital Антон Залесов. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «ЭмДжиКом» за 2018 год выросла на 34% и достигла 8,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 275,5 млн рублей. Выручка iProspect в 2018 году составила 5,3 млрд рублей, чистая прибыль — 96,9 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
  • С ноября 2018 года по март 2019 года материнская компания MGCom — «Ченчеле Лимитед» — купила три агентства E-Promo, Smart Media и Artics Internet Solutions, напоминает издание. После слияния MGCom и iProspect на рынке появится «явный лидер в сфере performance-маркетинга», заявил один из собеседников издания.
Dentsu разместится в рунете
Группа ведет переговоры о покупке агентства MGCom
www.kommersant.ru

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