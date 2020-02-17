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В перечень включены списания средств по исполнительным документам.
Банк России представил для публичного обсуждения проект указания о внесении изменений в положение № 375-П о правилах внутреннего контроля кредитной организации, в котором описаны признаки сомнительных банковских операций.
Сейчас перечень ЦБ РФ включает свыше 100 признаков, уточняет РБК. Если действия клиента подпадают под некоторые из них, у банка есть основания приостановить транзакции и даже расторгнуть договор с клиентом, пишет издание.
Проект предусматривает обновление перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, говорится в пояснительной записке: исключение устаревших, дополнение новых и корректировку ряда существующих. Документ должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
В новой версии документа изменены общие подходы к определению сомнительных операций. Например, исключены такие признаки, как отсутствие в поступившем расчётном документе информации о плательщике и выбор более дорогой банковской услуги, когда есть более дешёвый аналог.
В отдельный пункт вынесены операции по списанию со счёта клиента средств на основании исполнительных документов. В 2019 году банки жаловались на использование поддельных решений комиссий по трудовым спорам (КТС) для обналичивания. Теперь у кредитных организаций есть основание для отказа в проведении операции, если она вызывает подозрения.
К числу сомнительных операций впервые отнесены покупка и продажа виртуальных активов, дистанционное управление операциями с одной группы IP-адресов (одного устройства) по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным родственникам. Сомнительными считаются и аналогичные операции по счетам, открытым на разных физлиц, если у банка нет информации об их близком родстве.
В число признаков, которые указывают на отмывание доходов, также впервые включены операции с участием приёмщиков лома. Подозрительными будут считаться регулярные зачисления сумм в размере свыше 250 тысяч рублей на счета физлиц от компаний, которые занимаются скупкой металлолома, с последующим снятием денег в наличной форме, и снятие юрлицом наличных на сумму свыше 3 млн рублей в день для покупки лома чёрных, цветных или драгоценных металлов.
Новый перечень — не исчерпывающий, пояснил РБК представитель Центробанка. Кредитные организации могут дополнить его своими индивидуальными критериями, включая уровень риска легализации преступных доходов.
Обновлённый список усложнит работу клиентов: им придётся более ответственно выбирать контрагентов, поделилась мнением с информагентством заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева. «Теперь бизнесу будет проще понять, какие операции относятся к категории повышенного риска», — добавил партнёр юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.
новый тренд на улучшение деловой среды
Всячески стараются поддержать стабильность, чтобы люди не жили хорошо. :)
Крипта теперь официально под подозрением?
покупка крипты теперь повод для блокировки????
Покупайте сколько угодно. Вопросы обычно начинаются, когда вы ее начинаете продавать.
Скажем так, продажа - почти всегда. Покупка - не всегда
В материале РБК не понял про подозрительность сделок юрлиц с товарно-сырьевой биржей. Как так-то? Или в РФ как всегда кучу лицензий придумали для этого?
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