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Финансы
Галина Мубаракшина
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Центробанк представил новый список сомнительных операций, на основании которых банки могут блокировать счета Материал редакции

В перечень включены списания средств по исполнительным документам.

10 комментариев
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Банк России представил для публичного обсуждения проект указания о внесении изменений в положение № 375-П о правилах внутреннего контроля кредитной организации, в котором описаны признаки сомнительных банковских операций.

Сейчас перечень ЦБ РФ включает свыше 100 признаков, уточняет РБК. Если действия клиента подпадают под некоторые из них, у банка есть основания приостановить транзакции и даже расторгнуть договор с клиентом, пишет издание.

Проект предусматривает обновление перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, говорится в пояснительной записке: исключение устаревших, дополнение новых и корректировку ряда существующих. Документ должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

В новой версии документа изменены общие подходы к определению сомнительных операций. Например, исключены такие признаки, как отсутствие в поступившем расчётном документе информации о плательщике и выбор более дорогой банковской услуги, когда есть более дешёвый аналог.

В отдельный пункт вынесены операции по списанию со счёта клиента средств на основании исполнительных документов. В 2019 году банки жаловались на использование поддельных решений комиссий по трудовым спорам (КТС) для обналичивания. Теперь у кредитных организаций есть основание для отказа в проведении операции, если она вызывает подозрения.

К числу сомнительных операций впервые отнесены покупка и продажа виртуальных активов, дистанционное управление операциями с одной группы IP-адресов (одного устройства) по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным родственникам. Сомнительными считаются и аналогичные операции по счетам, открытым на разных физлиц, если у банка нет информации об их близком родстве.

В число признаков, которые указывают на отмывание доходов, также впервые включены операции с участием приёмщиков лома. Подозрительными будут считаться регулярные зачисления сумм в размере свыше 250 тысяч рублей на счета физлиц от компаний, которые занимаются скупкой металлолома, с последующим снятием денег в наличной форме, и снятие юрлицом наличных на сумму свыше 3 млн рублей в день для покупки лома чёрных, цветных или драгоценных металлов.

Новый перечень — не исчерпывающий, пояснил РБК представитель Центробанка. Кредитные организации могут дополнить его своими индивидуальными критериями, включая уровень риска легализации преступных доходов.

Обновлённый список усложнит работу клиентов: им придётся более ответственно выбирать контрагентов, поделилась мнением с информагентством заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева. «Теперь бизнесу будет проще понять, какие операции относятся к категории повышенного риска», — добавил партнёр юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

#новость #банки #цб

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10 комментариев
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Roman Platonov

7

Новые сложности в новом году

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Ware Wow

3

новый тренд на улучшение деловой среды

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Sergei Timofeyev

Ware
2

Всячески стараются поддержать стабильность, чтобы люди не жили хорошо. :)

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Крипта теперь официально под подозрением?

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Aleksey Bobkov

Stanislav
1

под обвинением

Ответить

Дмитрий Хлиманович

0

покупка крипты теперь повод для блокировки????

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Oleg Arkhangelsky

Дмитрий
0

Покупайте сколько угодно. Вопросы обычно начинаются, когда вы ее начинаете продавать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Скажем так, продажа - почти всегда. Покупка - не всегда

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Sergei Timofeyev

Sergei
0

Кстати, там пора готовиться к покупке. Батя что-то мутит.

Ответить

Dmitriy Sedov

0

В материале РБК не понял про подозрительность сделок юрлиц с товарно-сырьевой биржей. Как так-то? Или в РФ как всегда кучу лицензий придумали для этого?

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