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Финансы
Галина Мубаракшина
1493

«Тинькофф бизнес» предложил спецобслуживание и финансовые сервисы для блогеров-предпринимателей Материал редакции

Доступ к онлайн-бухгалтерии, руководство по работе с налоговой, шаблоны договоров на рекламу и другие услуги.

13 комментариев
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В сервисе для предпринимателей «Тинькофф бизнес» появилось комплексное предложение для тех, кто зарабатывает на блогах. Об этом vc.ru рассказали представители сервиса.

Блогеры смогут выбирать объём услуг исходя из задач и количества подписчиков. Тем, у кого меньше 100 тысяч подписчиков, сервис предлагает регистрацию ИП, готовый шаблон договора о рекламе, вывод до 400 тысяч рублей в месяц на личную карту и руководство по работе с договорами и налоговой службой.

Блогеры с аудиторией от 500 тысяч до 1 млн подписчиков смогут выводить на личную карту до 1 млн рублей в месяц, бесплатно переводить на карты других банков до 2 млн рублей в месяц, пользоваться консьерж-сервисом в путешествиях.

Клиенты получат доступ и к другим сервисам экосистемы «Тинькофф», в их числе конструктор документов, интернет-эквайринг, конструктор сайтов, интернет-бухгалтерия для расчёта налогов и взносов. При необходимости они смогут организовать на своём сайте оплату по картам или отправить ссылку на оплату, если продажи осуществляются через Instagram. На остаток на счёте банк обещает начислять до 6% годовых.

Тарифы по предложению для блогеров основаны на базовых тарифах «Тинькофф бизнеса», которые начинаются от 490 рублей, пояснили в компании.

#новость #тинькоффбизнес #блогеры

Финансы
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13 комментариев
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BearStrikesBack

27

Блогеры мать родную за бабки продадут (с) 2017
Теперь это можно сделать и через Тинькофф Бизнес (с) 2020

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Андрей Викторович

BearStrikesBack
1

По тарифам в 10 раз выше

Ответить

Zhukov Sergey

BearStrikesBack
1

"теперь без коммисии"

Ответить

Коля Зуев

8

Ну кстати тоже заход, блогеров у нас сейчас примерно дохрена

Ответить

Ivano Digital

3

Тарифы для Продактов давай - все бесплатно за feedback :-)

Ответить

Roman Platonov

1

По более узким аудиториям пошли, умно)

Ответить

Ivano Digital

0

Выглядит печально. На Тильде экосистему пилят?

Ответить

Никита Алфимов

Ivano
1

Не исключено, хотя зная что там есть как и свой штат дезигнеров так и "аутсорс" в каком то смысле, можно и такое было ожидать. Скорее всего это было, так :
- срочно запилите ленлинг с тарифами для инфлюенсеров!
- Какой?
-да пофиг, хоть ленлинг старого сайта возьмите.

Ответить

Фабрика деда Мороза

0

ЯндексТиньков % от такси, % от банковских услуг. А теперь мы идём к блогггерамммм ;) А все начиналось с пива ;) нОрмальный заХод.

Ответить

Никита Алфимов

0

Единственное что интересно, как быстро Валя Петухов переобуется из "сбербанк лучшие сервис для предпринимателей" в "тинькофф лучший сервис для предпринимателей"?

Ответить

KI PO

–3

Лицимерия и двуличия в одной фамилии..

Ответить

John Tinko

KI
0

см. Инстаграм Т. Там уже 800 раз объяснена разница между человеком Тиньков и банком Тинькофф

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Bulat Ziganshin

John
1

ага, а банк принадлежит его однофамильцу

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