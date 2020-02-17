Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Доступ к онлайн-бухгалтерии, руководство по работе с налоговой, шаблоны договоров на рекламу и другие услуги.
В сервисе для предпринимателей «Тинькофф бизнес» появилось комплексное предложение для тех, кто зарабатывает на блогах. Об этом vc.ru рассказали представители сервиса.
Блогеры смогут выбирать объём услуг исходя из задач и количества подписчиков. Тем, у кого меньше 100 тысяч подписчиков, сервис предлагает регистрацию ИП, готовый шаблон договора о рекламе, вывод до 400 тысяч рублей в месяц на личную карту и руководство по работе с договорами и налоговой службой.
Блогеры с аудиторией от 500 тысяч до 1 млн подписчиков смогут выводить на личную карту до 1 млн рублей в месяц, бесплатно переводить на карты других банков до 2 млн рублей в месяц, пользоваться консьерж-сервисом в путешествиях.
Клиенты получат доступ и к другим сервисам экосистемы «Тинькофф», в их числе конструктор документов, интернет-эквайринг, конструктор сайтов, интернет-бухгалтерия для расчёта налогов и взносов. При необходимости они смогут организовать на своём сайте оплату по картам или отправить ссылку на оплату, если продажи осуществляются через Instagram. На остаток на счёте банк обещает начислять до 6% годовых.
Тарифы по предложению для блогеров основаны на базовых тарифах «Тинькофф бизнеса», которые начинаются от 490 рублей, пояснили в компании.
Блогеры мать родную за бабки продадут (с) 2017
Теперь это можно сделать и через Тинькофф Бизнес (с) 2020
Выглядит печально. На Тильде экосистему пилят?
Не исключено, хотя зная что там есть как и свой штат дезигнеров так и "аутсорс" в каком то смысле, можно и такое было ожидать. Скорее всего это было, так :
- срочно запилите ленлинг с тарифами для инфлюенсеров!
- Какой?
-да пофиг, хоть ленлинг старого сайта возьмите.
ЯндексТиньков % от такси, % от банковских услуг. А теперь мы идём к блогггерамммм ;) А все начиналось с пива ;) нОрмальный заХод.
Единственное что интересно, как быстро Валя Петухов переобуется из "сбербанк лучшие сервис для предпринимателей" в "тинькофф лучший сервис для предпринимателей"?
Лицимерия и двуличия в одной фамилии..
см. Инстаграм Т. Там уже 800 раз объяснена разница между человеком Тиньков и банком Тинькофф
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