Доступ к онлайн-бухгалтерии, руководство по работе с налоговой, шаблоны договоров на рекламу и другие услуги.

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В сервисе для предпринимателей «Тинькофф бизнес» появилось комплексное предложение для тех, кто зарабатывает на блогах. Об этом vc.ru рассказали представители сервиса.

Блогеры смогут выбирать объём услуг исходя из задач и количества подписчиков. Тем, у кого меньше 100 тысяч подписчиков, сервис предлагает регистрацию ИП, готовый шаблон договора о рекламе, вывод до 400 тысяч рублей в месяц на личную карту и руководство по работе с договорами и налоговой службой.

Блогеры с аудиторией от 500 тысяч до 1 млн подписчиков смогут выводить на личную карту до 1 млн рублей в месяц, бесплатно переводить на карты других банков до 2 млн рублей в месяц, пользоваться консьерж-сервисом в путешествиях.

Клиенты получат доступ и к другим сервисам экосистемы «Тинькофф», в их числе конструктор документов, интернет-эквайринг, конструктор сайтов, интернет-бухгалтерия для расчёта налогов и взносов. При необходимости они смогут организовать на своём сайте оплату по картам или отправить ссылку на оплату, если продажи осуществляются через Instagram. На остаток на счёте банк обещает начислять до 6% годовых.