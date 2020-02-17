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Китайская Wanda Sports набрала долгов, а летом 2019 года неудачно вышла на биржу.
Китайская компания Wanda Sports Group, которая зарабатывает на маркетинге и продвижении спортивных мероприятий, задумалась о продаже бизнеса по проведению ежегодных международных соревнований по триатлону Ironman. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Wanda Sports, принадлежащая китайскому миллиардеру Вану Цзяньлиню, наняла консультанта и проводит переговоры с потенциальным покупателями, рассказали источники. По словам одного из собеседников, компания, купившая Ironman в 2015 году за $650 млн, планирует получить с продажи около $1 млрд.
В прошлом году Wanda Sports отказалась от переговоров с Профессиональной организацией триатлонистов, заинтересованной в покупке бизнеса, напоминает Bloomberg. Тогда в организации заявляли, что из-за долговой нагрузки китайская компания не может достаточно инвестировать в Ironman.
Акции Wanda Sports упали на 63% после дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже в июле 2019 года, напоминает издание. Тогда рыночная капитализация компании снизилась до $409 млн. Учитывая совокупный долг в размере $968 млн, Wanda Sports сейчас стоит, по данным Bloomberg, около $1,2 млрд.
Представитель Wanda Sports отказался от комментариев, пишет Bloomberg. Обсуждения продолжаются, и компания может отказаться от продажи, отмечает издание.
Ironman — ежегодные однодневные соревнования, которые включают заплыв на дистанцию 2,4 мили (3, 86 км), велогонку протяжённостью 112 миль (более 180 км) и марафон на дистанцию 26, 22 мили (42 км), напоминает Bloomberg. По информации организатора соревнований, ежегодно проводится свыше 170 гонок на шести континентах. В России соревнования впервые пройдут в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.
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