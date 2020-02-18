Блокчейн-проект позволяет проводить мультивалютные транзакции.

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Компания Copper.co, которая зарабатывает на хранении и управлении цифровыми активами, привлекла $8 млн в рамках раунда А. Об этом сообщается на сайте стартапа.

Ведущим инвестором выступила немецкая венчурная компания Target Global, при участии британских MMC Ventures и LocalGlobe. Copper.co – блокчейн-стартап с российским корнями, уточняет Telegram-канал «Русский венчур». Её основатель — Дмитрий Токарев.

Клиенты компании — частные трейдеры, криптовалютные фонды и организации. Copper предоставляет брокерам инфраструктуру для быстрого и безопасного проведения транзакций между разными торговыми площадками, а также хранения цифровых активов.

Через созданный компанией сервис для мультивалютных операций Walled Garden ежемесячно проходят транзакции на сумму 500 млн фунтов ($650 млн), утверждают в Copper.