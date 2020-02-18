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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Райффайзенбанк» рассказал, что ускорил сверку документов в три-шесть раз за счёт приложения для распознавания текста Материал редакции

Сотрудники тратили на сверку до часа, программа — до 10 минут, подсчитали в компании.

5 комментариев
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Использование технологий распознавания текста ABBYY помогло «Райффайзенбанку» сократить время на обработку кредитных соглашений с юрлицами с 30‑60 до 10 минут. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе компании. Информацию подтвердили в банке.

Перед подписанием договора с клиентом специалисты отдела кредитного контроля должны были проверять на опечатки подписанную бумажную версию документа и сравнивать её с электронной версией на предмет изменений. На сверку многостраничного документа у специалистов уходило 30‑60 минут, подсчитали в ABBYY.

«Райффайзенбанк» заключает несколько тысяч кредитных договоров с компаниями среднего и крупного бизнеса в год. Чтобы автоматизировать процесс, кредитная организация в декабре 2019 года внедрила технологию ABBYY, которая позволяет сопоставлять разные документы, отметили в компании. Технологию стали применять во всех филиалах, пояснили vc.ru в пресс-службе банка.

Теперь программа сканирует подписанный бумажный договор, распознаёт текст и запускает сравнение двух версий. Если они совпадают, бумажный договор отправляют сотруднику банка на подпись. Если есть отличия, программа выделяет несоответствия в электронной версии и отравляет документы на доработку. Сверка занимает до десяти минут, подсчитали представители ABBYY.

Внедрение системы позволило частично автоматизировать обработку кредитных соглашений и перевести сотрудников с рутинной работы на более квалифицированные задачи, рассказала vc.ru заместитель начальника управления кредитного контроля и работы с обеспечением «Райффайзенбанка» Наталья Стремилова.

«Ошибки при сверке договоров были единичные, они связаны, в основном, с человеческим фактором. Говорить об экономической целесообразности пока рано, проект запущен недавно», — добавила представитель банка.

#новость #райффайзенбанк #abbyy

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5 комментариев
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Sergey Furtaev

5

А про электронную подпись Райффу ещё на рассказали?
2 года назад все прямо оргазмировали повторяя "блокчееееейн", 
а у самих до сих пор документы распечатываются, подписываются от руки, а потом руками же проверяются на предмет ошибок/изменений. 
И это договоры с юрлицами(!), а не "кредиты на чайники" в левых торговых точках.

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Ilya Aparin

3

С подключением

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Murat Oshroev

0

А как прога называется?

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Sergei Golovin

Murat
0

FineReader ))))

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Alexandr Zhitkevich

Murat
0

ABBYY Comparator
Достаточно уже старая технология, получившая распространение после известного случая, когда клиент Тиньков, емнип, изменил процентную ставку в распечатанном договоре на кредит, а сотрудник банка не заметил. Потом в сети это долго перетирали.

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