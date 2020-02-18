Компания запустила несколько сервисов — они приносят уже половину выручки.

В закладки

Научная онлайн-библиотека «КиберЛенинка» увеличила выручку в три раза в 2019 году и вышла на самоокупаемость, рассказали vc.ru в компании. Финансовые показатели в абсолютных цифрах проект не раскрывает.

«КиберЛенинка» развивает дополнительные сервисы, отмечают в компании. Например, в 2019 году запустила сервис для помощи в подборе литературы и источников в исследованиях Bibloid.ru, а также сервис для поиска патентов Patenton.ru.

В компании отметили, что соотношение в выручке от рекламы и от сервисов теперь составляет 50/50. Годом ранее показатель составлял 65/35. В 2019 году «КиберЛенинка» на 80% увеличила аудиторию проекта — до 52 млн человек.

«КиберЛенинка» основана в 2012 году Дмитрием Семячкиным, Михаилом Сергеевым и Евгением Кисляком. По данным системы «Контур.Фокус», в 2018 году выручка ООО «Итеос» (на него зарегистрирован сайт «КиберЛенинки») получило 2,1 млн рублей выручки, чистый убыток составил 14,9 млн рублей.