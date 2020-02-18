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Финансы
Татьяна Боброва
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Научная онлайн-библиотека «КиберЛенинка» отчиталась о росте выручки в три раза и выходе на самоокупаемость в 2019 году Материал редакции

Компания запустила несколько сервисов — они приносят уже половину выручки.

5 комментариев
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Научная онлайн-библиотека «КиберЛенинка» увеличила выручку в три раза в 2019 году и вышла на самоокупаемость, рассказали vc.ru в компании. Финансовые показатели в абсолютных цифрах проект не раскрывает.

«КиберЛенинка» развивает дополнительные сервисы, отмечают в компании. Например, в 2019 году запустила сервис для помощи в подборе литературы и источников в исследованиях Bibloid.ru, а также сервис для поиска патентов Patenton.ru.

В компании отметили, что соотношение в выручке от рекламы и от сервисов теперь составляет 50/50. Годом ранее показатель составлял 65/35. В 2019 году «КиберЛенинка» на 80% увеличила аудиторию проекта — до 52 млн человек.

«КиберЛенинка» основана в 2012 году Дмитрием Семячкиным, Михаилом Сергеевым и Евгением Кисляком. По данным системы «Контур.Фокус», в 2018 году выручка ООО «Итеос» (на него зарегистрирован сайт «КиберЛенинки») получило 2,1 млн рублей выручки, чистый убыток составил 14,9 млн рублей.

В 2017 году «КиберЛенинка» впервые привлекла инвестиции, продав 25% проекта за 30 млн рублей структурам совладельца компании «Технониколь» и партнёра «Рыбаков Фонда» Игоря Рыбакова. По данным «Контур.Фокуса», сейчас ООО «Тн Энерджи» принадлежит 25% «Итеос», по 25% также у сооснователей проекта.

#новость #киберленинка

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5 комментариев
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Константин Шукалов

0

Если честно, то как-то с трудом я верю в то, что они вышли в 0 при расширении сервисов, а значит и обслуживающего эти сервисы штата + расходов на их создание. 

Допустим они увеличили 2.1 млн в 3 раза и получили 6.3 млн рублей, но тогда получается, что им нужно было сократить расходы на 8.6 млн рублей при том, что они операционно не сокращались, а расширялись за счет сервисов. 

Опять же, если их оценили в 120 млн. рублей при покупке 25%, то вряд ли у них все на столько ужасно было в операционке, если расходы за год удалось сократить более, чем в 2 раза и при этом вырости в 3.

Меня не покидает ощущение, что инфоцыган Портнягин покусал Рыбакова и заразил его и всю его команду ересью, когда желаемое выдается за действительное и на то, что цифры никак не бьются им плевать. )

6,3 млн это 525 тыс. выручки в месяц. Минус налоги, ФОТ, RnD, маркетинг/PR, поддержание IT инфраструктуры в рабочем состоянии ) Там что, 2-3 человека работают? 

Если да, то 30 млн. это какой-то космос за такой проект с точки зрения инвестиций. А если учесть, что во время покупки весь проект генерил всего 175 тыс. выручки, то лучше бы на эти деньги паблики в инсте скупили и больше бы заработали не говоря уже о покрытии аудитории, если развивать научпоп направление какое нибудь.

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Andrey Krestovnikov

Константин
0

Оценка скорее всего не по операционке, а по аудитории и перспективам роста. Здесь нет смысла смотреть текущую доходность. Фейсбук на первых раундах тоже не по операционке оценивали, верно же?

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Константин Шукалов

Andrey
0

FB и Киберленинка это два разных по типу проекта ) Киберленинка по сути своей - простой SEO сайт с не самым уникальным контентом т.к. это библиотека )

К тому же, они еще и рекламу закупают ) Так что не совсем SEO, а странный сайт-прокладка. 

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Andrey Krestovnikov

Константин
0

Я не знаю, не интересовался что это за ресурс. В статье есть оценка аудитории - 52 млн.человек. Цифра неплохая, а на фоне развития сервисов может ещё вырасти, и начать генерить неплохой кэш. 
Повторюсь, нужно знать внутреннюю кухню и иметь больше информации, чтобы давать оценку компании. Могу пожелать только удачи проекту)

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Andrey Krestovnikov

Константин
0

Мне ещё думается у миллиардеров есть тренд на такую инвест-благотворительность. Вроде деньги небольшие, может и что-то будут зарабатывать, а дело в любом случае благородное, проект позитивный. Это как с Мордашовым и "Нетологией", что-то похожее.

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