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Галина Мубаракшина
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Руководитель онлайн-викторины HQ Trivia передумал закрывать проект Материал редакции

Он объяснил, что нашёл компании «новый дом».

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Генеральный директор и сооснователь мобильной онлайн-викторины HQ Trivia Рус Юсупов, объявивший о закрытии проекта, изменил своё решение. Об этом он написал 18 февраля в своём аккаунте в Twitter.

Rus @rus
1/ On Friday I announced that @hqtrivia was shutting down after a failed acquisition. Well it was a busy weekend, and HQ WILL LIVE ON. More below

Бизнесмен рассказал, что нашёл HQ «новый дом» вместе с компанией, которая хочет продолжать проект. Сделка ещё не заключена, но у Юсупова, по его словам, оптимистичный настрой. Все сотрудники, поставщики и игроки «в приоритете». Работники и игроки получат свои деньги, заверил бизнесмен.

«В этом новом доме, вероятно, с HQ произойдут некоторые изменения, в особенности чтобы покрыть траты и уменьшить количество багов», — отметил Юсупов.

Пятница 14 февраля, когда Юсупов рассказал о закрытии проекта, была тяжёлой, признался бизнесмен: у компании кончились деньги, потенциальный покупатель отказался от сделки, и HQ не могла заплатить выходное пособие своим 25 сотрудникам. Но, читая отзывы игроков, бизнесмен был тронут и также счёл справедливыми их опасения насчёт невозможности вывода средств из игры.

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«Если у вас есть идеи, как сделать часть 2 HQ лучше части 1, я хочу это услышать. Я их скомпилирую, организую и убежусь, что новые владельцы это увидят», — добавил Юсупов.

Рус Юсупов запустил HQ Trivia вместе с сооснователем Vine Колином Кроллом в 2017 году. В декабре 2018 года стало известно о смерти Кролла, компанию возглавил Юсупов. В июне 2019 года HQ Trivia объявила о запуске подписки вместо покупок внутри приложения. По данным TechCrunch, за январь-июнь 2019 года количество загрузок приложения сократилось на 92%, до 827 тысяч, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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#новость #стартапы #trivia

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