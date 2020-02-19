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Финансы
Татьяна Боброва
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РБК: Mail.ru Group обсуждает продажу доли в киберспортивном холдинге ESforce — в том числе со «Сбербанком» и МТС Материал редакции

Сделка российской компании с Modern Pick сорвалась, и теперь она ищет нового партнёра для проекта, говорят источники.

4 комментария
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Объявленная в июле 2019 года сделка Mail.ru Group и разработчика игр Modern Pick о передаче 51% киберспортивного холдинга ESforce не состоялась. Об этом рассказали источники РБК в индустрии киберспорта и два собеседника, близких к акционерам Mail.ru Group.

В рамках сделки Mail.ru Group должна была передать 51% ESforce в обмен на 16% Modern Pick, доля холдинга достигла бы 19%. ESforce при сделке стороны оценили в $110 млн, но она была бы безденежной.

По условиям соглашения, российская компания могла пересмотреть сделку, если Modern Pick не выполнит утверждённые условия по привлечению средств и консолидации активов. В Modern Pick и Mail.ru Group отказались от официальных комментариев РБК.

По словам одного из источников издания, важной частью договоренностей был план по международному развитию в non-violent сегменте киберспорта (игры без сцен насилия) за счёт покупки разработчика гоночных игр Slightly Mad Studios, среди проектов которого Need For Speed. Но в ноябре 2019 года компанию купила Codemasters.

Знакомый с деталями сделки собеседник РБК рассказал, что Codemasters предложила «значительную премию», которую Modern Pick посчитали безосновательной. Близкий к российской компании источник добавил, что теперь в Mail.ru Group анализируют развитие ESforce, поскольку поиск такого же качественного предложения может растянуться.

По данным РБК, Mail.ru Group ведёт переговоры с несколькими потенциальными партнёрами. Один из источников утверждает, что наиболее вероятный сценарий — создание совместного предприятия с участием «Сбербанка». В этом же СП может принять участие и Rambler Group (у банка 46,5% в онлайн-бизнесе холдинга), пишет издание.

В «Сбербанке» и Rambler Group не ответили на запросы РБК.

Среди других обсуждавшихся вариантов собеседники издания называют передачу контроля над ESforce «Мегафону». В компании отвергли информацию о переговорах.

Также Mail.ru Group предлагала приобрести долю в ESforce ВТБ, МТС и «Газпрому», говорят источники. В ВТБ и МТС отказались от комментариев, в «Газпроме» не ответили на запрос. Близкий к банку источник РБК рассказал, что представители ВТБ встречались с представителями Mail.ru Group и обсуждали ситуацию на рынке, но о сделке ему ничего не известно.

Esforce создан в 2015 году на базе киберспортивной команды Virtus.pro. В холдинг также входят площадка для проведения офлайн-турниров Yota Arena, студия трансляций RuHub и другие проекты.

#новость #mailrugroup #esforce

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4 комментария
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Ilya Brin

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Киберспорт с играми без насилия?

Дота и КС - на выход!
Азино, тетрис, шашки - заходите!

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Alexander A. Zhuravkov

Ilya
0

План конечно наивный и отсталый, учитывая, онлайн гонки почти никому не нужны в отличии от Фортнайт, Апекса, КСа, Доты.

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Alexander A. Zhuravkov

0

Сбербанк покупает только готовый продукт, а тут ещё куча работы при полном отсутствии понимания у менеджмента как к этой работе подходить, как развивать, как с этого зарабатывать.

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Aleksandr Agibalov

0

"за счёт покупки разработчика гоночных игр Slightly Mad Studios, среди проектов которого Need For Speed" Офигел и подумал сразу что не так что то, нфс слишком крупный бренд что бы русским отдать, оказалось они делали нфс шифт два раза 10 лет (!) назад и это весь нфс их, все встало на свои места сразу)) Хотя сейчас делают Проект Карс, годный симулятор

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