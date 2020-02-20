Прямой эфир
больше миллиона раз
Бакальчук обошла традиционного лидера рейтинга — главу Inteco Management Елену Батурину.
Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Журнал оценил её состояние в $1,4 млрд на 20 февраля 2020 года.
За год состояние Бакальчук выросло на $400 млн благодаря увеличению оборота Wildberries в 2019 году на 88%, утверждает издание. За год этот показатель достиг 223,5 млрд рублей.
Бакальчук обошла традиционного лидера рейтинга состоятельных женщин России — предпринимательницу Елену Батурину, которая возглавляет девелоперскую компанию Inteco Management. Состояние Батуриной, как и в 2019 году, оценивается на уровне $1,2 млрд.
Бакальчук является единственной владелицей Wildberries. Как объясняет Forbes, Wildberries — непубличная компания, поэтому её стоимость оценивается по объёму продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.
В 2017 году Бакальчук выпала из тройки богатейших россиянок. Тогда её состояние уменьшилось с $500 млн до $420 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2019 год Бакальчук заняла 94 место.
Только-только купил лонгслив по скидке за 200 рублей на WB.
"Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes"
А тем временем у сотрудников Wildberries до сих пор нет сценария для проверки вещи на оригинальность. Если вы закажете кроссовки и тихонько положите паль , вместо ориги , то курьер даже не заметит. Удачных покупок ;)
Кстати у Ламоды тоже самое
А я ещё ей должен 200₽ за доставку ширпотреба
Спасибо за доставку!
Ширпотреб - товары широкого потребления ✊
Для меня широкое потребление - это какая-нибудь синтетика с рынка.
Но благодарю за разъяснение!
Но ведь удобно же. Заказал, пришёл померил/посмотрел, подошло - купил. Отличная модель. Иногда правда в реальности товар оказывается другим, но это у всех бывает.
Опять же гибкая система скидок.
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще