"Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes"

Бакальчук обошла традиционного лидера рейтинга — главу Inteco Management Елену Батурину.

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Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Журнал оценил её состояние в $1,4 млрд на 20 февраля 2020 года.

За год состояние Бакальчук выросло на $400 млн благодаря увеличению оборота Wildberries в 2019 году на 88%, утверждает издание. За год этот показатель достиг 223,5 млрд рублей.

Бакальчук обошла традиционного лидера рейтинга состоятельных женщин России — предпринимательницу Елену Батурину, которая возглавляет девелоперскую компанию Inteco Management. Состояние Батуриной, как и в 2019 году, оценивается на уровне $1,2 млрд.

Бакальчук является единственной владелицей Wildberries. Как объясняет Forbes, Wildberries — непубличная компания, поэтому её стоимость оценивается по объёму продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.