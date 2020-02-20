Forbes назвал 20 самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году
Материал редакции
«Яндекс» возглавил рейтинг четвёртый год подряд.
Forbes составил рейтинг 20 самых дорогих интернет-компаний России. В 2020 году в рейтинг вошли только те компании, которые специализируются исключительно на бизнесе в интернете — онлайн-магазины в рейтинг не вошли, уточняет издание.
«Яндекс» — $14,64 млрд.
Mail.ru Group — $5,285 млрд.
Avito — $3,85 млрд.
QIWI — $1,16 млрд.
HeadHunter — $1,15 млрд.
2Gis — $320 млн.
Rambler Group — $305 млн.
ivi — $255 млн.
Eruditor Group — $225 млн.
Aviasales — $180 млн.
«1С-Битрикс» — $135 млн.
«ЛитРес» — $130 млн.
Skyeng — $130 млн.
TalentTech — $120 млн.
CarPrice — $115 млн.
«Циан Групп» — $115 млн.
Superjob — $115 млн.
ESforce — $110 млн.
«Дром.ру» — $100 млн.
B2B-Center — $95 млн.
Журнал составлял рейтинг на основе собственных данных компаний о выручке и оценок экспертов. Капитализация публичных компаний оценивалась по данным биржи на 27 января 2020 году, уточняет издание.
Muhammadyor Ismoilov
Млн??? Может Млрд?
Денис ХаритоновMuhammadyor
типа млрд потом млн.
Muhammadyor IsmoilovMuhammadyor
Всё, исправили
Сергей Милосердов
Откуда у литреса столько бабла?
Антон ЛисинСергей
Печатают.