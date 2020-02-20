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Финансы
Лиана Липанова
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Forbes назвал 20 самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году Материал редакции

«Яндекс» возглавил рейтинг четвёртый год подряд.

Forbes составил рейтинг 20 самых дорогих интернет-компаний России. В 2020 году в рейтинг вошли только те компании, которые специализируются исключительно на бизнесе в интернете — онлайн-магазины в рейтинг не вошли, уточняет издание.

  1. «Яндекс» — $14,64 млрд.
  2. Mail.ru Group — $5,285 млрд.
  3. Avito — $3,85 млрд.
  4. QIWI — $1,16 млрд.
  5. HeadHunter — $1,15 млрд.
  6. 2Gis — $320 млн.
  7. Rambler Group — $305 млн.
  8. ivi — $255 млн.
  9. Eruditor Group — $225 млн.
  10. Aviasales — $180 млн.
  11. «1С-Битрикс» — $135 млн.
  12. «ЛитРес» — $130 млн.
  13. Skyeng — $130 млн.
  14. TalentTech — $120 млн.
  15. CarPrice — $115 млн.
  16. «Циан Групп» — $115 млн.
  17. Superjob — $115 млн.
  18. ESforce — $110 млн.
  19. «Дром.ру» — $100 млн.
  20. B2B-Center — $95 млн.

Журнал составлял рейтинг на основе собственных данных компаний о выручке и оценок экспертов. Капитализация публичных компаний оценивалась по данным биржи на 27 января 2020 году, уточняет издание.

Forbes назвал самые дорогие компании рунета на…
В лидерах всё еще «Яндекс», Mail.Ru Group и Avito.
vc.ru

#новость #рейтинг

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5 комментариев
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Muhammadyor Ismoilov

0

Млн??? Может Млрд?

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Денис Харитонов

Muhammadyor
1

типа млрд потом млн.

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Muhammadyor Ismoilov

Muhammadyor
0

Всё, исправили

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Сергей Милосердов

0

Откуда у литреса столько бабла?

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Антон Лисин

Сергей
0

Печатают.

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