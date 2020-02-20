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Галина Мубаракшина
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Сервис для женского здоровья и планирования семьи Maven привлёк $45 млн от Натали Портман, Риз Уизерспун и других Материал редакции

Стартап предлагает разные услуги — от поиска сиделки до телемедицины и суррогатного материнства.

4 комментария
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Американская компания Maven, которая разработала приложение для женского здоровья и планирования семьи, привлекла $45 млн от частных инвесторов и компаний, пишет TechCrunch.

В числе частных инвесторов — актристы Минди Каллен, Натали Портман, Риз Уизерспун, основатель биотехнологического стартапа 23andMe Анна Войжитски и другие. Компании-инвесторы — Icon Ventures, Sequoa Capital и другие, уточняет издание. С момента создания в 2014 году стартап привлёк $87,3 млн, пишет Crunchbase.

blog.mavenclinic.com

Maven была основана Катариной Райдер, говорится на сайте компании. Райдер видела проблемы женщин, которые планируют или уже имеют детей, и решила помочь им, привлекая профессионалов через приложение.

В Maven можно найти разные услуги: поиск сиделки, криоконсервация яйцеклеток, суррогатное материнство, усыновление, телемедицина, участие в программах медицинского страхования и подготовка к выходу из декрета, говорится на сайте компании. У каждого врача есть профиль с описанием его опыта — через приложение можно записаться к нему на онлайн-приём.

У стартапа 1700 партнёров, он оказывает услуги 5 млн семей. Приложение поддерживает 30 языков, говорится на сайте Maven.

#новость #стартапы

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4 комментария
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Ерофей Смирнов

0

Ну привлёк и привлёк

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Anton Gamskiy

0

То, что проект называется так же, как фреймворк для сборки Java и др. проектов https://maven.apache.org/ - это пасхалка создателей или случайное совпадение? =)

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Кирилл Кузнецов

Anton
0

А ещё пара музыкальных проектов)

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Илья Плотников

Anton
0

Этот стартап тоже пилят 4 калеки?

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