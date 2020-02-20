Стартап предлагает разные услуги — от поиска сиделки до телемедицины и суррогатного материнства.

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Американская компания Maven, которая разработала приложение для женского здоровья и планирования семьи, привлекла $45 млн от частных инвесторов и компаний, пишет TechCrunch.

В числе частных инвесторов — актристы Минди Каллен, Натали Портман, Риз Уизерспун, основатель биотехнологического стартапа 23andMe Анна Войжитски и другие. Компании-инвесторы — Icon Ventures, Sequoa Capital и другие, уточняет издание. С момента создания в 2014 году стартап привлёк $87,3 млн, пишет Crunchbase.

blog.mavenclinic.com

Maven была основана Катариной Райдер, говорится на сайте компании. Райдер видела проблемы женщин, которые планируют или уже имеют детей, и решила помочь им, привлекая профессионалов через приложение.

В Maven можно найти разные услуги: поиск сиделки, криоконсервация яйцеклеток, суррогатное материнство, усыновление, телемедицина, участие в программах медицинского страхования и подготовка к выходу из декрета, говорится на сайте компании. У каждого врача есть профиль с описанием его опыта — через приложение можно записаться к нему на онлайн-приём.