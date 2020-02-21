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Финансы
Андрей Фролов
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«Тинькофф» станет титульным спонсором Российской Премьер-лиги по футболу Материал редакции

Они проведут пресс-конференцию в честь соглашения, которое оценивается в 375 млн рублей.

18 комментариев
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Группа «Тинькофф» подпишет контракт с Российской Премьер-лигой и станет титульным спонсором футбольного чемпионата страны. Это следует из приглашения на пресс-конференцию РПЛ, которая пройдёт 26 февраля 2020 года.

«Состоится пресс-конференция руководства Российской Премьер-лиги, посвященная старту весенней части РПЛ сезона 2019-2020 годов и подписанию договора с титульным спонсором Премьер-лиги — группой "Тинькофф"», — говорится в приглашении. Детали контракта не раскрываются.

О переговорах «Тинькофф» и РПЛ о контракте титульного спонсора и смене названия чемпионата на «Тинькофф Российская Премьер-лига» первым сообщило издание Betting Insider. Анонимный Telegram-канал Ivanov со ссылкой на письмо, которое получили все клубы РПЛ, раскрыл сумму соглашения: предполагается, что оно составит 300 млн рублей для лиги и 75 млн рублей — для закупки рекламы у вещателя матчей.

В документе говорилось, что титульное название и прямая реклама компании появятся на арке выхода команд, стойках под мяч, панелях под флеш-интервью, стендах для микст-зоны, «заднике» для пресс-конференций и других зонах, а логотип спонсора размером 10х10 см будет нанесён на правый рукав формы всех команд. Официально в «Тинькофф» не подтверждали ни соглашение, ни его детали.

Основатель группы Олег Тиньков, который в прошлом критиковал российский футбол и игроков, говорил, что не имеет отношения к переговорам о спонсорстве и собирается дальше смотреть английский чемпионат.

#новость #тинькофф #рпл

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18 комментариев
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Кирилл Кузнецов

5

Олег, ликуй.

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Nick Sidorov

2

Это было самое большое пожертвование интернату для людей с ограниченными возможностями за всю историю благотворительности в России 

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Довольно забавно, что Олег в 2016 году обещал никогда не инвестировать в российский футбол и называл его «жалким зрелищем».

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Вася Пражкин

Stanislav
5

Люди часто меняют свое мнение, это нормально. Хотя жалким росфутбол быть не перестал.

Ответить

Aleksei Kachanov

Stanislav
0

Олег ,пиз**бол , любит поговорить

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Максим Степанов

Stanislav
0

Он потом ещё скажет, что это Оливер всё решал, Олег ни при делах, он в это время АПЛ смотрел)))

Ответить

Andrew Simon

Stanislav
0

В 2016 году видимо рос футбол был недостаточно жалким для олежки зрелищем.

Ответить

Вася Пражкин

0

Хорошие деньги для российского футбола. Может хоть как-то поможет его развитию.

Ответить

Rudolf Cunningham

Вася
3

Полторы годовых зарплаты Кокорина. Не очень большие деньги.

Ответить

Вася Пражкин

Rudolf
0

У Кокорина сейчас 16 тыс. руб. в месяц. Золотые времена кончились.

Ответить

Rudolf Cunningham

Вася
0

Ну тогда полторы зарплаты Дзюбы. Или чуть больше половины зарплаты Малкома.

Ответить

Вася Пражкин

Rudolf
0

Кроме Зенита в РПЛ еще есть команды с гораздо более скромными бюджетами.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Ну и, конечно, особо смешно, что банк «Тинькофф» купил лигу целиком в несколько раз дешевле, чем ВТБ вкинуло денег в одно только «Динамо».

Ответить

Дмитрий

Stanislav
0

Вкидывать тоже нужно уметь

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Marow from Neverland

Stanislav
0

"купил лигу" это громко сказано. 

бонусы от такого размещения неочевидны, в отличие от ВТБ и Динамо.
да и бюджеты даже скромных команд РПЛ больше, чем 375 млн рублей в год

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Дмитрий

0

Оле Оле Оле, Россия чемпион!

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Mike Kosulin

Дмитрий
0

Оле—Оле—Олег

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Андрей Волхонский

0

Олег, кто станет чемпионом РФ по футболу в следующем году?

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