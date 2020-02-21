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Они проведут пресс-конференцию в честь соглашения, которое оценивается в 375 млн рублей.
Группа «Тинькофф» подпишет контракт с Российской Премьер-лигой и станет титульным спонсором футбольного чемпионата страны. Это следует из приглашения на пресс-конференцию РПЛ, которая пройдёт 26 февраля 2020 года.
«Состоится пресс-конференция руководства Российской Премьер-лиги, посвященная старту весенней части РПЛ сезона 2019-2020 годов и подписанию договора с титульным спонсором Премьер-лиги — группой "Тинькофф"», — говорится в приглашении. Детали контракта не раскрываются.
О переговорах «Тинькофф» и РПЛ о контракте титульного спонсора и смене названия чемпионата на «Тинькофф Российская Премьер-лига» первым сообщило издание Betting Insider. Анонимный Telegram-канал Ivanov со ссылкой на письмо, которое получили все клубы РПЛ, раскрыл сумму соглашения: предполагается, что оно составит 300 млн рублей для лиги и 75 млн рублей — для закупки рекламы у вещателя матчей.
В документе говорилось, что титульное название и прямая реклама компании появятся на арке выхода команд, стойках под мяч, панелях под флеш-интервью, стендах для микст-зоны, «заднике» для пресс-конференций и других зонах, а логотип спонсора размером 10х10 см будет нанесён на правый рукав формы всех команд. Официально в «Тинькофф» не подтверждали ни соглашение, ни его детали.
Основатель группы Олег Тиньков, который в прошлом критиковал российский футбол и игроков, говорил, что не имеет отношения к переговорам о спонсорстве и собирается дальше смотреть английский чемпионат.
Это было самое большое пожертвование интернату для людей с ограниченными возможностями за всю историю благотворительности в России
Довольно забавно, что Олег в 2016 году обещал никогда не инвестировать в российский футбол и называл его «жалким зрелищем».
Люди часто меняют свое мнение, это нормально. Хотя жалким росфутбол быть не перестал.
Он потом ещё скажет, что это Оливер всё решал, Олег ни при делах, он в это время АПЛ смотрел)))
В 2016 году видимо рос футбол был недостаточно жалким для олежки зрелищем.
Хорошие деньги для российского футбола. Может хоть как-то поможет его развитию.
Полторы годовых зарплаты Кокорина. Не очень большие деньги.
У Кокорина сейчас 16 тыс. руб. в месяц. Золотые времена кончились.
Ну тогда полторы зарплаты Дзюбы. Или чуть больше половины зарплаты Малкома.
Кроме Зенита в РПЛ еще есть команды с гораздо более скромными бюджетами.
Ну и, конечно, особо смешно, что банк «Тинькофф» купил лигу целиком в несколько раз дешевле, чем ВТБ вкинуло денег в одно только «Динамо».
"купил лигу" это громко сказано.
бонусы от такого размещения неочевидны, в отличие от ВТБ и Динамо.
да и бюджеты даже скромных команд РПЛ больше, чем 375 млн рублей в год
Оле Оле Оле, Россия чемпион!
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