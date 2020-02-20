Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
93

Акции сервиса скидок Groupon упали на 44% на фоне публикации слабой отчётности Материал редакции

Инвесторам не понравилось, что компания отказалась от развития площадки для продажи товаров.

  • Стоимость акций скидочного сервиса Groupon упала на 44% после публикации отчётности за четвёртый квартал 2019 года. На закрытии торгов 19 февраля стоимость одной ценной бумаги снизилась с $3,05 до $1,7.

  • Квартальная выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков: $612 млн против $709 млн, уточняет CNBC со ссылкой на данные Refinitiv. Доход с одной акции, по данным Groupon, составил 7 центов, в то время как аналитики рассчитывали на 15 центов.

  • В отчёте, опубликованном 18 февраля, компания заявила, что отказывается от продажи товаров на площадке Goods, которая, как пишет Business Insider, 2019 году принесла ей больше половины совокупной выручки. Groupon планирует сконцентрироваться на местных рынках, модернизировать и расширить спектр мобильных услуг, сократить расходы.
  • Groupon - американская торговая площадка, основанная в 2008 году Эндрю Мейсоном, Эриком Лефкофски и Брэдом Кейвеллом. По данным компании на декабрь 2019 года, в ней работает 6000 сотрудников, количество партнёров превысило 1 млн. Сервис доступен в 15 странах и позволяет покупателям получать со скидкой или по акции широкий спектр товаров и услуг от ресторанов, клубов, развлекательных центров и другого бизнеса.

#новость #groupon

Финансы
Подписан
Отписаться
Forbes назвал 20 самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году
«Яндекс» возглавил рейтинг четвёртый год подряд.
0
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","groupon"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 108161, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 Feb 2020 15:27:25 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Обучение на продакт-менеджера
Менеджерами продукта не рождаются. На курсе научим «рулить» продуктом правильно.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 108161, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108161\/get","add":"\/comments\/108161\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108161"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

hh.ru
Подписан
Отписаться
Личный опыт: «Как я искала (и нашла) работу в продажах в Москве»
Нашей героине Александре 30 лет, она была менеджером по развитию дилерских сетей. Работу меняла довольно часто и всегда…
2
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Если вы не будете пытаться «впаривать» каждому свой проект, это будет лучше с любой точки зрения»
Иван Нефедьев и Мирослава Бронникова в 2018 году провели успешную краудфандинговую кампанию, которая была признана лучш…
0
Otus
Подписан
Отписаться
Как разработчику учиться на слитых курсах?
Буквально позавчера в интернете слили наш курс «iOS-разработчик Продвинутый курс 2.0», который вот-вот стартует 27 февр…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Igor Gorbenko
за день
ожиревшие модели будут есть заплесневелые бургеры? но вообще реклама охеренная
Burger King показала в рекламе заплесневелый бургер — так компания заявила, что отказывается от искусственных добавок
Стартапер-пессимист
за неделю
Нормальный банк снимает комиссию только с одобренной и авторизованной операции. Снимать деньги за попытку оплаты - это полнейший бред и ещё одно доказательство, что с этим банком лучше не иметь дел.
«Тинькофф бизнес» берёт комиссию за неуспешную оплату клиента
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

nestor dereev

«Интерфакс»: в офисах…

Alexandre Svergoun

Кто тестирует беспилотники и…

nestor dereev

«Интерфакс»: в офисах…

Kirill Viktorovi4

А сколько зарабатывает ваш бар…

Григорий Догонин

Bloomberg и The Information…

nestor dereev

«Интерфакс»: в офисах…

ManManage Live

Дизайн, реклама и «Звездные…

Alexandre Svergoun

Кто тестирует беспилотники и…

nestor dereev

«Интерфакс»: в офисах…

Денис Мамаев

Суд в США продлил на…

nestor dereev

Кто тестирует беспилотники и…

Вася Пражкин

Основательница Wildberries…

Dmitry Yankovoy

А сколько зарабатывает ваш бар…

Andrew Simon

Личный опыт: «Как я искала (и…

Alex Petrov

Личный опыт: «Как я искала (и…

Леонид Барышников

Шесть вопросов, которые…

Артём А.

Burger King показала в рекламе…

Andrey Petrosyan

Основательница Wildberries…

Павел Третьяков

Патриархальный уклад и закрытые…

colorless

Основательница Wildberries…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }