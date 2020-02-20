Стоимость акций скидочного сервиса Groupon упала на 44% после публикации отчётности за четвёртый квартал 2019 года. На закрытии торгов 19 февраля стоимость одной ценной бумаги снизилась с $3,05 до $1,7.

Квартальная выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков: $612 млн против $709 млн, уточняет CNBC со ссылкой на данные Refinitiv. Доход с одной акции, по данным Groupon, составил 7 центов, в то время как аналитики рассчитывали на 15 центов.