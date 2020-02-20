Акции сервиса скидок Groupon упали на 44% на фоне публикации слабой отчётности
Материал редакции
Инвесторам не понравилось, что компания отказалась от развития площадки для продажи товаров.
Стоимость акций скидочного сервиса Groupon упала на 44% после публикации отчётности за четвёртый квартал 2019 года. На закрытии торгов 19 февраля стоимость одной ценной бумаги снизилась с $3,05 до $1,7.
Квартальная выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков: $612 млн против $709 млн, уточняет CNBC со ссылкой на данные Refinitiv. Доход с одной акции, по данным Groupon, составил 7 центов, в то время как аналитики рассчитывали на 15 центов.
В отчёте, опубликованном 18 февраля, компания заявила, что отказывается от продажи товаров на площадке Goods, которая, как пишет Business Insider, 2019 году принесла ей больше половины совокупной выручки. Groupon планирует сконцентрироваться на местных рынках, модернизировать и расширить спектр мобильных услуг, сократить расходы.
Groupon - американская торговая площадка, основанная в 2008 году Эндрю Мейсоном, Эриком Лефкофски и Брэдом Кейвеллом. По данным компании на декабрь 2019 года, в ней работает 6000 сотрудников, количество партнёров превысило 1 млн. Сервис доступен в 15 странах и позволяет покупателям получать со скидкой или по акции широкий спектр товаров и услуг от ресторанов, клубов, развлекательных центров и другого бизнеса.