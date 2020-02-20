В 2019 году появилось 24 новых «единорога», еще три — в 2020 году.
Аналитическая компания CB Insights опубликовала исследование мирового рынка венчурных инвестиций в финтех-стартапы.
- В 2019 году суммарный годовой объём инвестиций в финтех составил рекордные $34,5 млрд, заявили в CB Insights. Эта величина на 15% меньше, чем в 2018 году, когда совокупный объём финансирования составил $40,8 млрд. Но из них $14 млрд пришлось на Ant Financial (входит в Alibaba Group). В 2019 году было заключено 1913 сделок, годом ранее — 2049 сделок.
- Количество сделок в Северной Америке, Европе и Азии снизилось на ранних этапах развития компаний (посевном и раунде А) до пятилетнего минимума в 59%, но сделки на этапе раунда B достигли пятилетнего максимума.
- Около 50% финансирования, или $17,2 млрд, по данным CB Insights, пришлось на 83 «мегараунда» на сумму $100 млн и выше. По количеству «мегараундов» 2019 год был рекордным на всех рынках, исключая Европу.
- Объём финансирования компаний из Германии достиг максимума с 2015 года: $1,793 млрд в 2019 году (65 сделок) против $488 млн в 2015 году (41 сделка). $470 млн привлёк онлайн-банк N26.
- 67 финтех-«единорогов» (оценка которых превышает $1 млрд) стоят в общей сложности $244,6 млрд, из них восемь появились в четвёртом квартале 2019 года: Next Insurance, Ebanx, Riskified, Rapyd, Wefox Group, Ripple, Bright Health и Figure. Ещё три — в первом квартале 2020 года: HighRadius, Pine Labs и Flywire.
- Всего в 2019 году появились 24 финтех-«единорога». В их числе Ripple (оценивается в $10 млрд), Chime ($5,8 млрд), Limonade ($2 млрд), Hippo ($1 млрд) и другие.
- Пятёрка самых активных венчурных компаний по итогам 2019 года — 500 Startups, Accel, Ribbit Capital, Insight и a16z.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Vitold Sedyshev
Кто эти люди и где эти стартапы? Где вообще все это происходит? В какой вселенной?
Игорь КрафтVitold
В Нарнии