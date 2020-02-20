Сервис рассматривает IPO, частное размещение и стратегические партнёрства.
- Российский онлайн-кинотеатр ivi привлёк банк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития, рассказал основатель и гендиректор компании Олег Туманов в беседе с Bloomberg.
- По словам Туманова, ivi рассматривает частное размещение, стратегические партнёрства и IPO. Компании нужны средства для производства собственного контента и поддержки роста быстрее рынка, пояснил он, но конкретные суммы обсуждать отказался.
- Туманов добавил, что сейчас три четверти выручки ivi получает от платных подписчиков. В 2019 году продажи выросли на 55%, до почти $100 млн, пишет агентство.
- Олег Туманов рассказал о возможных планах ivi провести IPO в течение двух лет в сентябре 2018 года. В январе 2020 года источники «Коммерсанта» сообщили, что онлайн-кинотеатр запланировал выйти на биржу до конца года и нанял для подготовки к размещению инвестбанк JP Morgan Chase. Однако в разговоре с Bloomberg Туманов опроверг информацию, что ivi привлёк JPMorgan, подчеркнув, что IPO — не единственный рассматриваемый вариант.
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Ivano Digital
"производства собственного контента" - стремная такая стратегия развития. Чего-то не договаривают.
Не очень понятно нафига для такой стратегии деньги? Каждый фильм, это отдельный проект. Делай тизер и привлекай баблос под конкретный фильм. Даже можно через краудфондинг и на blockchain :-)
Сергей ЩукинIvano
Так делает Oath Studio, например
Eugene Smirnov
А так типо не догадаются. Жесть.
Сергей Щукин
Саксы и свою-то стратегию развития пока что не определили 😆
https://quote.rbc.ru/news/article/5da624d59a7947dd6440ac9b
Николай Кузнецов
Не нужно онлайн-кинотеатру производство собственного контента. Увы, но "Трезвый водитель" это не то, на что стоит тратить деньги. И вообще в мире уже снято столько видео, что и за всю жизнь не посмотреть. Деньги имеет смысл вкладывать в качественный дубляж и повышение лояльности через социальные акции.