Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
624

Онлайн-кинотеатр ivi привлёк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития Материал редакции

Сервис рассматривает IPO, частное размещение и стратегические партнёрства.

  • Российский онлайн-кинотеатр ivi привлёк банк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития, рассказал основатель и гендиректор компании Олег Туманов в беседе с Bloomberg.
  • По словам Туманова, ivi рассматривает частное размещение, стратегические партнёрства и IPO. Компании нужны средства для производства собственного контента и поддержки роста быстрее рынка, пояснил он, но конкретные суммы обсуждать отказался.
  • Туманов добавил, что сейчас три четверти выручки ivi получает от платных подписчиков. В 2019 году продажи выросли на 55%, до почти $100 млн, пишет агентство.
  • Олег Туманов рассказал о возможных планах ivi провести IPO в течение двух лет в сентябре 2018 года. В январе 2020 года источники «Коммерсанта» сообщили, что онлайн-кинотеатр запланировал выйти на биржу до конца года и нанял для подготовки к размещению инвестбанк JP Morgan Chase. Однако в разговоре с Bloomberg Туманов опроверг информацию, что ivi привлёк JPMorgan, подчеркнув, что IPO — не единственный рассматриваемый вариант.

#новость #ivi

Финансы
Подписан
Отписаться
Forbes назвал 20 самых дорогих интернет-компаний в России в 2020 году
«Яндекс» возглавил рейтинг четвёртый год подряд.
7
0
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ivi"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 108272, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 Feb 2020 20:59:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Менеджер паролей для бизнеса
Входит в реестр российского ПО. Устанавливается на сервер вашей компании.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 108272, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108272\/get","add":"\/comments\/108272\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108272"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Ivano Digital

0

"производства собственного контента" - стремная такая стратегия развития. Чего-то не договаривают.

Не очень понятно нафига для такой стратегии деньги? Каждый фильм, это отдельный проект. Делай тизер и привлекай баблос под конкретный фильм. Даже можно через краудфондинг и на blockchain :-)

Ответить

Сергей Щукин

Ivano
1

Так делает Oath Studio, например

Ответить

Eugene Smirnov

0

А так типо не догадаются. Жесть.

Ответить

Сергей Щукин

0

Саксы и свою-то стратегию развития пока что не определили 😆

https://quote.rbc.ru/news/article/5da624d59a7947dd6440ac9b

Ответить

Николай Кузнецов

0

Не нужно онлайн-кинотеатру производство собственного контента. Увы, но "Трезвый водитель" это не то, на что стоит тратить деньги. И вообще в мире уже снято столько видео, что и за всю жизнь не посмотреть. Деньги имеет смысл вкладывать в качественный дубляж и повышение лояльности через социальные акции. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Как эффективно общаться с китайскими инвесторами: три поразительных вывода из нового опроса FleishmanHillard
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
1
hh.ru
Подписан
Отписаться
Личный опыт: «Как я искала (и нашла) работу в продажах в Москве»
Нашей героине Александре 30 лет, она была менеджером по развитию дилерских сетей. Работу меняла довольно часто и всегда…
41
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Если вы не будете пытаться «впаривать» каждому свой проект, это будет лучше с любой точки зрения»
Иван Нефедьев и Мирослава Бронникова в 2018 году провели успешную краудфандинговую кампанию, которая была признана лучш…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Kolin Torg
за день
Я один никогда не покупал в Wildberries?
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes
Стартапер-пессимист
за неделю
Нормальный банк снимает комиссию только с одобренной и авторизованной операции. Снимать деньги за попытку оплаты - это полнейший бред и ещё одно доказательство, что с этим банком лучше не иметь дел.
«Тинькофф бизнес» берёт комиссию за неуспешную оплату клиента
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

timursh

Основательница Wildberries…

Nikolay Net

Суд в США продлил на…

Илья Бегун

Владелец бренда Victoria's…

Николай Кузнецов

Онлайн-кинотеатр ivi привлёк…

Valera Rybakoff

Суд в США продлил на…

Nikolay Net

Суд в США продлил на…

Сергей Щукин

Онлайн-кинотеатр ivi привлёк…

Ilya Brin

Суд в США продлил на…

Nikolay Net

Суд в США продлил на…

Ilya Brin

Суд в США продлил на…

Nikolay Net

Суд в США продлил на…

Сергей Щукин

Онлайн-кинотеатр ivi привлёк…

Nikolay Net

Суд в США продлил на…

Андрей Андреевич

Bloomberg: Apple впервые…

Илья Бегун

Владелец бренда Victoria's…

Дмитрий Тенетович

Акции сервиса скидок Groupon…

Make Luv

Bloomberg: Apple впервые…

Nick Sidorov

А сколько зарабатывает ваш бар…

Make Luv

Bloomberg: Apple впервые…

Valera Rybakoff

Суд в США продлил на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }