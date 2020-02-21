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Лиана Липанова
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Российские разработчики попросили возвращать 3% за экспорт ПО Материал редакции

Предложенные льготы поспособствуют развитию существующих компаний, но не привлекут на рынок новые, считает эксперт.

  • Некоммерческое партнёрство разработчиков ПО «Руссофт» направило в Минкомсвязи письмо с просьбой предоставить новые льготы и продлить старые. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В министерстве подтвердили получение письма, но комментировать его отказались.
  • С 2010 года для ИТ-компаний действует льгота на страховые взносы — они платят 14% от фонда заработной платы вместо 30%, как другие компании. Льгота действует до 2023 года. Разработчики предлагают продлить её бессрочно.
  • Основная часть расходов компаний-разработчиков приходится на зарплаты сотрудникам, объясняет член правления «Руссофта» Владимир Рубанов. Поэтому льгота помогает поддерживать высокие зарплаты и конкурировать с иностранными компаниями, считает исполнительный директор «Акронис-Инфозащиты» Елена Бочерова.
  • Кроме того, разработчики попросили отменить НДС с услуг по разработке ПО, ограничить долю налогов в расходах инновационных компаний и возвращать 3% экспорта ПО в виде субсидий. «Кэшбэк» поможет компаниям нарастить чистую прибыль, считает операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой.
  • Предложения поспособствуют развитию существующих компаний, но не привлекут на рынок новые, считает основатель инвестиционной компании А.Partners Алексей Соловьев. По его словам, «барьеры входа» скорее находятся в технологической и организационной плоскости.

#новость #разработка

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6 комментариев
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Комментарий удален

Алексей Надеждин

0

"разработчики попросили отменить НДС с услуг по разработке ПО, ограничить долю налогов в расходах инновационных компаний и возвращать 3% экспорта ПО в виде субсидий. «Кэшбэк» поможет компаниям нарастить чистую прибыль"
Ну супер просто. Только вот чистой прибыли у российских компаний нет обычно )
так что хер им на масле

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Alexey Oderey

Алексей
2

Классический менталитет "наших" людей. Не важно есть ли у самого корова, главное чтобы соседская здохла. 

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Игорь Крафт

0

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Началось!

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Фабрика деда Мороза

0

Кэшбэк, НДС.... Касьянов явно тут причастен 😆

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Nick Sidorov

0

Да уж прямо надо просить денег из бюджета переводить :)

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Dmitry Egorov

0

Уже сейчас экспортёр платит НДС по ставке 0%. Но хотят 3% дотации с этой суммы. То есть бюджет должен будет поддержать деньгами иностранного покупателя.

И внутри страны такая же история. Бюджет, как предполагают, должен компенсировать НДС покупателям.

Кто-то не выдерживает конкуренции за кадры и решил с больной головы на здоровую переложить? :)

Крепитесь, ребятки, дальше будет только хуже

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