Предложенные льготы поспособствуют развитию существующих компаний, но не привлекут на рынок новые, считает эксперт.
- Некоммерческое партнёрство разработчиков ПО «Руссофт» направило в Минкомсвязи письмо с просьбой предоставить новые льготы и продлить старые. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В министерстве подтвердили получение письма, но комментировать его отказались.
- С 2010 года для ИТ-компаний действует льгота на страховые взносы — они платят 14% от фонда заработной платы вместо 30%, как другие компании. Льгота действует до 2023 года. Разработчики предлагают продлить её бессрочно.
- Основная часть расходов компаний-разработчиков приходится на зарплаты сотрудникам, объясняет член правления «Руссофта» Владимир Рубанов. Поэтому льгота помогает поддерживать высокие зарплаты и конкурировать с иностранными компаниями, считает исполнительный директор «Акронис-Инфозащиты» Елена Бочерова.
- Кроме того, разработчики попросили отменить НДС с услуг по разработке ПО, ограничить долю налогов в расходах инновационных компаний и возвращать 3% экспорта ПО в виде субсидий. «Кэшбэк» поможет компаниям нарастить чистую прибыль, считает операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой.
- Предложения поспособствуют развитию существующих компаний, но не привлекут на рынок новые, считает основатель инвестиционной компании А.Partners Алексей Соловьев. По его словам, «барьеры входа» скорее находятся в технологической и организационной плоскости.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 6,
"likes": 7,
"favorites": 3,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 108316,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 21 Feb 2020 09:16:46 +0300",
"is_special": false }
Комментарий удален
Алексей Надеждин
"разработчики попросили отменить НДС с услуг по разработке ПО, ограничить долю налогов в расходах инновационных компаний и возвращать 3% экспорта ПО в виде субсидий. «Кэшбэк» поможет компаниям нарастить чистую прибыль"
Ну супер просто. Только вот чистой прибыли у российских компаний нет обычно )
так что хер им на масле
Alexey OdereyАлексей
Классический менталитет "наших" людей. Не важно есть ли у самого корова, главное чтобы соседская здохла.
Игорь Крафт
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Началось!
Фабрика деда Мороза
Кэшбэк, НДС.... Касьянов явно тут причастен 😆
Nick Sidorov
Да уж прямо надо просить денег из бюджета переводить :)
Dmitry Egorov
Уже сейчас экспортёр платит НДС по ставке 0%. Но хотят 3% дотации с этой суммы. То есть бюджет должен будет поддержать деньгами иностранного покупателя.
И внутри страны такая же история. Бюджет, как предполагают, должен компенсировать НДС покупателям.
Кто-то не выдерживает конкуренции за кадры и решил с больной головы на здоровую переложить? :)
Крепитесь, ребятки, дальше будет только хуже