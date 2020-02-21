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Из-за небезопасности системы к ней до сих пор не подключился «Сбербанк».
В Системе быстрых платежей (СБП) появится механизм, препятствующий мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл — этими данными банки смогут обмениваться друг с другом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артёма Сычева.
Когда платежи проводятся внутри банка, кредитная организация знает и отправителя, и получателя. В СБП механизма обмена такими данными нет, пояснил представитель ЦБ. Из-за небезопасности системы к ней до сих пор не подключился «Сбербанк», утверждает РБК по ссылкой на двух представителей финансового рынка.
Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка критерии, по которым той или иной операции будет присваиваться риск-балл, пояснил Сычёв. Этот балл может зависеть от данных об отправителе и получателе средств, особенностей формирования самого платежа, предположил он. По мнению представителя ЦБ, вопрос с новым механизмом антифрода будет решён в ближайшее время.
В феврале 2020 года Банк России представил новый список сомнительных операций, на основе которого банки смогут блокировать счета. В их число впервые вошли сделки с виртуальными активами, дистанционное управление разными счетами с одной группы IP-адресов.
К СБП, по данным сервиса, подключены 37 банков и пять платёжных систем. Центробанк рассчитывает, что до 1 октября 2020 года к системе подключатся все банки с универсальной лицензией.
ЦБ думают, что сделали аналог WeChat'a, но куда проще ткнуть в терминал телефоном, не? Терминалы сейчас есть даже у бабок у метро.
Пора переходит на наличку))
Да чихать банкам на это. У меня через платежный шлюз (не моего банка) пытались увести деньги на чужую карту. Так оказывалось сообщать тому банку о мошеннической операции должен я сам, а моя техподдержка типа не при делах, а просто рядом стоят.
Интересно, а если просто запретить продавать товары дороже 5к за наличные? Или тогда захарченки будут негодовать?
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