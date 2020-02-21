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Всего Tier Mobility привлёк $40 млн от группы инвесторов и планирует потратить деньги на исследования и увеличение парка.
Фонд RTP Global Леонида Богуславского стал инвестором берлинского стартапа по аренде электросамокатов Tier Mobility. Об этом сообщает TechCrunch.
Tier Mobility увеличила раунд В с $60 млн в октябре 2019 года до $100 млн. Привлечённые инвестиции сочетают акционерное и долговое финансирование, отмечает издание. Среди инвесторов кроме RTP Global — лондонский фонд Novator и неназванный американский долговой фонд.
Дополнительные инвестиции стартап планирует потратить на исследования для улучшения своих электросамокатов и увеличение парка, в том числе, возможно, и другими категориями транспортных средств.
По данным TechCrunch, к октябрю 2019 года в парке Tier было 20 тысяч электросамокатов. Сейчас сервис представлен в 55 городах в 11 странах, указывает издание.
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