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Финансы
Галина Мубаракшина
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Производитель воды в банках Liquid Death привлёк от венчурных инвесторов $9 млн Материал редакции

Стартап делает ставку на агрессивный маркетинг и экологию.

8 комментариев
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Американский производитель воды Liquid Death («Жидкая смерть») получил финансирование в размере $9 млн в рамках раунда А, пишет TechCrunch.

Основным инвестором стала венчурная компания Velvet Sea Ventures, при участии главы ритейлера Thrive Market Ника Грина, сооснователя сервиса для путешествий Away Дженнифер Рубио, главы производителя обуви Toms Блейка Микоски и других.

За всё время стартап привлёк, по данным TechCrunch, $11,25 млн, по данным Crunchbase — $19,6 млн.

По данным Crunchbase, компания основана в 2017 году и продаёт воду с австрийских Альп. Её основатели — Джон-Райан Риггинс и Майк Сессарио. До основания стартапа Сессарио работал креативным директором рекламного агентства Doner, сотрудничавшего с Apple и Netflix, указано в профиле Сессарио в LinkedIn.

Liquid Death — обычная или газированная горная вода в алюминиевой банке, с изображением черепа и надписью «Убей свою жажду». Упаковка из 12 банок стоит $18,99 (около 1,2 тысячи рублей).

У компании «насмешливое» отношение к маркетингу и агрессивное оформление в стиле «хеви метал». Новая рекламная кампания Liquid Death — «Храните красоту подземного мира» — призывает покупателей уберечь ад от пластиковых бутылок, отмечает издание.

Целью Сессарио было создание «здорового» бренда, который будет «таким же захватывающим, если не более захватывающим, чем энергетические напитки, содовая, алкоголь и сладости», рассказал бизнесмен TechCrunch.

«Когда у тебя нет денег на конкурирование с компаниями вроде Pepsi или Coca‑Cola, единственная возможность добиться своего — если люди захотят делиться тем, что ты создаёшь, из-за забавного, непочтительного маркетинга», — отметил сооснователь Liquid Death.

Одно из доказательств популярности бренда — как минимум 20 случайных клиентов, сделавших татуировки в стиле Liquid Death, рассказал Сессарио. Но Liquid Death — это не только громкий маркетинг, но и устойчивое развитие, подчёркивает бизнесмен.

Компания делает акцент на том, что алюминиевые банки на 70% сделаны из переработанного сырья. Каждые 5 центов с упаковки стартап перечисляет некоммерческим организациям, например, 5 Gyres, которая борется за сокращение пластиковых отходов, и Thirst Project, которая пытается обеспечить доступ к чистой воде людям по всему миру.

Основную часть заказов стартап получает через Amazon, но целью компании являются и офлайновые продажи, отмечает TechCrunch. В марте 2020 года Liquid Death начнут продавать в американской сети супермаркетов Whole Foods.

#новость #стартап

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8 комментариев
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Mikhail Bobko

3

Воздух в банках никто еще не продает?

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Sergey Vlasov

Mikhail
1

Только воду из ванной стримерш.

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Rus Zay

Mikhail
0

Этой теме уже несколько лет и она уже не особо актуальна.

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Артём Глебов

Mikhail
0

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Ильнар Сафин

1

Когда пранк вышел из под контроля)

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Sergey Vlasov

Ильнар
0

Получился президент Украины.

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Кирилл Кузнецов

0

Татуировкам "в стиле" liquid death несколько сот лет)

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Ольга Давыдова

0

даже сказать нечего))) ну если это выпускают, значит это кому-нибудь нужно. 

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