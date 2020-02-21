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Первые IPO в этом секторе будут очень успешными, считает гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
Российская компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») по разработке систем управления для беспилотников может выйти на биржу после 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора компании Ольгу Ускову.
Cognitive Technologies и «Сбербанк» создали компанию в ноябре 2019 года. 30% принадлежит банку, остальное — основателям и менеджменту Сognitive Technologies.
Cognitive Pilot разрабатывает системы беспилотного управления транспортом и промышленными устройствами. Разработки компании планируют применять в цифровой экономике в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Среди клиентов компании — РЖД, агропромышленный холдинг «Русагро», южнокорейская Hyundai Mobis.
«Первые IPO в этом секторе будут очень успешными. Важно не упустить момент», — сказала Ускова. По её словам, после 2023 года Cognitive Pilot либо проведёт первичное публичное размещение акций, либо объявит новый раунд инвестиций.
В начале 2020 года компания планирует открыть офисы в Китае, США и Бразилии — в этих странах у Cognitive Pilot есть несколько клиентов в области сельского хозяйства, указывает агентство. Завод Cognitive Pilot находится в Томске, пишет Reuters.
Первые IPO в этом секторе будут очень успешными, считает гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
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