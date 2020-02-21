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Финансы
Татьяна Боброва
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Forbes оценил игровую компанию с российскими корнями Nexters почти в $1 млрд Материал редакции

За год выручка разработчика выросла в 15 раз.

  • Выручка основанной россиянами игровой компании Nexters выросла в 15 раз в 2019 году, пишет Forbes со ссылкой на сооснователя и гендиректора компании Андрея Фадеева. Почти 95% выручки Nexters принесли мобильные игры на зарубежных рынках. В 2018 году общие продажи компании составили $48 млн, а 80% приходилось на российский рынок.
  • Самая денежная из них — игра Hero Wars («Хроники Хаоса»), которая работает и в соцсетях, и в мобильной версии. На неё приходится большая часть выручки, точную цифру Фадеев не раскрывает. По его оценке, один пользователь может принести Nexters от нуля до $1500 за свою «игровую жизнь». Ежедневная аудитория разработанных компанией игр — около 1 млн пользователей.
  • На создание одной игры уходит от $500 тысяч до $2 млн, основные затраты приходятся на маркетинг. Фадеев отмечает, что ведущие игровые компании тратят на маркетинг «десятки миллионов долларов в месяц». По его словам, Nexters «приближается к этим цифрам».
  • По оценке Forbes, общие месячные продажи компании в январе 2020 года превысили $30 млн, а годовая выручка Nexters может достигнуть $400 млн. Издание указывает, что сейчас наибольшая доля выручки приходится на США, Японию, Корею, Европу и Россию. В планах Nexters выйти на китайский рынок.
  • Forbes оценивает стоимость Nexters почти в $1 млрд, но конкретные расчёты не приводит. Издание лишь указывает, что в январе 2020 года шведская игровая компания Stillfort Group купила американскую студию Storm8 за $400 млн. По данным App Magic, на момент покупки месячная выручка Storm8 составляла $5,7 млн, пишет журнал.
  • Фадеев не комментирует оценку: «Мы никак не оцениваем компанию, нам просто нравится то, что мы делаем». Сооснователь игровой студии Playrix (владеет долей в Nexters) Дмитрий Бухман также не стал оценивать стоимость Nexters и долю в ней, отметив, что пока компания не торгуется на бирже, оценка может быть только примерной.
«Ребята совершили невозможное»: как российский…
Купив в конце 2018 года долю в Nexters, братья Бухманы посоветовали основателям компании сделать…
www.forbes.ru

#новость #nexters

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5 комментариев
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Максим Μорозов

1

млин ФРС с сентября 2019 года печатает $ со скоростью 50-60 млрд/ мес, ЕС - 60 млрд евро/ мес, и КНР не  отстают ... на напечатанные  деньги надо что-то покупать ...

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Гала Перидоловна

Максим
0

В секунду, голубчик, в секунду! И не млрд, а трлн!

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Andy Semenov

0

Хахаха
Я там работал
NX studio

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Kim Kim

–1

богатые о богатых

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Roman Moskovskiy

–1

Ну оценил и оценил, бежать что ли открывать такую же? Срочно туда устроиться?

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